Wie kan Duncan Laurence nog van een Songfestivalwinst weerhouden?

1. Armenië

Srbuk - Walking Out

We moeten het op het podium eerst nog maar eens zien met Srbuk, in Jerevan geboren als Srbuhi Sargsian, maar het begin is er: een ambitieuze en flamboyante mix van vocale uithalen, beats en de hele rataplan. De boosheid en radeloosheid druipen ervan af, Emotie wordt met een hoofdletter geschreven en Srbuk maakt gedecideerd een eind aan een relatie. Walking out, vandaar.

6,5

2. Ierland

Sarah McTernan - 22

Als 22 van de Ierse blondine Sarah McTernan op de autoradio zou worden gedraaid, zou je tegen het eind van het nummer ongemerkt op de maat meetimmeren op het stuur en het refrein meeblèren: ‘Everytime I’m with somebody, I’m confusing him with you.’ Haar hese stem, waarmee ze graag vol voor de ad libs gaat, houdt het midden tussen Lorde en Joss Stone. Het funky baslijntje lijkt dan weer weggelopen uit een Amy Winehouse-hit.

7,5

3. Moldavië

Anna Odobescu - Stay

Als Anna Odobescu haar woorden kracht bijzet – en dat doet ze vaak, want in het lied Stay verklaart ze iemand de liefde met de opdringerigheid van een stalker – dan wordt haar stem een beetje schel. Jammer, want zingen kan ze wel. Misschien past de dramatische pianoballade met dancedreundecoraties haar niet zo. Haar Engels is best charmant, zo met dat Moldavische accent.

6,5

4. Zwitserland

Luca Hänni - She got me

Een spook waart over dit Songfestival, het spook van Elini Foureira met Fuego. In 2018 werd het liedje van Cyprus tweede en dit jaar spelen zowel Zwitserland als Cyprus gretig Songfestival-kleptomaan. She Got Me is een feest van een nummer, met fijne beats, een goede opbouw, Latino- en Arabische invloeden. Het belooft een bezwete toestand te worden op de dansvloer, alleen moet Luca Hänni wel oppassen dat hij niet uitglijdt over zijn stem. Tijdens de repetities ging het vocaal een paar keer mis.

8

5. Letland

Carousel - That Night

Bungelt al weken onderaan de bookmakerslijstjes en da’s best zonde, want het is een lief en smaakvol fluisterpopliedje, inclusief dat aanstekelijke shuffeltje dat u kent uit Bruce Springsteens I’m On Fire. In het genre muziek-voor-onder-reclames-van-energiemaatschappijen-waarin-familieleden-een-voor-een-uit-de-kou-binnenkomen-en-ontroerde-blikken-uitwisselen-terwijl-ze-glimlachend-een-pan-stamppot-in-het-haardvuur-flikkeren (niet per se ons genre) is dit bepaald geen slechte bijdrage.

7

6. Roemenië

Ester Peony - On a Sunday

Zondag dumpdag. On a Sunday is zo'n break-up song waarvan er al ontelbare bestaan. En dan niet het type waarop wij keihard zwelgend zouden teruggrijpen als de liefde ons op willekeurig welke dag van de week te grazen neemt. Ester Peony zingt erover in haar zondagse pak, met veel handgebaren en op een steeds risicovollere toon, terwijl de vlammen ijskoud uit het podium slaan.

5

7. Denemarken

Leonora - Love Is Forever

Fris, vrolijk, catchy: de 20-jarige Leonora heeft met Love Is Forever een erg simpel, maar knetteraanstekelijk liedje gemaakt. Dat zit ’m vooral in het Lemon Tree-achtige deuntje, gecombineerd met het zoete, zuivere stemgeluid van Leonora. Met het grootste gemak switcht ze daarbij van Engels naar Deens naar Duits naar Frans en weer naar Engels – even wat stemmen scoren in al die taalgebieden. Probeer maar eens stil te zitten als Leonora l’ amour est pour toujours et tout le monde zingt.

9

8. Zweden

John Lundvik - Too Late For Love

Eerst hijgt Lundvik woordjes in je oor op zijn John Legends, dan rolt hij met de asfaltwals strekkende meters vierkwartsdisco over je uit. Prima hoor, kom er maar in met je gospelblijheid, stadionyells en hooks. Zweeds popvakwerk (Lundvik schreef ook mee aan de Engelse inzending en zadelde die slim op met zijn saaiere ingevingen). Trouwens, kent u die motoriek van bepaalde vrouwen die door de armen strak langs het lichaam te persen koket de borstprominentie accentueren? Nou, dat doen bepaalde sportschoolmannen dus ook, zo blijkt.

8

9. Oostenrijk

PÆNDA - Limits

De dependance van Kinki Kappers in Oostenrijk heeft Gabriela Horn alias PÆNDA afgevaardigd, een zangeres die gillend rijk zou kunnen worden met het inspreken van ASMR-video’s op YouTube. Ze wisselt de tintelende coupletten af met de belofte van een climax (die niet komt). ‘Een breekbaar liedje’ heet dit soort gekunstelde gekweldheid dan. Of gewoon stomvervelend.

5,5

10. Kroatië

Roko - The Dream

Als kind is de arme Roko in de ketel met vibratodrank gevallen. Zet hij nu een keel op, dan beginnen de noten vanzelf overdreven te wapperen en te galmen. Dus wordt zijn The Dream een grotesk kitschlied dat overloopt van vals drama en veel verscheurt, behalve het hart. Dat is voor niemand leuk.

3

11. Malta

Michela - Chameleon

Chameleon, van de pas 18-jarige Michela, klinkt als een cocktail van elk liedje in de top-40 van 2019: middelmatige, toegankelijke pop aangelengd met vanzelfsprekende beats en een quasi-exotisch riedeltje. Oftewel: een uitstekend Songfestivalliedje. En wees er maar gerust op dat het refrein ‘chame-chameleon/ Yalla, yalla, yalla’ nog wel een paar keer heen en weer gaat tussen het linker- en rechteroor.

7

12. Litouwen

Jurij Veklenko - Run With the Lions

Onze liefde kan niet worden gekooid, zingt Jurij Veklenko. Wees vrij, roept hij ons dus op, en ren met de leeuwen. Ja, hij gaat lekker all-out in zijn beeldspraak en de muziek is ook typisch hedendaags opzwepend: galmende drums, stuwende synths en een tikje clichématige ‘millennial-whoop’ (‘wohoohoo’). Wij hebben er wel zin in, een rondje rennen met Jurij en de leeuwen, al moet hij niet te vaak die pieperige falsetto opzetten.

6,5

13. Rusland

Sergej Lazarev - Scream

De bookmakers beschouwen Rusland als een geduchte concurrent van onze man in Tel Aviv. Twee jaar geleden werd Sergej Lazarev derde in Kiev, met een lied dat wij toen een ‘overambitieuze stapeling van waanzin’ noemden. Scream maakt minder tempo, maar is verder van hetzelfde laken een pak. Meer epische idioterie is te vinden aan het einde van Lazarevs lange cv, daar staat dat een asielhond de populaire Rus inspireerde om een winkel te openen met gebakjes voor katten en honden.

5

14. Albanië

Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Jonida Maliqi heeft 459 duizend volgers op Instagram, is een bekende influencer in Albanië en heeft haar eigen modelabel. Je zou haar de Kim Kardashian van het Balkanschiereiland kunnen noemen, en ze lijkt er zelfs wel wat op. Maliqi kan wel beter zingen, maar dat kan iedereen. Tekstueel is Ktheju tokës een raadsel, muzikaal is het een gezwollen geheel van pauken, strijkers en onheilspellende zang. Ideaal als soundtrack onder een veldslag in Game of Thrones. Maar als lekkere Songfestival-slammer? Not so much.

5

15. Noorwegen

Keiino - Spirit in the Sky

Geheid top-10-materiaal, zouden wij denken, want overdadig, aanstekelijk, krachtig en melodieus. De zingende man die verrassend tussenbeide komt, eert de Sami-cultuur. Dat moet je toevallig weten, net zoals dat de Sami een van oorsprong nomadisch volk is dat leeft in Lapland. Alles bij elkaar krijg je zo langzamerhand de indruk dat Noorwegen helemaal van het padje af is, maar bij de vakjury van V gingen de handjes gewoon de lucht in.

8

16. Nederland

Duncan Laurence - Arcade

Waarom is dat Arcade nou zo geslaagd en al maanden favoriet? Je kunt er een studie naar doen, maar eigenlijk is het heel eenvoudig: Arcade knoopt uitersten aan elkaar, misschien snakt de wereld daar wel naar. De stem van Duncan Laurence gaat in luttele seconden van intiem naar extravert en episch. De piano is zacht en weemoedig, maar de boze drums en filmische strijkers, even over de middellijn, veranderen Arcade van een stille mijmering in een geëxalteerd drama over verloren liefden en gemiste kansen. Waarin aan de einder toch weer hoop gloort. De balans is prachtig, de opbouw ingenieus, de intentie oprecht. Go, Duncan!

9

17. Noord-Macedonië

Tamara Todevska - Proud

Het land met de nieuwe naam wil de vrouwenzaak een dienst bewijzen, en Tamara Todevska uit Noord-Macedonië is niet de enige dit jaar. In een niet heel spannende ballad met veel spannende uithalen geeft ze jonge meiden mee dat ze zich niks moeten laten vertellen en trots op zichzelf mogen zijn. Wij voegen daaraan graag een goedbedoeld advies toe, voor degenen met een Songfestivaldroom: laat de gevleugelde woorden spread your wings and fly voortaan thuis.

6,5

18. Azerbeidzjan

Chingiz - Truth

Gelikte en een tikje langdradige elektropop die in niets aan Azerbeidzjan doet denken – dat kan een voordeel zijn. Net zoals Duncan Laurence zwemt Chingiz in de bijbehorende videoclip een stukje onder water, maar keurig met een zwembroek aan, nog een bewijs dat hij iets meer lef goed kan gebruiken. Gelukkig staat hij er niet alleen voor: Chingiz krijgt in Tel Aviv steun van maar liefst vijf achtergrondzangers.

7

De zekere finalisten

Duitsland

S!sters - Sister

Om maar meteen antwoord te geven op de vraag die vanzelf opborrelt wanneer een act die S!sters heet een duet te berde brengt met de titel Sister: nee, deze vrouwen zijn geen zussen. Wel zingen ze elkaar en hun seksegenoten toe om als zusters op te trekken en elkaar niet af te vallen. Die boodschap is best wel Songfestival 2019, inderdaad, maar zoals hun naam met het uitroepteken op de plaats van de i (hallo Ch!pz) al doet vermoeden: het klinkt een beetje passé.

5

Israël

Kobi Marimi - Home

Kobi Marimi lijkt meer dan gemiddeld op Freddie Mercury, dus het zal geen toeval zijn dat er in zijn clip wat Bohemian Rhapsody-achtige beeldgrapjes worden gemaakt. Verder laat Marimi Freddies bravado voor wat hij is. Hij stapt vol in de musicalemotie met zo’n typisch lied uit de derde akte waarin de held zich – decorlicht uit, spot aan – realiseert dat al zijn strubbelingen niet voor niets zijn geweest en hij nu definitief op eigen benen kan staan.

5

Groot-Brittannië

Michael Rice - Bigger than us

De bedoelingen waren best goed, dat moeten we team-Groot-Brittannië nageven. Bigger Than Us is een uit gospel getrokken krachtballade met een degelijk refrein, die het vermoedelijk ook best goed doet in de pub op vrijdagmiddag – als niemand echt luistert. Maar de vertolker gaat het Britse feestje hier toch verpesten. Michael Rice zingt live een tikje onbehouwen, als een blauwogige soulzanger in een vies werkpak. Lef heeft hij wel, maar Bigger Than Us is ook voor hem een maatje te groot. Tenzij in hij in Tel Aviv nog snel een zanglesje pakt. Er schijnt een prima docent rond te lopen.

5,5

Frankrijk

Bilal Hassani – Roi

Op de identiteitspolitiekbingo tikt Bilal Hassani heel wat hokjes af: queer, tiener, van Marokkaans-Franse afkomst, uit de banlieue en gezegend met een androgyn uiterlijk, dat hij accentueert met blonde bobpruik. In Frankrijk heeft die combinatie hem al bakken online-intimidatie opgeleverd en hem tot boegbeeld van de cultuuroorlogen gemaakt. ‘Ik volg de codes niet en dat stoort velen’, zingt hij in Roi, een powerballad die het weleens goed kan gaan doen. Hoe het ook eindigt, Hassani blijft een koning, zingt hij in een Engels-Franse mengelmoes. ‘Moi, je les cala pas, you can never remove my crown.’

7,5

Italië

Mahmood - Soldi

Een van de zekerheden des levens is dat bij Italiaanse liedjes Eros Ramazotti al snel de hersenpan binnenglipt. Met Mahmood doet Italië dit jaar een dappere (en geslaagde) poging dat juk af te werpen. Geen flessen chianti en plastic wijnranken aan het plafond, maar een stoer liedje over opgroeien in de voorsteden zonder vaderfiguur. Soldi is uniek, want het is een van de weinige Songfestivalliedjes die echt hedendaags klinkt. Met handjeklap in het refrein voor het groepsgevoel.

8

Spanje

Miki - La venda

Nou, na tien seconden weet je het al: dit is een zomerhit uit 1996, het jaar waarin de Spaanjaard Miki werd geboren. Zonnig, uptempo, hier en daar een te quieres, een alegria, zelfs een la vida loca, en een vrolijk refrein met dito choreografie. Dat Spanje geen voorronde hoeft te spelen, is natuurlijk een beetje oneerlijk, maar met dit nummer waren ze de halve finales sowieso glansrijk doorgekomen.

8

Gebarendans Dit jaar verzorgt de NPO voor het eerst een speciale uitzending van het Eurovisie Songfestival voor doven en slechthorenden. Op het kanaal NPO 1 Extra en online via NPO Start komen donderdag (tweede halve finale) en zaterdag (finale) een gebarentolk en zogenoemde gebarendansers in beeld. Zij maken de muziek die te horen is visueel, door niet alleen de tekst, maar ook het ritme, de emotie, sfeer en dynamiek over te brengen. Op het YouTubekanaal van Avrotros zijn al verschillende gebarentaalvertolkingen van Songfestivalliedjes te bekijken.