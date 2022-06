Wie is theatermaker Nicolas Stemann, de ‘associate artist’ van het Holland Festival?

Nicolas Stemann Beeld Gina Folly

‘Jij bent mijn coauteur. Jij moet van mijn woorden theater maken.’ Dat zei de Oostenrijkse schrijver Elfriede Jelinek ooit tegen theatermaker Nicolas Stemann. Kennelijk zag ze in hem de ideale regisseur om haar vaak ondoorgrondelijke teksten voor het theaterpubliek toegankelijk te maken. Jelinek schrijft namelijk geen kant-en-klare stukken, maar ellenlange monologen waarin ze haar vaak duistere gedachten de vrije loop laat. Daarin gaat het over oorlog en geweld, over vrouwenonderdrukking en -mishandeling, over depressies, kapitalisme en kannibalisme.

Nicolas Stemann (53) heeft van Jelineks toneelteksten een aantal memorabele voorstellingen gemaakt, die ook in Nederland te zien waren, meestal op het Holland Festival. Het lukte hem om van de inktzwarte woordenbrij spectaculair theater te maken waarin hij gebruikmaakt van elementen uit de populaire cultuur. Zo werd zijn regie van Babel (Jelineks tekst over de oorlog in Irak) een groteske revue waarin Stemann leentjebuur speelde bij Las Vegas-shows en televisie-entertainment. Die voorstelling bevatte onder meer een Muppet Show in oorlogsgebied, jonge soldaten die zich kleedden als slechte travestieten en een foto van Bin Laden die het kruisbeeld van Jezus verving.

Daarover zei Stemann destijds in de Volkskrant: ‘Jelinek vindt dat wij deel van de oorlog zijn geworden, enkel en alleen door naar de tv-beelden ervan te kijken. Ze laat daar vervolgens heel veel Freudiaanse verwijzingen op los, met ingewikkelde moeder-zoonrelaties en verboden seksuele verlangens. Ze zoekt de grens op waar het geciviliseerde ophoudt en het barbarisme begint. Die twee liggen volgens haar dichter bij elkaar dan wij denken.’

Later ensceneerde hij Jelineks Ulrike Maria Stuart als een bonte avond over terrorisme, een voorstelling die door de Süddeutsche Zeitung werd omschreven als een ‘Halloween-horrormusical’. Daarin keken en luisterden we bijvoorbeeld naar twee enorme pratende vagina’s en muziek van Robbie Williams, en mocht het publiek ballonnen vol water naar de spelers gooien.

De voorstelling Kein Licht, een nieuwe versie van de opera uit 2017 waarvoor de tekst is geschreven door Elfriede Jelinek. Beeld Vincent Pontet

Na Babel was in 2014 ook zijn regie van Die Schutzbefohlenen tijdens het HF te zien. Wederom een tekst van Jelinek, dit keer over het vluchtelingenprobleem en het gebrek aan humane opvang waarmee Europa toen te kampen had. Stemann werkte daarin in Amsterdam samen met We Are Here, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die van locatie naar locatie moest verhuizen om niet uitgezet te worden. Het gaf zijn voorstelling een even actuele als ongemakkelijke lading.

Diezelfde Nicolas Stemann is nu terug in Nederland als associate artist van het Holland Festival. Daar zijn komende maand drie recente voorstellingen van hem te zien: Der Besuch der alten Dame naar het toneelstuk van Friedrich Dürrenmatt uit 1956; Contre-enquêtes, gebaseerd op de gelijknamige roman van de Algerijnse schrijver Kamel Daoud, vrij naar De vreemdeling van Albert Camus; en Kein Licht, een nieuwe versie van de opera uit 2017 waarvoor de tekst is geschreven door, jawel, Elfriede Jelinek. Kein Licht is vintage Jelinek: het gaat over een razend actueel onderwerp, namelijk klimaatverandering. In dit geval koppelde ze de kernramp in de Japanse stad Fukushima aan president Donald Trump die de Verenigde Staten terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Stemann behoort intussen tot de gevestigde orde van theatermakers in het Duitstalige gebied. Hij is geboren in Hamburg, is begonnen als muzikant en speelde in verschillende bands. Hij studeerde filosofie en daarna theaterregie. Zijn doorbraak kwam in 2002 met zijn regie van Hamlet bij Schauspiel Hannover. Als theatermaker werkte hij in Berlijn, Hamburg en Wenen. Zijn voorstellingen waren te zien in vooraanstaande festival als Theatertreffen Berlin, Festival d’Avignon, Salzburger Festspiele en Wiener Festwochen. Sinds een aantal jaar is hij co-artistiek leider van Schauspielhaus Zürich. Zijn manier van werken vormt intussen ook de inspiratiebron voor jongere theatermakers. Daartoe behoort zeker Christopher Rüping (36), die met zijn radicale regie van Der Ring des Nibelungen ook te gast is op het festival.

Beeld uit Der Besuch der alten Dame. Beeld Zoe Aubry

Dat Stemann dit jaar prominent aanwezig is op het Holland Festival, is de verdienste van Annemieke Keurentjes, programmeur theater en dans aldaar. Zij introduceerde de Duitse theatermaker in 2007 met de voorstelling Babel. Keurentjes: ‘Wat mij in zijn werk aanspreekt, is vooral de toegankelijkheid ervan. Zelfs in het zwaarste onderwerp brengt hij een lichtvoetigheid aan die zijn theater voor allerlei soorten publiek aantrekkelijk maakt. Het is allesbehalve hermetisch theater en in die zin zie ik overeenkomsten met wat Eric de Vroedt bij het Nationale Theater in Den Haag doet: van actuele onderwerpen theater van en voor iedereen maken.’

Voor deze editie van het HF selecteerde Keurentjes drie zeer verschillende producties die laten zien op welke manieren Stemann met tekst als bronmateriaal en de daarbij behorende speelstijlen omgaat. In dit geval dus een klassiek stuk, de theaterbewerking van een roman en het libretto van een opera. In alle drie komen zeker ook zijn voorliefde voor beeldcultuur en muziek aan bod.

Op de vraag van het HF of Stemanns theater politiek dan wel activistisch is, was dit zijn antwoord: ‘Ik geloof dat als kunst te politiek wordt zij haar kracht verliest. Op dit moment loopt kunst groot gevaar om gekaapt te worden door politieke agenda’s, dus wil ik de autonomie van kunst verdedigen. Ik houd me graag bezig met de actualiteit en politieke onderwerpen, en ik maak statements, maar wel in de vorm van kunst.’

*Der Beschuch der alten Dame door Schauspielhaus Zürich, 10 t/m 12/6 Internationaal Theater Amsterdam.

*Contre-enquêtes door Théâtre Vidy-Lausanne, 14 en 15/6 Internationaal Theater Amsterdam.

*Kein Licht door Opéra Comique e.a., 24 t/m 26/6 Muziekgebouw Amsterdam.