Wie is Sabri Saddik, de student bestuurskunde die acteur werd en nu Hamlet vertolkt?

Sabri Saddik speelt de titelrol in een nieuwe bewerking van Hamlet. Na rollen in series als Mocro Maffia en Bestseller Boy is dit zijn eerste theaterklus. ‘Het voelt als privilege om me zo verder te mogen ontwikkelen.’

Sabri Saddik speelt ‘Hamlet’ bij de Toneelmakerij. Beeld Catharina Gerritsen

Bij Sabri Saddik (28) beginnen de zenuwen tijdens de laatste repetitieweek van Hamlet langzaam op te spelen. ‘Dit is mijn eerste toneelstuk, ik heb nog nooit voor een groot publiek gespeeld. Maar het zijn wel gezonde zenuwen.’

De Marokkaans-Nederlandse Saddik speelt de titelrol in een bewerking van schrijver Abdelkader Benali, die een moderne draai gaf aan Shakespeares drama. In plaatst van aan het Deense hof in de Middeleeuwen, plaatst Benali de tragedie in de overwegend multiculturele wijk Nieuw-West in Amsterdam, waar personages veelal straattaal spreken. Na een tijdje op een privéschool te hebben gezeten, keert de populaire Hamlet terug naar zijn oude buurt. Hij wordt met open armen ontvangen, maar ook voor ‘tatta’ uitgemaakt, omdat hij anders dan zijn jeugdvrienden ‘zo wit als sneeuw’ praat.

Hamlets vader was een geliefd zakenman, door een noodlottig ongeval overleden. Meteen neemt Hamlets oom Claudius diens kapitaal over. Hij trouwt met Hamlets moeder en heeft een onstilbare geldhonger: ‘Winst stroomt als elektriciteit door mijn aderen. Maak me rijker, of zwijg.’

Het zit Hamlet dwars dat zijn moeder is getrouwd met zijn oom, maar hij zint pas op wraak wanneer de geest van zijn vader opduikt en hem vertelt dat hij is vermoord door zijn broer. Hamlets wantrouwige oom laat zijn neefje bespioneren door influencers. Intussen schudt Hamlets geliefde, de klimaatactivist Ophelia, de boel op met demonstraties. Ook wil ze à la Greta Thunberg de oceaan oversteken om aandacht te vestigen op het klimaat.

‘Ik wil er geen naam van een politicus aan verbinden, maar er komt ook een personage in voor dat strijdt tegen ‘omvolking’ en nieuwkomers als minderwaardig beschouwt’, zegt Saddik. ‘Abdelkader Benali brengt de uitersten van onze maatschappij, waar meer naar verschillen wordt gekeken dan naar overeenkomsten, naar voren. Tegelijk gaat het over Hamlets innerlijke strijd, die wordt geconfronteerd met de geest van zijn vader. Is hij gek of niet gek? Het is lastig daar een eenduidig antwoord op te geven, maar het is lekker om met dat gegeven te spelen.’

De meeste professionele acteurs genieten een opleiding aan een toneelacademie, ontwikkelen zich verder in het theater en rollen zo de film- en tv-wereld in. Saddiks carrièrepad verliep anders. ‘Acteren was voor mij geen bewuste keuze, ik droomde er niet van om acteur te worden. Ik kwam er pas mee in aanraking op het Montessori Lyceum in Amsterdam, waar ik drama als keuzevak had.’

Op zijn 16de werd hij tijdens zo’n dramales apart genomen door de docent. Er was een auditie waarvoor ze hem geschikt achtte. Saddik werd het uiteindelijk niet, maar hij had wel een goede indruk gemaakt. Kort daarna werd hij gebeld voor de vijftig minuten durende film Nina Satana (2011).

Sabri Saddik droomde er nooit van acteur te worden. Beeld Catharina Gerritsen

Sindsdien was Saddik te zien in populaire series als Mocro Maffia en Klem. Hij speelde een terminale patiënt in de bejubelde korte film #Yolo4Real (‘de kwetsbaarheid van die rol zal me altijd bijblijven’) en een bijrol in de Netflix-film Meskina. Tegelijk was hij bezig met een studie bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit, waar hij intussen is afgestudeerd.

‘Na de middelbare school ben je best fragiel, en dan moet je ineens zo’n grote keuze maken. Mijn vader zei: volg je hart. Mijn moeder pleitte voor een ‘normale’ studie. Ik heb achteraf weleens gedacht: had ik toch niet naar de toneelschool moeten gaan? Nu denk ik: het gaat zo eigenlijk best goed. Mocht ik op een dag geen rollen meer krijgen – je weet het nooit – dan heb ik in elk geval dit diploma op zak.’

Voorlopig zit het wel goed met die rollen: in 2022 schitterde Saddik in de NPO-dramaserie Bestseller Boy, gebaseerd op de gelijknamige roman van schrijver Mano Bouzamour, en in de nieuwe Videoland-serie Sleepers over de Utrechtse recherche. Dit jaar verschijnt van Sleepers het tweede seizoen, waarin Saddiks personage prominenter wordt.

De bescheiden Saddik drukt zijn enthousiasme over de behaalde successen voorzichtig uit, maar hij geeft toe dat hij een momentum beleeft. ‘Al probeer ik me daar niet al te bewust van te zijn en gewoon door te gaan. Momenteel richt ik me volledig op Hamlet, dat is echt een leerschool. Omdat ik dus niet naar de toneelschool ben geweest, kom ik voor het eerst in aanraking met speltechnieken, met positionering, met hoe ik mijn lichaam en stem moet gebruiken. Het voelt als een privilege me zo verder te mogen ontwikkelen als acteur.’

Hamlet van Toneelmakerij i.s.m. theater de Krakeling gaat op 18/3 in première in theater De Sloot in Amsterdam en is daar t/m 15/4 te zien.