Wie is de gevatte, verrassende verhalen vertellende, lekker ontspannen in de stoel zittende, slimme slimste mens?

Beeld Rob en Robin

In ‘Het collectieve geheugen’, een vaste ronde in tv-quiz De slimste mens (KRO-NCRV), werd begin januari een korrelig filmpje vertoond van dansende dertigers op een huisfeest. Bioloog Mátyás Bittenbinder en VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski hadden de antwoorden ‘premier’, ‘Finland’ en ‘drugstest’ gegeven, toen de beurt naar dichter Martin Rombouts ging. ‘Sanna Marin’, zei hij direct, en ‘jongste premier ooit’.

‘Ik was diep onder de indruk’, zegt Harm Jan Kinkhorst, al negen jaar eindredacteur van het programma dat ook dit seizoen weer twee miljoen kijkers per aflevering trekt en ontegenzeggelijk de populairste quiz van het afgelopen decennium is. ‘Dat is een naam die iedereen alweer vergeten is, dacht ik.’ De naam Martin Rombouts is er intussen óók eentje om te onthouden: hij behaalde al vijf keer de hoogste dagscore.

Van alle tv-spellen waarin bekende Nederlanders opduiken, heeft De slimste misschien wel het eigenzinnigste deelnemersveld, een mix van alom gekende gezichten, nichenamen en media- en cultuurfiguren die bij het gros van de kijkers (nog) niet of nauwelijks een belletje doen rinkelen.

Zij weten: leuk meedoen in De slimste mens kan een carrière lanceren, of in ieder geval een welkome duw geven. Lisa Loeb, Joost Oomen, Stefano Keizers en Edson da Graça werden ronde na ronde bekende(re) koppen. Klaas Dijkhoff, Rob Kemps en Astrid Kersseboom konden tijdens hun zegetocht voor weinigen nog een grote ontdekking zijn, maar kletsend met presentator Philip Freriks en sidekick Maarten van Rossem wel een onvermoede kant van zichzelf laten zien.

Evengoed is het ieder seizoen een terugkerende vraag op sociale media, of eigenlijk eerder een herhaald standje aan het adres van de makers: ‘Zijn de bekende Nederlanders op?’ Het korte antwoord: ja en nee. Het langere antwoord begint met een andere vraag: waar zoeken degenen die de kandidaten selecteren de potentieel slimsten op uit?

Een indrukwekkende bak parate kennis maakt nog geen ideale deelnemer, vertellen Kinkhorst en redacteur Dorien Herder, sinds elf seizoenen verantwoordelijk voor de kandidatenselectie. Wie is de gevatte, verrassende verhalen vertellende, lekker ontspannen in de stoel zittende, slimme slimste mens?

De voorselectie

De BN’ers zijn niet écht op, zegt Kinkhorst. ‘In mijn eerste seizoen, in 2014, deden bijna alleen maar kandidaten mee als Art Rooijakkers, Erik Dijkstra en Diederik Jekel. In de jaren daarna kwam ik erachter dat we op deze manier wel héél snel door de bekendste BN’ers heen gingen. Toen we ook iets minder bekende kandidaten begonnen te strikken, ontstond er in eerste instantie wel wat onrust bij omroep. Maar al vrij snel verscheen een stukje in NRC waarin juist werd geschreven dat De slimste zo’n leuk programma was omdat daar niet de geijkte BN’ers zaten; je leerde er mensen kennen.’

Kandidatenredacteur Dorien Herder houdt het hele jaar door bij welke nieuwe gezichten haar in de media opvallen en bewaart screenshots in een appgroep waarin alleen zijzelf zit. In de aanloop naar een nieuw seizoen kijkt ze of er iets van die mensen op YouTube te vinden is. ‘Komt diegene goed uit zijn woorden? Is-ie aardig of interessant?’

Naast een groslijst met relatief obscure namen is er een met ‘droomkandidaten’, die ieder jaar opnieuw worden benaderd. Erik van Muiswinkel en Mark Tuitert hebben daar lang op gestaan – tot ze eindelijk ja zeiden. Onder meer Klaas-Jan Huntelaar en Heleen van Royen staan nog op de lijst. ‘Ik verwacht dat Van Royen een goede dynamiek zal hebben met Maarten van Rossem’, zegt Kinkhorst. ‘Zij is geen bange vrouw, ik zie het helemaal voor me.’

En dan zijn er nog de mensen die zichzelf aanmelden. ‘Lisa Loeb, die het zomerseizoen van 2021 won, heeft dat via haar management gedaan’, zegt Kinkhorst. Herder: ‘Het zijn vooral mannen van een zekere leeftijd die naar ons toekomen. Soms krijgen alle redacteuren op hetzelfde moment een LinkedIn-verzoek. O, denken we dan, er is weer iemand die graag wil meedoen.’

De selectie

Voor een gemiddeld seizoen zijn dertig kandidaten nodig. Na een grote brainstorm gaan de twee kandidaten-redacteuren ‘in het wilde weg bellen’, zegt Kinkhorst. ‘Niet meteen tien cabaretiers of acht Tweede Kamerleden, maar wel drie of vier.’

Volle agenda’s weerhouden veel mensen van deelname. Wie zeven afleveringen achter elkaar meedoet, het maximale aantal, zit drie dagen in de studio. Daar komen mogelijk nog twee dagen bij voor de finaleweek. Kandidaten worden daar financieel voor gecompenseerd. Twee weken geleden schreef Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck, winnaar in 2018, op Twitter dat hij 725 euro per aflevering kreeg. Klopt niet, zegt Herder. ‘Vanaf het begin krijgt iedereen 250 euro, en daarop hebben we nog nooit een uitzondering gemaakt.’

Wie de lijst winnaars bekijkt, valt op dat twee beroepsgroepen domineren: journalisten (naast Schimmelpenninck Marieke van de Zilver, Astrid Kersseboom, Roelof de Vries, Angela de Jong en Eric Smit) en cabaretiers (Arjen Lubach, Pieter Derks, Owen Schumacher, Diederik Smit, George van Houts, Lisa Loeb en Jasper van Kuijk).

‘Cabaretiers weten bijna zonder uitzondering veel’, zegt Herder. ‘Ze volgen het nieuws en zijn snel en talig, wat je voor de puzzelronde nodig hebt.’ Niet allemaal staan ze te trappelen. Herder: ‘Peter Pannekoek lijkt ons een leuke kandidaat, maar die heeft het programma niet echt meer nodig.’

Wat cabaretiers ook geschikt maakt: ze hebben gegarandeerd anekdotes over zichzelf paraat. ‘Sommige kandidaten komen bij ons voor het eerst op tv’, zegt Kinkhorst. ‘Het lijkt me pittig om dan leuk te doen.’ Herder: ‘De ideale kandidaat weet veel, is gevat en relaxt én kan goed vertellen.’

Toch willen ze niet dat het hele deelnemersveld uit grappenmakers bestaat. Variatie is belangrijk, zegt Kinkhorst. ‘Dat gaat over geslacht, beroepsgroep, leeftijd, migratieachtergrond.’ Herder: ‘We hebben altijd best snel een mannenstop.’

Kinkhorst: ‘Na twee weken vaak al, als al acht witte mannen van rond de 35 jaar ja hebben gezegd.’ Herder: ‘Als we nu aan een selectie zouden moeten beginnen om dit weekend op te nemen en we hoefden alleen maar witte mannen te regelen, waren we morgen of overmorgen rond. Witte mannen, vooral journalisten tussen de 25 en 45, willen bijna altijd.’

Herder schat in dat een kwart van de vrouwen ja zegt en ruim driekwart van de mannen. ‘Dat zal deels komen omdat vrouwen meer nare reacties krijgen via sociale media’, zegt zij. ‘Maar het zit ook in de aard van het beestje, vrees ik. Na een oefenpotje vraag ik altijd hoe ze zelf vonden dat het ging. Een man hoor ik meestal iets antwoorden als: ‘Ging best prima, ik wist een paar dingen niet, maar dit en dit wel.’ Een vrouw zegt vaker: ‘Ik wist dit niet en dit niet en dit niet.’ Terwijl zij het dan net zo goed deed als de man.’

Het oefenpotje

Alle deelnemers spelen zo'n oefenpotje met een redacteur, in een café of bij hen thuis. ‘Daarbij lopen we het hele spel door en geven we overal tips bij’, zegt Herder. Bij de eerste ronde, 3-6-9, die bestaat uit losse vragen (‘Wat is een planga?’), raadt ze bijvoorbeeld aan om altijd een antwoord te geven. ‘Passen is hoe dan ook fout.’ Bij de Open deur, een vraag die in een filmpje wordt ingeleid door een bekende Nederlander (‘Wat weet u van heroïne?’), adviseert ze aan de eerste regels op Wikipedia te denken. ‘Wie, wat, wanneer? Hoe ziet iets eruit? Mais is geel.’

Soms zijn kandidaten minder goed in, bijvoorbeeld, de puzzelronde. Herder: ‘Dan zeggen we dat ze kunnen oefenen met de Slimste-app. In de aanloop naar een nieuw seizoen zit ik ’s avonds op de bank eindeloos veel potjes met kandidaten te spelen.’ Kinkhorst: ‘Sommigen spelen je helemaal dood. Die dagen je na een potje meteen weer uit.’

Het oefenpotje is ‘geen sollicitatie’, zegt Herder. ‘Het is meer bedoeld om te ontdekken of meedoen iets voor je is. Als iemand weinig weet of niet zeker van z’n zaak is, opperen we vaak om nog een seizoen of twee te wachten. Bij iemand die iedereen al kent, is het minder belangrijk dat diegene veel weet. Ben je nog niet zo bekend en weet je weinig, dan reageren kijkers daar minder leuk op, is onze ervaring.’

Iedereen die uiteindelijk wordt geselecteerd, vult een questionnaire met 35 vragen in. Wat voor leerling was je op school? Wie was je idool? Wat is je spannendste vakantieherinnering? Met de antwoorden kan presentator Philip Freriks tijdens de opnames uit de voeten. ‘De 3-6-9-ronde opnemen duurt ontzettend lang, want dan vraagt Philip om de de haverklap om een anekdote en worden kandidaten dus voortdurend uit hun concentratie gehaald.’ Kinkhorst: ‘Je moet even in de gaten krijgen hoe je je energie verdeelt.’ Herder: ‘Anders ben je al uitgeput terwijl je nog twee rondes moet, en misschien zelfs meerdere afleveringen.’

Het afbreukrisico

Wat twijfelaars of weigeraars het vaakst noemen als reden om niet mee te doen aan De slimste? ‘Dat ze bang zijn om af te gaan of dom over te komen, en om er na één aflevering uit te vliegen.’

Herder werpt dan tegen dat er trucjes zijn: ga de app nog even spelen, vraag tips aan oud-deelnemers. ‘Bovendien: je kunt er ook na één aflevering uit liggen en toch een prima aflevering hebben gespeeld, bijvoorbeeld omdat je twee sterke kandidaten naast je had zitten of gewoon pech had met de vragen.’

Als een kandidaat eenmaal is binnengehaald luidt het advies: na de uitzending niet op Twitter kijken. Zeker politici liggen onder het vergrootglas. ‘Bij de VVD kan dus iedereen Kamerlid worden’, schreef iemand toen Queeny Rajkowski ‘5 graden’ antwoordde op de vraag hoeveel de aarde volgens het klimaatakkoord van Parijs mocht opwarmen (het is 2 graden). De Volkskrant publiceerde er maandag een lezersbrief over. Kinkhorst: ‘Ik vond het ook vrij sensationeel toen Thierry Baudet – al was hij in 2014 nog geen politicus – niet bleek te weten dat Marilyn Monroe dood was.’

Maar politici weten van hun deelname soms ook een charmeoffensief te maken. Herder: ‘Kijkers vonden het prachtig toen Klaas Dijkhoff vertelde dat hij als de Baron uit Bassie en Adriaan verkleed ging naar carnaval. Of toen Farid Azarkan de moonwalk deed.’

In de geschiedenis van het programma is het vaak genoeg voorgekomen dat iemand die eerst de volle laag krijgt na een paar afleveringen alsnog wordt omarmd, zegt Kinkhorst. Als voorbeeld noemt hij PowNed-verslaggever Bram Douwes, die twee zomers geleden meedeed en nu De slimste podcast maakt. ‘Eerst vonden mensen hem vervelend. Na een paar afleveringen zag je op Twitter een omslag. Toen was het ineens: ‘Wat weet die jongen eigenlijk veel.’

Dit seizoen had Herder, ook vanwege een veelbelovend proefpotje, hoge verwachtingen van Hang Youth-voorman Abel van Gijlswijk. ‘De meest uitgesproken kandidaat tot nu toe, iemand die ontregelde en iets losmaakte bij Philip en Maarten. Ook bij kijkers trouwens, die zich op Twitter opwonden over zijn taalgebruik. Als Abel daar niet één, maar bijvoorbeeld vier afleveringen had gezeten, wat makkelijk had gekund, was misschien wel hetzelfde gebeurd als bij Bram Douwes. Nu blijft het een eenmalige rimpeling: het is gebeurd, men vond hem stom of leuk, en het is weer voorbij.’

Herder: ‘Op basis van al die oefenpotjes die ik met kandidaten speel, heb ik vaak wel een vermoeden van hoe ver ze het gaan schoppen. Maar het leuke van het spel is dat daar geen peil op te trekken valt. Soms haalt iemand die ik maar twee afleveringen gaf de finale, en de gedoodverfde finalist ligt er na één aflevering uit.’

Kinkhorst: ‘Het programma heet De slimste mens, ja, maar het is óók gewoon een spelletje op tv. Dat spelletje verliezen is, net als thuis Monopoly verliezen, niet het einde van de wereld.’

De slimste mens is maandag tot en met donderdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. De finale wordt op 10 februari uitgezonden.

Er na één aflevering uitvliegen is het schrikbeeld van twijfelaars en neezeggers, aldus de makers van De slimste mens. Drie eenmalige kandidaten vertellen hoe zij dat hebben ervaren.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf (38), was 28 december 2022 te zien in De slimste mens:

‘Via De slimste kun je meer mensen betrekken bij de politiek: er kijkt een ander publiek dan naar Op1 of Nieuwsuur. Aan hen kun je laten zien dat politici soms ook gewoon moeten lachen als ze een domme fout maken. Maar dat was niet de voornaamste reden om mee te doen. Het is gewoon een heel leuk spel.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf Beeld ANP

‘Natuurlijk is er een afbreukrisico: ik wilde D66 niet te schande maken. Maar er waren al meer partijgenoten na één ronde uitgevlogen: Sjoerd Sjoerdsma, Petra Stienen, Stientje van Veldhoven. Toen het ook Stientje gebeurde, wist ik zeker dat het in De Slimste niet louter om intelligentie draait: zij is knetterslim.

‘Ik was best tevreden met mijn spel – ik kreeg geen black-out – maar had geen mazzel met de vragen. Ik weet niet veel van bloemen, waar ik acht soorten van moest opnoemen. Ik had gehoopt dat het meer over geschiedenis, politiek en aardrijkskunde zou gaan. Ik verloor in de finale omdat ik niet wist wie Gonzo was. Het bleek een van The Muppets.’

‘Er is een groot verschil tussen de reacties van mensen op Twitter en de mensen om je heen. Op Twitter is het: ‘Ze is van D66 en kan niks, zie je nou wel.’ Maar in Rekken, waar ik opgroeide, waren ze trots dat iemand uit het dorp had meegedaan. De slimste is echt next level qua reacties. Ik kreeg appjes van mensen die ik al lang niet heb gesproken, allemaal positief.

‘Natuurlijk baal ik wel. Damn, dacht ik op de terugweg in de auto, die fucking Gonzo.’

Radiopresentator en verslaggever Mai Verbij (30), Slimste mens-kandidaat op 27 juli 2022:

‘De eerste keer dat ik werd gevraagd, zei ik nee. Er zijn best wat nieuwslezers en kandidaten uit de journalistiek geweest over wie ik in het verleden als kijker heb gedacht: hoe kún je dit niet weten? Ik was bang om zelf zo’n fout te maken, en dat mensen dat dan van mij zouden onthouden: dat is die journalist die Greta Thunberg niet herkende.

Radiopresentator en verslaggever Mai Verbij.

‘Ik nam me voor eerst twee seizoenen actief mee te kijken. Maar voor de buis zitten is zó anders dan daar in die stoel. De spanning is intens, omdat je weet hoeveel mensen naar De slimste kijken. De kandidaten die ver komen in het programma, zijn volgens mij degenen die rustig kunnen blijven tijdens het spelletje.

‘Ik was de hele tijd bang dat de volgende vraag er een zou zijn waarop ik het antwoord niet wist. De makkelijkste vragen waren soms óók moeilijk. ‘Wat weet je over Gordon?’, vroeg Philip Freriks. Van alles, maar met Gordon kun je zo veel kanten op dat ik niet de antwoorden gaf die ze zochten.

‘Het finalespel speelde ik tegen Jasper van Kuijk, de winnaar van het seizoen. Ik weet nog dat ik dacht: oh my god, als ik win moet ik straks nóg een aflevering, dan is de kans om domme dingen te zeggen op tv nóg groter. Maar ik heb veel plezier gehad en alleen maar positieve reacties gekregen. Twitter heb ik bewust niet geopend.’ Lacht: ‘Maar ik was dus ook wel blij dat het klaar was: wat een opluchting, nu hoef ik nooit meer met De slimste mee te doen.’

Studio Sport-presentator Jeroen Stomphorst (50), deed mee 28 juli 2022:

‘In een interview in de Varagids had ik gezegd dat ik wel mee wilde doen. Twee weken later hing de redactie van De slimste aan de telefoon. Sommige collega’s hebben nee gezegd, die zijn doodsbang dat ze het antwoord op een sportvraag niet weten. Maar omdat zelfs Jeroen Stekelenburg – die niet alleen van sport heel veel weet – er al na één aflevering uit lag, wist ik dat dat geen schande zou zijn en durfde ik het aan.

Studio Sport-presentator Jeroen Stomphorst. Beeld ANP

‘De eerste vraag ging meteen over sport: welke basketballer was te zien in de nieuwe Space Jam-film? Gelukkig wist ik ’m: LeBron James.

‘Ik had toch ook last van zenuwen. Wat weet je van Tilburg? Ik heb niet eens Willem II gezegd! Ik stond zo ongeveer naast Pim Fortuyn toen hij werd doodgeschoten, maar kwam niet op de namen van de acteurs uit Het jaar van Fortuyn: Ramsey Nasr en Jeroen Spitzenberger. Dan ga je de bietenbrug op – die antwoorden zouden 40 en 50 seconden hebben opgeleverd.

‘Toen ik thuiskwam, baalde ik als een stekker. Voor mijn gevoel had ik het dramatisch gedaan. Maar toen ik de aflevering met mijn vrouw bekeek, zei ze: ‘Wat lul je nou? Je wist hartstikke veel.’ Ook mijn kinderen waren best complimenteus. Tja, ik blijf dan toch hangen bij Willem II.’