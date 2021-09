Wie is Barbara Broccoli, de producent achter 007?

Lashana Lynch, Rami Malek, Léa Seydoux, Daniel Craig, Cary Fukunaga en Barbara Broccoli op de wereldpremière van No Time to Die afgelopen dinsdag in Londen. Beeld Getty

Wie na Daniel Craig de nieuwe James Bond gaat worden, weet nog niemand. Maar een ding is zeker: het wordt geen vrouw. Nooit. Producer Barbara Broccoli (61) was er duidelijk over, in een interview met vaktijdschrift Variety. James Bond is een man, zei ze. ‘Ik denk dat we nieuwe, sterke personages moeten creëren voor vrouwen. Een mannelijk personage vrouwelijk maken, dat interesseert me niet. Ik denk dat vrouwen veel interessanter zijn dan dat.’

Voor de duidelijkheid: Broccoli beslist daar over, haar wil is wet. Zij is de sterke vrouw achter 007. Samen met haar halfbroer Michael G. Wilson (79) heeft ze sinds 1995 de Bond-franchise in handen. Dat betekent dat zij de casting bepalen, de regisseur kiezen en zeggenschap hebben over elke verhaallijn, elke dialoog, elke advertentie en elke stunt. ‘We zijn de hoeders van het personage. We nemen die taak uiterst serieus.’ Hierdoor zijn ze de machtigste producers in Hollywood.

Broccoli en haar halfbroer hebben een unieke positie. Andere grote ‘merken’ als Harry Potter, Star Wars en superhelden zijn in handen van grote studio’s. Maar Broccoli en Wilson namen de langstlopende en een van de lucratiefste franchises over van hun (stief)vader, Albert R. Broccoli, die de Bond-films al vanaf het allereerste begin produceerde. En ze wisten de rechten in handen te houden.

Dankzij die vader groeide Broccoli op in het Bond-universum. Ze dacht tot ze een jaar of 7 was dat James Bond werkelijk bestond, zo vertelt ze graag in schaarse, langere interviews. ‘Iedereen had het thuis altijd over hem. ‘Bond komt’, of ‘Waar is Bond?’. Hij was als een familielid dat elk moment kon komen binnenlopen.’ Een van haar eerste herinneringen is hoe ze ziek werd op de set van You Only Live Twice (1967), ergens op een afgelegen Japans eiland, en de persoonlijke dokter van Sean Connery te hulp schoot. Na haar studie film en televisie in Los Angeles assisteerde ze op de sets van Octopussy (1983), A View to a Kill (1985) en Licence to Kill (1989). Ze maakte dus vlieguren op die omvangrijke sets én heeft door haar jeugd ook een encyclopedische kennis over het personage en de verschillende manieren waarop hij is neergezet.

In The New York Times vertelde Wilson dat hij de softie is van de twee, en Broccoli degene waar iedereen doodsbang voor is. Nee zeggen is geen optie, merkte ook Daniel Craig, nadat hij tijdens een perstour van Spectre had gezegd dat hij nog liever zijn polsen zou doorsnijden dan nog een keer James Bond spelen. Waarom hij van gedachten is veranderd? ’Barbara is een keiharde onderhandelaar’, zegt hij daarover lachend in de documentaire Being James Bond (2021).

Het was Broccoli die Craig per se als hoofdrolspeler wilde na Pierce Brosnan. Een controversiële keuze destijds: niet zo bekend, niet zo gladjes en vooral heel blond. Ondanks kritiek van pers en fans bleef ze achter haar beslissing staan - en kreeg later gelijk.

Vraag het insiders en ze zeggen dat Wilson zich voornamelijk bezighoudt met de details van de geheimagent-kant van het personage en Broccoli zich vooral bekommert om de emotionele verhaallijn en de maatschappelijke relevantie. Precies op dat laatste gebied is er sinds Craig nogal wat veranderd. Nog voor #MeToo begon Bond al voorzichtig te veranderen. Bond is niet meer de man die meisjes op de billen slaat en wegstuurt met de woorden ‘mannenpraat’. Volgens Charlie Higson, de schrijver van de Young Bond-boeken, kwam er met Daniel Craig een ‘woke 007, die zorgzaam is, huilt, en met een pak aan onder de douche stapt om een vrouw te troosten’. Bond, zo verklapte Craig, zal in No Time to Die vaker naakt zijn dan zijn vrouwelijke tegenspelers.

Je kunt niet anders dan daar de hand van Broccoli in zien. ‘Ik ben absoluut een feminist’, zei ze in 2015 al in The New York Times. ‘De vrouwen in de voorafgaande films zijn al veel interessanter en complexer dan ze waren. Bond is ook veranderd, in de manier waarop hij met ze omgaat.’

Toch is ‘woke’ wel een heel sterke benaming voor de geheim agent. Het knappe van Broccoli is juist dat ze in de afgelopen vijf films Bond heel voorzichtig een nieuwe kant op heeft gestuurd. Het begon met wat plaagstootjes. In 1995 noemde Judi Dench, de eerste vrouw die M. speelde, Bond in GoldenEye al een ‘seksistische misogyne dinosaurus, een relikwie uit de koude oorlog’. De ‘Bondmeisjes’ kregen steeds meer persoonlijkheid. In No Time to Die bijvoorbeeld is er Nomi, een MI6-agent van kleur. Actrice Lashana Lynch werkte nauw samen met scenarist Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), die bekendstaat om haar eigenzinnige vrouwelijke personages, om haar gelaagdheid te geven en herkenbaar te maken.

Met haar scherpe gevoel voor de tijdgeest heeft Broccoli de afgelopen 25 jaar bijna ongemerkt het schijnbaar onmogelijke gedaan: een geliefd fossiel herkenbaar houden én relevant maken voor een jong publiek.