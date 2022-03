‘Wie iets van Mohamed Benchellal draagt, waant zich Assepoester op het bal’

Mohamed Benchellal Beeld Marc de Groot

Het grappige is: Sharon Stone weet wie Mohamed Benchellal is. Alicia Keys weet het. En toen Harper’s Bazaar Arabia modefenomeen Iris Apfel voor haar 100ste verjaardag portretteerde, werd ze voor de gelegenheid gehuld in een knalrode jasjurk van de Amsterdammer, die daar midden in de pandemie speciaal voor naar Miami werd gevlogen. De jasjurk welteverstaan, niet de ontwerper.

In Nederland kent daarentegen bijna niemand zijn naam. Maar dat zal niet heel lang meer duren, want deze maand staat hij in zowel de Nederlandse Vogue als de Harper’s Bazaar. Niet alleen zijn ontwerpen, maar eindelijk ook hijzelf, de ontwerper. Serieus ogend, in pak met stropdas, de haren ouderwets naar achteren gepommadeerd en de vaardige handen schikkend aan een van zijn uitzinnige creaties. Na jaren waarin de modepers hem links liet liggen, hooguit een van zijn jurken gebruikte voor een fotoshoot, staat hij nu in de schijnwerpers. Eindelijk.

Voelt dat als een overwinning? Als gerechtigheid en lekker puh na zo’n lange radiostilte?

‘Nee’, zegt Mohamed Benchellal (37) gedecideerd. ‘Ik ben niet zo bitter. Ik zet negatieve energie liever om in werklust, niet in woede. Ik zie mezelf niet als een slachtoffer, eerder als winnaar. Al die mensen die vroeger nee tegen me hebben gezegd zou ik graag willen bedanken. Want door hen heb ik nog harder moeten werken. En dat bedoel ik niet cynisch, ik meen er elk woord van.’

Mohamed Benchellal dus, kleinzoon van Marokkaanse immigranten uit de omgeving van Nador die eind jaren zestig naar Nederland kwamen. Telg uit een geslacht van makers: zijn tantes in Marokko maakten thuis kleding, zijn opa en oma in Lelystad dreven een textielatelier aan huis. Het is zijn oudste en levendigste herinnering aan vroeger: dat atelier, waar de industriële machines stonden te ratelen. Hij stond er met zijn neus bovenop, om te zien hoe ze werkten. En zodra er restjes en reepjes op de grond vielen, dook hij naar beneden om ze op te rapen en te voelen aan de stof. Hij wilde weten hoe alles in elkaar zat. De dikte, de weving, de rafels. Een vloer vol pluizen was voor hem een walhalla.

In Benchellals eigen atelier is van stofjes en restjes geen sprake. Keurig opgeruimd is het, de rollen stof rechtop in één hoek, een rek met zijn ontwerpen in de andere. Op paspoppen staan zijn nieuwste creaties: een zwart-witte jasjurk die acteur Billy Porter droeg naar de première van Cinderella in Los Angeles. Een nachtblauwe robe die model Natalia Vodianova droeg bij een Parijse hotelopening. Een oranje jurk met kap waarin actrice Priyanka Chopra een presentatie gaf voor juwelenmerk Bulgari. En, het meest in het zicht, de papaverrode jasjurk met rozenkraag die Iris Apfel droeg – aan de muur een uitvergrote foto van dat moment. Verder: keurig gerangschikte glossy’s van de chicste soort: edities van Vogue, Elle, Harper’s Bazaar van over de hele wereld.

Benchellal, droogjes, tijdens het theezetten: ‘Ik heb hier alleen tijdschriften liggen waar mijn eigen werk in staat.’ Tussen de bladen staat een ouderwets zwart-wit familieportret met daarop een keurig gecoiffeerde heer in een pak met stropdas, met twee kinderen: ‘Dit is mijn opa, met mijn moeder en haar broer. Hij kwam altijd goed voor de dag, ging klassiek gekleed en zorgde ervoor dat hij er altijd netjes uitzag, hoe hard hij ook moest werken.’

Opa, Moeder en Oom van Mohamed Beeld Privéfoto

Uit wat voor nest kom je?

‘Een traditioneel Marokkaans gezin met drie kinderen. Ik ben de middelste tussen een vijf jaar oudere broer en een vijf jaar jongere zus. Mijn moeder was een klassieke fulltime huisvrouw, mijn vader werkte in een aardappelverwerkingsfabriek op de afdeling waar messen werden geslepen. Zwaar werk. Mijn ouders hamerden op respect en hard werken, maar het was vooral een warme omgeving met veel familieleden in de buurt. En voor het Suikerfeest werden we helemaal in het nieuw gestoken.’

Heeft je familie je altijd gesteund in je ambitie?

‘Absoluut. Van mijn opa, van beide opa’s eigenlijk, heb ik altijd te horen gekregen dat ik speciaal was. Dat ik het ver zou schoppen en het zou maken. Achteraf hoorde ik dat ze dat tegen al hun kleinkinderen zeiden, maar toch heeft het me geholpen. Mijn ouders hebben me nooit een bepaalde richting op geduwd. Ze voelden wel aan: deze jongen moeten we loslaten en de wereld laten ontdekken, zijn eigen gang laten gaan. Laten doen waar hij blij van wordt.’

Wanneer ben je kleding gaan maken?

‘Op de middelbare school was ik al bezig om kledingstukken uit elkaar te halen om uit te vinden hoe ze gemaakt waren. Op een dag heb ik stiekem de naaimachine van mijn moeder geleend en ben ik op eigen houtje een jasje gaan maken. De wollen stof had een grijs-zwart visgraatpatroon, en ik heb net zo lang zitten prutsen tot de visgraten bij de mouwinzet en de zakken onzichtbaar in elkaar overliepen. De reacties op school waren lovend, dolenthousiast. Ik heb de complimenten geïncasseerd, maar durfde niet te zeggen dat ik het zelf had gemaakt. Het sterkte me wel in de overtuiging om door te gaan. Daarna ben ik gaan werken met andere stoffen en heb ik mezelf nieuwe technieken aangeleerd. Dat ik naar de Modevakschool in Amsterdam zou gaan, lag dus nogal voor de hand. Ik rolde zo door de toelatingstest heen.’

Hoe was het daar?

‘Het was een heel degelijke roc-mbo-opleiding couture, vier jaar lang, met klaslokalen vol naaimachines. Ik heb veel geleerd, maar was snel verveeld als ik door de opdrachten heen was. Een blinde zoom maken, een gepaspeleerde zak: dat soort vaardigheden had ik mezelf allang aangeleerd. Ik wilde méér, iets creëren, baljurken maken. In de avonduren mocht ik de schoolnaaimachines gebruiken en heb ik een jurk gemaakt voor een vriendin van mij, Florencia Mulder. Zijn was na Miss Flevoland Miss Nederland geworden en had een outfit nodig voor de Miss Universe-verkiezing. Het werd een meerminnenjurk van mat satijn met een ingewikkeld buizenstelsel om volume te creëren.’

Mohamed Benchellal Beeld Marc de Groot

Welke kleur had-ie?

Met een grote grijns: ‘Rood natuurlijk. Je moet wel bínnenkomen in zo’n jurk.’

Van de dertig couturestudenten haakte het gros af, Benchellal was een van de vijf die de eindstreep wel haalden. Eenmaal gediplomeerd besloot hij dat hij geen zin had in een vervolgopleiding. Hij had wel maakhonger, en zat boordevol reislust. In Amsterdam rolde hij via via in het wereldje van de performing arts en bedacht het concept ‘visual dress’: een spectaculair grote witte jurk van 5 meter hoog en 20 meter lang waarop beelden en filmpjes kunnen worden geprojecteerd. Telkens als dit reizende kunstwerk werd geboekt, zocht hij er andere kunstenaars bij om tot een nieuw eindresultaat te komen. De jurk en Benchellal reisden jarenlang de wereld over, tot Rusland en China aan toe. Hij leerde samenwerken, improviseren, organiseren, budgetteren. Een agent had hij niet, reclame hoefde hij niet te maken, dat liep vanzelf, van mond tot mond. Maar in de loop van 2014 was hij er klaar mee en bedacht hij dat het er dan toch van moest komen: een eigen modecollectie.

Wat voor ontwerper wilde je worden? Wie waren je voorbeelden en inspiratiebronnen?

‘Ik ben altijd al dol geweest op tijdschriften, hoe ouder hoe beter. Op modellen uit de jaren zeventig en tachtig, zoals Marpessa Hennink. Op de klassieke modeontwerpers uit de jaren vijftig en zestig. De ideale trenchcoat, het ultieme overhemd, de mooiste avondjurk: ze zijn al ontworpen, ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ik zie de oude, legendarische couturiers als grote componisten van de mode, en de hedendaagse ontwerpers als musici die hun muziek opnieuw op hun eigen manier tot leven laten komen. De elegantie waar zij voor stonden, het klassieke gevoel en de tijdloosheid: ik heb alle beelden jarenlang opgezogen als een spons, ze zitten in mijn brein verankerd. Daardoor kan ik in één oogopslag zien of het volume klopt, en de proportie.’

Hoe ga je te werk, schets je eerst?

‘Nee, ik kan amper schetsen. Bovendien: als je uitgaat van een schets en de stof gedraagt zich niet zoals je had gehoopt, dan blokkeert zo’n schets je creativiteit. Ik hou van sculpturale snits, van experimenteren met technieken en van onmogelijke vormen. Die zijn het leukst om te maken, en ik word er heel gelukkig van. Ik begin met een idee en ga dan creëren op een pop of een model. Een fout of obstakel kan dan leiden tot iets nieuws, een onverwachte ontdekking.’

Hoe kijk jij naar vrouwen?

‘Ik wil de vrouwen die ik kleed als iconen en godinnen neerzetten. Op een voetstuk. Ik vind de vrouw an sich het mooiste wat er ooit gecreëerd is. Vrouwen zijn sterker dan mannen, ze kunnen fysiek werk doen en ik vind ze ook nog eens prachtig om te zien. Ik bewonder ze. In al die jaren heb ik geleerd: vrouwen willen gewaardeerd worden, en gezien. En goed kleden doet iets met je. Een heel specifieke doelgroep heb ik niet, ik kan Billy Porter kleden, en Iris Apfel, en iedereen daartussenin. Alle vrouwen willen mooi zijn. En mijn kleding kan ze dat geven.’

Benchellals goede vriendin, zangeres Laurien Schreuder, had al gezegd aan de telefoon: ‘Mo kíjkt echt naar je. Hij kijkt naar je lichaam. En dan begint hij te bouwen, alsof hij een sculptuur maakt. Als ik ontwerpen van hem draag krijg ik de hele avond complimenten, en willen mensen foto’s van me maken.’ ‘In zijn jurken voel ik me echt wow!’, zei ook een andere hartsvriendin, haarstylist Ilham Mestour. ‘Mensen houden je aan, het heeft impact. Wie Benchellal draagt, waant zich Assepoester op het bal. Zijn creaties zijn groot en bombastisch. Maar ze zitten wel heel lekker, omdat ze zo licht zijn, gemaakt van mesh.’

Toen Benchellal nog maar net bezig was als couturier had hij aan ambitie geen gebrek, wel aan middelen. Om aan goedkope stoffen te komen schuimde hij markten af naar betaalbaar textiel en restpartijen. Hij gebruikte oude matrassen en ontdekte mesh, waarmee autostoelen worden bekleed. Heel licht materiaal en uitstekend geschikt om volume mee te maken. Hij stuitte ook op eenzame rollen van de mooiste couturestoffen, vaak met de kaartjes van de modehuizen er nog aan. Omdat Benchellal simpelweg het geld niet had om zelf stoffen te laten weven, deed hij het met de kliekjes van anderen. ‘Nu geldt dat als toppunt van duurzaamheid,’ zegt hij daarover, ‘maar voor mij was het bittere noodzaak.’ En als er geen geld meer was voor nieuwe oude stoffen, haalde hij bestaande jurken uit elkaar om er nieuwe van te maken.

Fotograaf: Tim Verhallen Muze: Valentine Bouquet Hair & Make up: Ilham Mestour & Naima Bremer Beeld Benchellal Collection

Een andere manier om de kosten laag te houden: hij bleef een eenmansorkest en nam nooit iemand in dienst. Geen assistent, geen coupeuse, niet eens een stagiair. Benchellal deed en doet tot op de dag van vandaag alles zelf: hij zoekt de stoffen uit, knipt de patroondelen, naait ze in elkaar, werkt zijn stukken af en stuurt de gevraagde looks naar stylisten. Daarnaast doet hij alle passessies van klanten zelf. Dat is, zeker in de luxewereld van de couture, behoorlijk ongebruikelijk.

Waarom doe je alles alleen?

Besmuikt: ‘Ik denk dat ik het zelf het beste kan. En iemand aansturen kost me meer tijd dan het me aan hulp oplevert.’

Toen Benchellal net begon probeerde hij wel wat pr-bureaus uit en had hij kort hulp van een agentschap, maar dat leverde hem te weinig publiciteit op en te veel ongevraagde suggesties om het anders aan te pakken. Momenteel bestaat daarom de backoffice van de firma Benchellal uit ’s mans mobiele telefoon, zijn Instagramaccount @benchellal, zijn website en twee e-mailadressen die allebei bij Mohamed zelf uitkomen.

Gekkenwerk, zeggen ook zijn vrienden, die hij stuk voor stuk leerde kennen door zijn werk. Haarstylist Ilham Mestour: ‘Mo leeft echt voor zijn werk, hij is elke dag in zijn atelier en controleert elk detail. Hij zit tot diep in de nacht te draperen en valt soms gewoon tussen zijn stoffen in slaap.’ Fotograaf Tim Verhallen: ‘Al zijn geld en al zijn tijd gaat naar zijn werk. Het wordt hoog tijd dat er iemand bij komt, want dit houdt niemand vol in z’n eentje. Zeker nu niet.’

Wat Verhallen met ‘nu’ bedoelt is de doorbraak die Benchellal momenteel lijkt te beleven. Dat grote namen in Hollywood zijn jurken dragen is al een grote stap voorwaarts, en dan won hij vorig jaar ook nog twee prestigieuze modeprijzen – waarover zometeen meer. Maar het was sappelen om daar te komen. Jarenlang moest hij het hebben van de goodwill van stylisten of artiesten die zijn werk wilden tonen, maar storm liep het niet. Daarbij leek niemand van de modepers geïnteresseerd in het verhaal achter de ontwerper, hij werd eerder gezien als een ouderwetsige lokale couturier – te klassiek, te monumentaal – dan als een rijzende wereldster of een vernieuwer. Wat hem toch best een beetje steekt, aangezien de vaderlandse pers nu hij internationaal succes heeft opeens wél op de stoep staat.

Mohamed Benchellal Beeld Marc de Groot

Het waren zware jaren, geeft hij toe, want hij wilde niks liever dan mooie dingen maken en die aan de wereld laten zien. Al die tijd is hij stug in zichzelf blijven geloven en blijven vasthouden aan zijn eigen weg, en de overtuiging dat hij het ooit zou gaan maken. Door af en toe, en met lichte tegenzin (want het zijn toch zijn kindjes) via via een paar jurken te verkopen, kon hij weer eten, de huur betalen en verder werken.

Heb je nooit overwogen om het bijltje erbij neer te gooien?

‘Nooit! Hoe vaker je van anderen nee hoort, hoe harder je tegen jezelf ja moet zeggen. Ik heb het van het begin af aan anders gedaan. Nooit shows gegeven, nooit campagnes gedaan – kost allemaal veel te veel geld. Ik ben gewoon gaan ontwerpen en heb het laten gebeuren. Vinden ze dat ik niet vernieuwend of trendy genoeg ben? Ik zie het liever zo: als ik iets ontwerp is het for life, en niet voor een seizoen. Ik heb weleens van een consultant gehoord: zonder routekaart ben je verloren, maar dat vind ik onzin. Volgens de geijkte routekaart ben ik op dit moment totaal offroad, maar ik zit in de interessantste fase ooit. Ik geloof dat er heel veel magie is in de wereld. Je kunt van alles wensen, maar je moet het overlaten aan het universum. Soms krijg je niet wat je wil, maar wel wat je nodig hebt.’

Camila Cabello Beeld WireImage

Wat Benchellal nodig had, was een mazzeltje. Dat kwam in 2018 toen, via zijn Instagramaccount, zangeres Camila Cabello contact zocht en een smokingbloes van hem leende voor een optreden tijdens de televisieshow Good Morning America. En zo begon, langzaam maar zeker, het succesballetje te rollen. Instagram bleek een perfect visitekaartje, en toen tijdens de lockdown iedereen binnen zat en online vertoefde, werd hij nog vaker gezocht en gevonden. Geluk bij een ongeluk: hij kon in zijn eentje gewoon doorwerken, hij hád niet eens personeel om naar huis te sturen, niemand om afstand van te houden. Maken en opsturen deed hij toch al zelf. Zijn creaties kwamen in Vogue Arabia, de Amerikaanse Harper’s Bazaar tipte hem als bruidsmodeontwerper om in de gaten te houden, hij haalde de eerste cover van Harper’s Bazaar in Saoedi-Arabië en ook Duitse en Russische bladen pikten hem op. In november 2020 maakte hij via zijn Instagramkanaal trots bekend dat hij genomineerd was voor de Vogue Arabia Fashion Prize 2020, met in de jury onder meer Jean Paul Gaultier en sustainability-icoon Livia Firth. Een maand later mocht hij in het Armani Hotel in Dubai de eerste prijs in ontvangst nemen. Een jaar daarna won hij ook nog eens de eerste prijs in de categorie avondkleding bij de Fashion Trust Arabia Awards. In de jury zaten modekanonnen als Pierpaolo Piccioli, Haider Ackermann, Jürgen Teller, Carine Roitfeld en Virgil Abloh, de award werd uitgereikt door de hoogmodieuze Sheikha Moza Bint Nasser. In het juryrapport stond: ‘De collectie van Benchellal was een virtuoze oefening in gecontroleerde extravagantie; zijn mesh jurken kunnen in de kleinste koffer worden opgevouwen om er eenmaal opengeklapt weer in perfecte vorm uit te komen.’

De prijsuitreiking was een moment waarop Benchellal dacht: en nu gebeurt er iets. Dit is waar ik al die jaren voor heb gewerkt: erkenning, zichtbaarheid. Zijn goede vriendin Ilham Mestour was mee, om hem te steunen. ‘Ik heb hem nog nooit zo onder de indruk gezien,’ zegt ze, ‘timide haast. Het is heel logisch dat hij in het Midden-Oosten zulke hoge ogen gooit. Het is veel meer een plek voor couture dan Nederland. In bijna elk nummer van Vogue Arabia staan wel ontwerpen van Mo. Wat hij maakt is heel koninklijk en altijd decent. En geschikt voor echte vrouwen. Hij heeft een heel ingenieus systeem bedacht met inwendige koorden die je kunt aantrekken, waardoor voor een aantal jurken geldt: one size fits all. Iedereen past erin. Daarbij is het absoluut tijdloos en iconisch. Mo heeft een oude ziel.’

collectie Benchellal Fotograaf: Tim Verhallen Muze: Valentine Bouquet Hair & Make up: Ilham Mestour & Naima Bremer Beeld Benchellal Collection

Bijkomend voordeel van het winnen van de Vogue Arabia Fashion Prize: hij mocht een collectie maken voor de prestigieuze onlineboetiek Net-a-porter. Om dat zo milieuvriendelijk mogelijk te doen liet hij alles in Nederlandse ateliers maken, van Nederlandse stoffen. Niet alleen duurzaam, zo bleek, ook heel duur. Al verkocht het gros van de collectie binnen twee weken uit, veel hield hij er door de hoge productiekosten niet aan over. Ook het prijzengeld van de Fashion Trust slonk snel: ‘Een heel groot deel ging naar de belasting, meteen. En door de prijs moest ik mijn coronasteun terugbetalen en gingen mijn huurtoeslag en mijn zorgtoeslag eraf. Wat overbleef, heb ik onmiddellijk in nieuwe stoffen gestopt. De grootste prijs is voor mij sowieso dat het mijn ouders extra trots maakte omdat het in het Midden-Oosten was. Dat mensen als Haider Ackermann, Elie Saab en Sheikha Mozah mijn kleding hebben gezien. En dat Jean Paul Gaultier de stukken heeft vastgepakt en zei: ‘Wat een waanzinnige collectie, dit is echt couture. Jij weet hoe je met stoffen moet werken.’

En nu? Wordt het geen tijd om er wat mensen bij te halen?

‘Het liefst zou ik mezelf klonen, haha! Als het financieel haalbaar is wil ik er wel iemand bij. Ik wil heus wel groeien, maar organisch en vooral niet te hard. Niet van 1 naar 100 maar van 1 naar 5. Succes zit voor mij niet in aantallen. Met een groot team nemen ook je verantwoordelijkheden toe, en ben je minder flexibel.’

Stel dat er een groot gerenommeerd couturehuis zou bellen, zou je daarvoor openstaan? Of wil je het liefst je eigen huis bouwen?

‘Poeh. Ik sta open voor alle interessante mogelijkheden en samenwerkingen, zo ga ik dit jaar een collectie maken voor het Britse warenhuis Harrods. Als ik zou worden benaderd door een groot modehuis zou ik zeker gaan praten. Maar dat is niet aan de orde.’

Blijf je wel in Nederland of verhuis je binnen afzienbare tijd naar Los Angeles of het Midden-Oosten?

‘Nederland is een te gek land, het is altijd fijn thuiskomen. Mijn hart ligt hier. Maar ik blijf een nomade die reizen en verandering nodig heeft.

Wie zou je nog willen kleden? Koningin Máxima?

‘Dolgraag, en haar dochters ook! Maar eerst Sheikha Mozah, die staat boven aan mijn verlanglijstje, zij is een inspiratiebron. En dan Máxima. Denk je dat ze Volkskrant Magazine leest?’