Wie heeft de macht in Hollywood: de studio’s, de streamingdiensten of de sterren?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Er zijn veel zzp’ers die inkomsten zijn misgelopen door covid-19, zeker in de culturele sector, maar vermoedelijk spant actrice Scarlett Johansson de kroon. Doordat Disney de film Black Widow tegelijkertijd in de bioscoop en op Disney+ uitbracht, vielen de opbrengsten aan de kassa tegen, waardoor zij bonussen mist waarop ze contractueel recht had gehad. In totaal zo’n 50 miljoen dollar, berekenden haar advocaten. Daarom spande ze afgelopen zomer een rechtszaak aan tegen Disney.

Het moddergooien dat volgde is vermakelijk: Disney dat mokt dat ‘ScarJo’ de coronacrisis aangrijpt om zichzelf nog meer te verrijken, Johansson die er via haar advocaten fijntjes op wijst dat Black Widow in dezelfde periode is gebruikt om zo veel mogelijk Disney+-abonnementen te verkopen. Maar verder lijkt het toch Goliath tegen Goliath. Gekissebis waar wij gewone stervelingen niets mee te maken hebben: een spuugrijke ster die nóg rijker wil worden, ten koste van een filmstudio die miljoenenwinsten maakt.

Maar het is wel belangrijk. Vorige week riep Time Johansson uit tot een van de honderd invloedrijkste mensen. Actrice Jamie Lee Curtis prees de actrice, die vooralsnog weinig bijval krijgt van collega’s, van wie er toch ook veel met hetzelfde probleem zitten.

Het ís ook dapper, van Johansson, om zich te keren tegen de hand die haar voedt. En ze veroorzaakt volgens analisten een historische omslag in Hollywood, die bepaalt wat wij straks te zien krijgen en hoe. De onderliggende vraag is wie er eigenlijk de macht heeft in Hollywood: de studio’s, de streamingdiensten of de sterren. Wat gebeurt er als Johansson succes heeft met haar rechtszaak en álle acteurs met een dergelijke clausule in hun contract vervolgens geld willen? Gaan grote acteurs zich eerder verbinden aan streamingdiensten, omdat die gewoon vooraf een dikke som geld op tafel leggen en niet werken met zo’n bonussysteem? Of keren de filmmaatschappijen onder druk terug naar hun oude releasemodel, waarbij ze eerst een film in de bioscoop vertonen en dan pas online?

Disney wel, stelde het bedrijf vorige maand. Dinsdag kondigde het aan alle contracten van zijn acteurs ‘te resetten’; eerder had het al deals gesloten met Emma Stone voor Cruella en Dwayne Johnson en Emily Blunt voor Jungle Cruise 2.

De oorlog is nog niet voorbij, maar de sterren lijken de eerste slag te hebben gewonnen.