Wie Fin de siècle van het Chimaera Trio weet te bemachtigen, wordt rijkelijk beloond ★★★★☆

Mogelijk kost het iets meer moeite dan gebruikelijk om het debuutalbum van het Nederlandse Chimaera Trio te vinden. Op de site van ’s lands grootste webwinkel en op de streamingsdiensten is het voorlopig niet beschikbaar. Maar wie dit aan Mahler, Zemlinsky, Webern en Berg gewijde album weet te bemachtigen, wordt beloond, want het is ontzettend goed.

De naam van het trio verwijst naar een monster uit de Griekse mythologie dat kenmerken had van geit, leeuw en slang. De klarinet van Annemiek de Bruin, de cello van Irene Kok en piano (een Steinway uit 1901) van Laurens de Man passen echter wonderwel bij elkaar.

Naast het hier te horen Trio in d-klein van Zemlinsky is er niet bijzonder veel voor deze bezetting gecomponeerd. Gelukkig blijkt Laurens de Man niet alleen een fijngevoelig en oprecht toetsenist die zijn collega’s alle ruimte biedt om te schitteren, maar ook een intelligent arrangeur. De bewerkingen van liederen van Gustav Mahler zijn bloedmooi, en sowieso is het programma uitstekend samengesteld. En wat is het fraai, naturel opgenomen.

Chimaera Trio Fin de siècle Klassiek ★★★★☆ MDG