Wie eens vindt dat een probleem níét uit de hand loopt, is al snel een wegkijker

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: het aantal zorgelijke trends stijgt te snel.

Of het nou gaat om vuilspuiterij op internet, hufterigheid in het verkeer of geweld tegen hulpverleners, als je de media een beetje volgt, lijkt het allemaal alleen maar erger te worden. ‘Je hoort het tegenwoordig steeds vaker’, hoor je mensen die te pas en te pas het woord ‘tegenwoordig’ gebruiken dan zeggen, ‘laatst nog las ik over een wel heel ernstig geval’ en ‘er moet snel iets gebeuren’ want ‘als dit zo doorgaat’ dan ‘loopt het echt uit de hand’.

Het aantal mensen dat zorgelijke trends signaleert stijgt razendsnel en het is de vraag wat we daaraan kunnen doen. Je zou zeggen dat je al een heel eind komt met een beetje realiteitszin. Er wordt bijvoorbeeld al zo lang ik me kan herinneren beweerd dat er steeds meer agressie is in onze samenleving. Als al die berichten kloppen, zou Nederland in zo’n 25 jaar getransformeerd moeten zijn in een orgie van geweld waar zelfs Quentin Tarantino misselijk van wordt. Maar kijk uit het raam, constateer dat de straat niet bezaaid ligt met ledematen en je weet genoeg.

Waarom worden dat soort beweringen dan niet veel vaker tegengesproken? Het probleem is dat je al snel een wegkijker wordt genoemd als je zegt dat een bepaald probleem niet groter is dan vroeger. Het lijkt dan alsof je de boel bagatelliseert. Daarom kun je straffeloos beweren dat iets dat niet bepaald de spuigaten uitloopt de spuigaten uitloopt. En als iets de spuigaten uitloopt – daar zijn we het allemaal over eens – zijn keiharde maatregelen nodig. En zo kan het dat we steeds angstiger worden, we onze politie steeds zwaarder bewapenen en steeds strenger straffen. Maar het kan goed dat dit 25 jaar geleden ook al werd beweerd.