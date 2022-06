Wie denken Nederlanders dat ze zijn? Remieg Aerts ontleedt het op vileine wijze ★★★★☆

Remieg Aerts Beeld Dirk Gillissen

Dat prinses Máxima beweerde dat ‘de Nederlander’ niet bestaat, net zo min trouwens als ‘de Argentijn’, werd haar in 2007 niet in dank afgenomen. Die roodverbrande, luidruchtige landgenoot met zijn sleurhut op de camping, die was toch immers overal herkenbaar, schrijft Remieg Aerts. Koninginnedag, gehaktbal en ‘dat maak ik zelf wel uit’, dat waren toch ‘kostelijke uitingen van het nationaal karakter’? Hoezo zou dan ‘de Nederlander’ niet bestaan?

Zo simpel is het niet, wat Aerts betreft. Had hij het bij die constatering gelaten, dan zou hij zich voegen in een rijtje van keurige denkers en schrijvers die onze volksaard omschrijven en daar vervolgens vraagtekens bij plaatsen. Aerts graaft in Denkend aan Nederland minstens twee spaden dieper. Hij wil weten waarom die nationale identiteit ons zo bezighoudt en waar de zoektocht ernaar zoal toe leidt, door de jaren en eeuwen heen. En hij wil vertellen tot wat voor soort geschiedschrijving die zoektocht leidt. En passant pelt hij veel mythen af, over geschiedenis als wetenschap, over ons eigen verleden, en vooral over ons zelfbeeld: wie denken wij dat we zijn? In zijn eigen woorden: ‘Wat ik wil laten zien, is hoe voorstellingen van Nederlandse geschiedenis, opvattingen over nationaliteit en de vormgeving van politiek gemaakt worden.’ Denken over denkend aan Nederland dus eigenlijk.

Mocht dat ingewikkeld klinken, dan doet dat het boek van Aerts groot onrecht. Op elke pagina staan zinnen om te onderstrepen. De historicus Aerts, die in 2020 de Biografieprijs kreeg voor zijn prachtige Thorbecke wil het, is een opgewekt en bij vlagen vilein schrijver, die helder formuleert en grossiert in provocerende uitspraken over ‘een heimweediscours over een land van nooit’ of onze diepe onverschilligheid jegens de overzeese koloniale wereld. De canon van The Black Archives noemt hij dan weer ‘lukrake toe-eigening en bewuste selectiviteit’. Een paragraaf waarin hij de verhouding tussen geschiedwetenschap en publiek bespreekt, kreeg de opgewekte titel ‘allemaal je pik op tafel’ mee - waarbij Pik verwijst naar schoolboekenleverancier J.W. Pik.

Denkend aan Nederland is een bundel van dertien min of meer op zichzelf staande beschouwingen, deels eerder verschenen in tijdschriften of gebruikt bij colleges of als lezing. De onderlinge samenhang is desondanks groot.

Aerts benadert geschiedschrijving dus als een functionele activiteit. Voor de consument die verslingerd is aan biografieën, voor de nationbuilders die eenheid willen bevorderen, voor politici die een zorgvuldige graai in het verleden doen om hun eigen gelijk te onderbouwen. Dat begint met de vraag waar de samenhang van dat wat wij Nederland noemen nu eigenlijk vandaan komt. Zijn dat gedeelde voorouders, de jagers en verzamelaars die in dierenhuiden de rivierdelta doorkruisten? Is dat de staat, die ontstond uit een lappendeken van Bourgondische bezittingen? Iets vaags als een gedeelde volksgeest, iets tastbaars als de gedeelde taal – altijd met een zekere desinteresse behandeld? Is alles wellicht te herleiden tot de Bataven, door Erasmus verdedigd als een strijdbaar en levenslustig volk, en later door Hugo de Groot opgewaardeerd door Batavia als een antieke republiek naast Athene en Rome te plaatsen? Of is dat wat ons bindt het polderdenken, de vaardigheid om er altijd weer samen uit te komen? Aerts maakt er korte metten mee: ‘een zoetsappige en zelfgenoegzame wensvoorstelling.’

Historisch worteltrekken noemt Aerts dat hardnekkig zoeken naar wat ons bindt. Zelf wil hij niet kiezen: ‘Het verleden heeft uitsluitend voor zichzelf geleefd, niet voor ons.’ Geschiedenis is een caleidoscoop, zegt hij. Wat we ermee doen, is een kwestie van behoefte. En behoeften wisselen.

In de bundel pelt hij een aantal elementen van dat zelfbeeld af. Dan gaat het over de tolerantie en burgerlijkheid die ons diepste wezen zouden uitmaken, over hoe de notie van de vroege republiek die Nederland ooit was geleidelijk uit onze monarchie is verdwenen, over het mislukte experiment om begin negentiende eeuw samen met België een natie te vormen.

Alleen in de politiek – waaraan de beide voorlaatste hoofdstukken zijn gewijd – blijkt de beeldvorming opmerkelijk stabiel. ‘Het is en blijft apenspel’, oordeelde Thorbecke al over de Tweede Kamer, die hij zelf na 1848 een centrale plaats in de politieke machinerie zou toebedelen. Die kritiek is sindsdien bepaald niet verstomd. Wat wel aan wisselingen onderhevig is, is de gevoelstemperatuur in de politieke arena. De ‘grote weerzin tegen elke vorm van ongeregelde politiek’ die lange tijd dominant was, is volgens Aerts nu veranderd in een ‘politisering van de emotie’. Ook daarin is Nederland minder uniek dan vaak gedacht wordt.