Wie de koningin speelde, kon gloriëren

Tussen al het eerbetoon dat vanaf donderdagavond op sociale media loskwam nadat het overlijden van Elizabeth II bekend was gemaakt, viel ook de boodschap op van @paddingtonbear. ‘Thank you Ma’am, for everything’, schreef de beer, een tweet die duizenden keren is geliket. Paddington dus, de fictieve kinderboekenbeer, die vooral groot is geworden door twee razendpopulaire films. De tweet was een verwijzing naar een veel bekeken kort filmpje uit juni, gemaakt om het platina jubileum van Elisabeth te vieren. Paddington komt op de thee in Buckingham Palace, richt daar lichte chaos aan en de koningin onthult dat ze altijd een marmelade sandwich in haar beroemde handtas heeft zitten.

Het is een briljant promofilmpje van anderhalve minuut voor Paddington Bear, het koningshuis en de Britse creatieve industrie. De koningin wordt gespeeld door de koningin en dat doet ze met overtuiging. Ze had dit al eerder gedaan, voor een wereldpubliek, toen haar entree op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen (2012) werd ingeleid door een scène met James Bond (Daniel Craig), een sprong uit een helikopter en een perfect getimede verschijning in de koninklijke loge. Het is allemaal precies goed, dat afgemeten ceremoniële gedrag en het gemak waarmee ze haar grandeur draagt; alsof ze zich haar hele leven heeft voorbereid op de rol.

Naar schatting een honderdtal actrices (en een enkele acteur) hebben de rol van Elizabeth II op zich genomen. Daar zit een aantal van de beste Britse actrices bij, maar ook Jeannette Charles (inmiddels 94), een Britse die haar hele carrière te danken had aan een opvallende gelijkenis met de koningin. Ze opende nog weleens een winkelcentrum hier en daar, maar dook vooral op in een groot aantal (Amerikaanse) komedies waarin de draak werd gestoken met het koningshuis. Let op haar verschijning in films als National Lampoon’s European Vacation en The Naked Gun: From the Files of Police Squad! Ze verklaarde zelf dat ze vaak nee moest zeggen tegen voorstellen die ze als ongepast beschouwde; de koningin in lingerie was voor haar onbespreekbaar.

Het is vooral de toneelschrijver en scenarist Peter Morgan geweest die de belangstelling voor het Britse koningshuis, als het perfecte vertrekpunt om de naoorlogse Britse geschiedenis te vertellen, wereldwijd heeft doen opleven, in de cinema, het theater en de laatste jaren via het gigantische podium dat Netflix biedt.

The Queen uit 2006 leverde Morgan een Oscarnominatie op, en hoofdrolspeler Helen Mirren niet alleen een Oscar, maar ook een uitnodiging om eens op Buckingham Palace langs te komen. Daar was ze overigens al eerder geweest, want in 2003 werd Mirren een Dame. The Queen gaat over het dieptepunt in de relatie van Elizabeth en haar onderdanen, rond de dood van prinses Diana. Morgan en de schitterende Mirren beelden Elizabeth uit als een vrouw die gevangen zit in haar ceremoniële rol en niet meer in staat is om mee te leven, ook niet als een golf van rouw over het land spoelt. Het is uiteindelijk Tony Blair (in de film gespeeld door Michael Sheen) die probeert de monarchie te redden en voorzichtig en strategisch de koningin probeert duidelijk te maken wat er van haar verwacht wordt.

Roerige loopbaan

Mirren keerde in 2013 terug in de rol van Elizabeth II in 2013 in Morgans succesvolle toneelstuk The Audience dat eerst op West End (Londen) en later op Broadway (New York) stond, en in 2015 opnieuw werd opgevoerd met een andere Dame in de hoofdrol: Kristin Scott Thomas. In The Audience wordt het leven van de monarch verteld aan de hand van van haar ontmoetingen met haar premiers, vanaf Winston Churchill, die een zwak voor de toen nog piepjonge Elizabeth had. Het zouden uiteindelijk vijftien premiers worden, weten we nu, met vlak voor haar overlijden nog een ontmoeting met de nieuwe premier Liz Truss.

Het was The Audience dat het raamwerk voor Morgans succesvolle serie The Crown (vanaf 2016) leverde, waarin met de eindeloze diepe zakken van Netflix historische tijdperken konden worden gereconstrueerd en de hele roerige loopbaan van Elizabeth en haar familie een dramatische invulling kreeg. In november moet het vijfde seizoen van The Crown beginnen, terwijl de opnames voor het zesde en laatste seizoen (november 2023) gisteren ‘uit respect’ voorlopig zijn stilgelegd. Met de laatste twee seizoenen zijn we met Imelda Staunton inmiddels toe aan de derde actrice die Elisabeth speelt.

Drukkende eenzaamheid

De rol van de jonge Elizabeth bleek een doorbraak voor de veelgeprezen Claire Foy, net als voor Matt Smith (als prins Philip) en Vanessa Kirby (als Elisabeths zus prinses Margaret). In het derde seizoen werd de rol overgenomen door Olivia Colman, die excelleerde in een aflevering als Aberfan (derde seizoen, aflevering 3) over de mijnramp in Wales waar een school wordt bedolven onder mijnafval. En net als in The Queen draait het hier om het onvermogen van Elizabeth om haar emoties met haar onderdanen te delen. Morgan, de scenarist, laat aan het eind van de aflevering een enkele traan rollen, met dank aan de fenomenale Colman. Maar dan is Elizabeth na het bezoek aan het getroffen plaatsje al weer terug in de drukkende eenzaamheid van haar koninklijke vertrekken.

Het is ook weleens goed weg te stappen uit het bijna-monopolie dat Peter Morgan heeft op het drama van de monarchie en de rol van Elizabeth II, zoals hij dat ziet. En dat kan dan opeens een heel ander beeld opleveren. In 2021 maakte de Chileense regisseur Pablo Larraín Spencer, over een driedaags kerstweekend dat prinses Diana (Kristen Stewart) tegen het eind van haar leven doorbrengt met de koninklijke familie. Larraín brengt het koninklijk landgoed in Sandringham als een spookhuis in beeld en de hele film heeft vanuit het opgejaagde perspectief van Diana veel weg van een horrorfilm. Actrice Stella Gonet speelt hier een ijzingwekkende Queen, een vrouw die over lijken gaat om haar familie en de monarchie te beschermen tegen de in haar ogen vijandige buitenwereld.

En dan zal Imelda Staunton de eerste actrice worden die de rol van Elizabeth II speelt zonder dat de hoofdpersoon er is om er kennis van te nemen, haar voor een lunch op het paleis uit te nodigen of haar een Damehood toe te schuiven.