Who by Fire vertelt hoe Leonard Cohen aan het Sinaï-front belandde

Vraag trouwe fans van Leonard Cohen naar hun wereldpolitieke voorkeur, en ‘achter Israël staan’ zal laag scoren. Toch is dit wat Cohen zelf deed toen Israël in 1973 op Grote Verzoendag werd aangevallen door Egypte en Syrië. Hij zat op het Griekse eiland Hydra en trok meteen naar Tel Aviv, zonder plan en zonder entourage.

Cohen, in 2016 overleden, was in 1973 nog niet de statige oudere heer met hoed die moeiteloos stadions volspeelde. Hij was toen een nogal seksistische man van 39, wereldberoemd maar ook vastgelopen, artistiek en privé, zes jaar na het succes van zijn debuutalbum.

Drie weken duurde de Jom Kippoer-oorlog, door Israël tegen een torenhoge prijs gewonnen. Hoe de dichter-singer-songwriter aan het Sinaï-front belandde en de troepen met optredens ondersteunde, wordt nu verteld door journalist Matti Friedman aan de hand van nooit eerder gepubliceerde notities van Cohen zelf. Dat zijn ervaringen de aanzet bleken tot een nieuw hoofdstuk in zijn leven en loopbaan, brengt Who by Fire overtuigend over het voetlicht. Net als de verschrikkingen van oorlog, ook al worden die hier van maar één kant belicht.

Matti Friedman: Who by Fire – Leonard Cohen in the Sinai. Ingram Publisher Services; 224 pagina’s; € 30,99.