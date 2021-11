White Sands: loom strandplezier in het hart van de winter ★★★☆☆

Marie Bach Hansen en Carsten Bjørnlund in White Sands.

Het zou niet verbazen als de makers van de Deens-Duitse krimi Hvide Sande (White Sands) goed naar het eerste seizoen van de Netflixserie Undercover hadden gekeken. Ook hier duikt een stel agenten (zij een Deense en hij een Duitser, geboren in Denemarken) onder in een vakantieoord, waar ze aanvankelijk moeizaam als echtpaar door het leven gaan, in dit geval niet om een drugsimperium op te rollen, maar om een moordmysterie op te lossen. Hvide Sande is een fraai, bestaand toeristenplaatsje aan de westkust van Denemarken, met een strand, duinenrij en vuurtoren die behoorlijk Nederlands aandoen.

De twee rechercheurs komen uit de koker van de bekende Deense crimi-schrijver A.J. Kazinski, waarachter zich, volgens traditie, een duo schuilgaat, in dit geval de schrijvers Anders Rønnow Klarlund en Jacob Weinzeick. We hebben niet te maken met een heel doorwrocht of somber mysterie. Komt nog bij dat Hvide Sande een heel charmant oord is en dat de undercoveroperatie zich ook nog eens in de zomer afspeelt, waarbij het stel een strandbar opent om onder te duiken in de lokale bevolking.

Het duo, prima gespeeld door Carsten Bjørnlund en Marie Bach Hansen, mag wel eens een cursus gaan volgen bij Tom Waes, onze undercover-agent uit Undercover, want zelfs een leek kan zien dat ze werkelijk als een olifant in een porseleinkast de aandacht op zich weten te vestigen.

Het zich loom ontwikkelende plot (maar ja, wie kan het schelen: we zitten aan het strand) begint bij een moordzaak en voert via oude smokkeltradities en oorlogsgeheimen naar een duister verleden. Misschien geen hoogvlieger, maar misschien wel net waar je op zit te wachten zo in het hart van de winter.