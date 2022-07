Where the Crawdads Sing is glossy als een brochure van de lokale toeristenbranche ★★☆☆☆

Where the Crawdads Sing

De jongetjes die in het moeras van North Carolina anno 1969 het lichaam ontdekken van een jongen uit de buurt doen even denken aan Stand By Me, de Stephen King-verfilming waarin zo’n ontdekking een fraai coming-of-agerelaas in gang zet. Maar Where the Crawdads Sing, naar de bestseller uit 2018 van Delia Owens (in het Nederlands vertaald als Daar waar de rivierkreeften zingen), steekt drastisch anders in elkaar. Glossy als de brochure van de lokale toeristenbranche, vooral.

De mensen uit de streek én de openbaar aanklager weten wie de jongen om het leven heeft gebracht: de zonderlinge vrouw in een veredelde moerashut verderop. De kijker weet beter. Het door Daisy Edgar-Jones gespeelde ‘moerasmeisje’ oogt alsof ze zo van de set van Normal People is gewandeld. Ze ziet er hier doodleuk uit als de Engelse studente die ze in die serie speelde, als vrouw die haar hele leven in een moeras woont is het volstrekt niet overtuigend. Een uitstekende actrice, maar hier is ze volledig verdwaald. In een weinig overtuigend verhaal vol ansichtkaartromantiek is ze vanaf het begin te zachtaardig en onschuldig om een potentiële dader te zijn.