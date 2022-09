When the Wind Forgets Your Name bevat alles wat de band Built to Spill zo goed maakt ★★★★☆

Built to Spill uit de Amerikaanse staat Idaho klinkt alsof Neil Young zanger en gitarist van een wendbare, opgeruimde indierockband is geworden. Die ‘Neil’ is Doug Martsch, de zonderlinge frontman en al dertig jaar het enige vaste bandlid.

De bandbezetting rond Martsch verandert doorlopend. Het nieuwe, negende album When the Wind Forgets Your Name nam hij in 2018 en 2019 op met een Braziliaanse incarnatie (Lê Almeida en João Casaes) die inmiddels alweer is vervangen door een vrouwelijke (Melanie Radford en Teresa Esguerra), die in 2020 een album met Daniel Johnston-covers uitbracht.

Het ouderwets goede ‘When the Wind’ is het eerste album met eigen werk sinds Untethered Moon (2015). Songs als Understood en Elements bevatten alles wat Built to Spill zo goed maakt: gitaarlijnen die kronkelend op avontuur gaan, lichtvoetige melodieën en die hoge Neil Young-stem van Martsch.

Na twintig jaar en zes albums voor majorlabel Warner blijkt Martsch neergestreken op Sub Pop, het legendarische indielabel uit Seattle dat hem past als een jas. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving, géén nieuw geluid; Built to Spill klinkt altijd weer wonderlijk fris.

Built to Spill When the Wind Forgets Your Name Pop ★★★★☆ Sub Pop/Konkurrent