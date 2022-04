What Do We See When We Look at the Sky? is een merkwaardige parodie op de romkom ★★★☆☆

What do we see when we look at the sky

De titel van de eigenaardige, eindeloos meanderende liefdesfilm What Do We See When We Look at the Sky? is een richtingaanwijzer voor de kijker. Die zal zich gedurende tweeënhalf uur moeten vereenzelvigen met een landerig tempo, met mensen die als voorbijdrijvende wolken veranderen in andere mensen of zelfs in dieren, met een groot verhaal dat in de verdrukking komt door verschillende bijverhalen.

Vreemd? Absoluut. Regisseur Alexandre Koberidze situeert zijn film in de fraaie oude Georgische stad Koetaisi, waar hij in de openingsscène de liefde op het eerste gezicht tussen Lisa en Giorgi in beeld brengt door alleen hun voeten te filmen. Ze maken een afspraakje en raken vervolgens vervloekt, waardoor ze veranderen in iemand anders, onherkenbaar voor elkaar. In wat je een merkwaardige parodie op de romkom zou kunnen noemen, bewerkt Koberidze hun onvervulde liefde tot een mystieke ervaring. Dat probeert hij in ieder geval. En soms lukt dat ook.