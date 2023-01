‘What a cover!’: de beste en mooiste magazinecovers van het afgelopen jaar, volgens Coverjunkie Jaap Biemans

Donald Trump op de cover van New York Magazine. Beeld New York Magazine

Het jaar was al bijna voorbij en het was, laten we er niet omheen draaien, enigszins teleurstellend verlopen. Vanuit het perspectief van de magazinecovers dan wel, en dat is nu eenmaal het perspectief dat @coverjunkie (111 duizend volgers op Instagram), ook zo ongeveer elke dag bezighoudt. We kennen @coverjunkie ook als Jaap Biemans, in het dagelijks leven de artdirector van het Volkskrant Magazine. Elk jaar nemen we met de coverkenner de beste en opvallendste covers en covertrends door. Niet een jaar met veel uitschieters, maar wel veel geworstel met thema’s als het WK in Qatar en de klimaatcrisis. Neem de cover van het Duitse voetbalblad 11 Freunde over ‘the dark side of football’: we zien een kleurenspectrum in de wereldbeker. Iedereen boven de 50: Dark Side of the Moon van Pink Floyd! Maar ja, en dan?

Maar toen verscheen vlak voor Kerst het nieuwe nummer van New York Magazine, met een briljant, tragikomisch verhaal van Olivia Nuzzi over de presidentiële verkiezingscampagne van Trump, die helemaal niet van de grond wil komen: ‘Inside Donald Trump’s sad, lonely, thirsty, broken, basically pretend run for reelection.’ Maar het gaat dus om die cover. We zien Trump somber voor zich uit staren aan een ongedekte tafel, met een net iets te klein bloemstukje voor zich. Tekst: ‘Party of One’.

‘What a cover!’, schrijft Biemans op zijn Instagramaccount. Duizenden zijn het met hem eens. Het jaar knapt er enorm van op, met zo’n afsluiter. Biemans stuurt een bericht naar de photodirector van New York Magazine: is dit een authentieke reportagefoto of is er nog aan gesleuteld? Al snel komt het antwoord binnen: nee, het betreft hier een van de foto’s die Damon Winter, staffotograaf van The New York Times, gemaakt heeft bij zijn reportage in Mar-a-Lago, het resort in Florida waar de ex-president door de gangen dwaalt (Lees dat stuk!). De cover sluit zeldzaam goed aan bij de toon die het stuk van Nuzzi heeft, een treffend profiel van Trump en zijn aanhangers, in een groeiend isolement.

Reflectie van de tijd

Biemans: ‘Covers – goede en minder goede – zijn een reflectie van de tijd. Dus we hebben dit jaar veel Oekraïne, de dood van de Queen, het WK in Qatar, de doorlopende klimaatcrisis en het toenemende activisme. Neem de oorlog. Hoeveel varianten op de Oekraïense vlag hebben we dit jaar wel niet gezien?’

De Tsjechische Vogue steunt Oekraïne.

Sterk beeld van The Economist begin maart, vlak na de Russische inval: het inmiddels bekende blauw-geel, met op de scheidslijn druipend bloed. Niet mis te verstaan. De Tsjechische Vogue maakte ook een duidelijk gebaar met de kleuren van de vlag: een geel Vogue-logo in een blauw veld. Maar kijk ook eens naar de cover van het Duitse Zeit Magazin, een blad dat Biemans altijd scherp in de gaten houdt. Ze werken daar met een bijzondere tweetrapscover: openingsbeeld op de cover en dan de afmaker op de 3. Op de cover zien we een deel van een WhatsApp-conversatie met een fotootje van een jonge moeder met twee kinderen. Bladeren we door, dan zien we de andere kant van de conversatie op de derde pagina: een militair die zijn duim opsteekt. Tekst, in het Duits: ‘Zij is met de kinderen naar Beieren gevlucht, hij vecht in Oekraïne. De kroniek van een liefde in oorlogstijd.’

Het tweede deel van de cover van Zeit Magazine.

De dood van Elizabeth leverde eindeloos veel portretcovers op, natuurlijk. Daarbinnen is de cover van The Guardian Weekly geslaagd te noemen. Een zwarte cover met het bekende profiel van Elizabeth daaruit geknipt: een Queenvormige leegte, zeg maar. Tekst: ‘After Elizabeth’. En de Britse Vogue pakte voor de gelegenheid een oude traditie op. Het novembernummer droeg de kleur paars (royal purple, de huiskleur van de Windsors), met als enige tekst: ‘Her Majesty the Queen 1926-2022'. Wat Biemans hier zo geslaagd vindt, is dat het modeblad ook aan zijn eigen roemruchte geschiedenis refereert. In februari 1936, na de dood van George V, kwam Vogue ook met een paarse cover.

De Britse Vogue brengt een ode aan Elizabeth II.

Het coverjaar 2022 werd voor Biemans ook gekenmerkt door het overlijden, op 91-jarige leeftijd, van een van de grootste artdirectors van zijn tijd en de meester van de tijdschriftcover: George Lois, maker van een groot aantal klassiekers voor Esquire, onder meer opgenomen in de collectie van het Museum of Modern Art. Biemans laat de ‘Black Santa’-cover van december 1963 zien, waarop bokser Sonny Liston ons dreigend aanstaart met de muts van de Kerstman op. Het punt dat hij wil maken: Esquire durfde dit aan, in 1963! Ze verloren lezers en adverteerders, maar werden ook het blad dat het beste de tijdsgeest van de jaren zestig te pakken had.

Sonny Liston op de cover van Esquire.

Die durf, daar ontbreekt het nu nogal eens aan. We kijken naar twee Duitse covers. Het blad form heeft voor hun seksspecial het woord ‘Sex’ op de cover gezet. ‘Alsof ze geen kant meer op konden.’ Maar dan de cover van de Jubileumausgabe van de Duitse Playboy. Een close-up van een vagina in feestelijke spikkels. Nee, niet een foto van iets wat aan een vagina doet denken, zoals zo vaak, maar the real thing. Dat is de durf die Biemans graag ziet.

Een close-up van een vagina op de cover van de Duitse Playboy.

We bladeren verder. Er moet altijd een cover van The New York Times Magazine bij. Neem een van de decembercovers over de economie van de pakketbezorging. ‘Ze hebben een figuur gebouwd van dozen en die vervolgens gefotografeerd. Die analoge manier van werken, in dit digitale tijdperk, levert meteen iets spannends op.’

Analoog werk op de cover van The New York Times Magazine. Beeld Todd St. John

Soms is het ogenschijnlijk eenvoudig. Na de schokkende verwerping van de abortuswetgeving door het Amerikaanse Hooggerechtshof kwam New York Magazine met een verhaal over de praktische gevolgen in dit nieuwe tijdperk. Op de cover staat de tekst: ‘This Magazine Can Help You Get An Abortion’. Daaronder: ‘A State-by State Handbook for Anyone in Need’. Je eigen lezers kennen en aan hun kant gaan staan, dat is wat die cover zegt.