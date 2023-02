Weyes Blood roept in Paradiso een verleidelijk, dromerig sfeertje op ★★★★☆

Weyes Blood in Kopenhagen, februari 2023. Beeld ANP

Met die sneeuwwitte jurk tot op haar enkels, dito mantel, witte laarsjes en dat lange, zwarte steile haar oogt Natalie Mering zo puur als Maria na de onbevlekte ontvangenis. Kandelaars op het podium creëren een gewijde sfeer en dan zegt ze ook nog eens dat we ons moeten voorbereiden op twee uur muziek om op te huilen. Valt alleszins mee. Ook al behandelt de Amerikaanse zangeres, onder het pseudoniem Weyes Blood, onderwerpen waar je best om zou kunnen grienen.

Haar twee laatste albums Titanic Rising en And in the Darkness, Hearts Aglow, waarop ze vanuit een persoonlijk, poëtisch perspectief zingt over maatschappelijk hete hangijzers – klimaatopwarming, polarisatie, sociale vervreemding – worden beschouwd als meesterwerken. Mering werd een indiedarling, een bejubelde aanwinst op het internationale podium van singer-songwriters en ook een beetje de artistieke spreekbuis van mismoedige millennials.

Haar sonore alt, met de zoete warmte van kaneel, die voor meer sociale verbondenheid pleit in It’s Not Just Me, It’s Everbody, biedt eerder troost dan verdriet. Mering heeft bovendien die glooiende Karen Carpenter-frasering die zich drapeert over kalm, georkestreerde folkpop. In een uitverkocht Paradiso in Amsterdam wordt dat weelderige geluid heel knap opgeroepen door Merings vierkoppige band, die ook de zangharmonieën voor zijn rekening neemt.

Als die contemplatieve nummers iets te veel meanderen, zoals in Wildtime, kan het leiden tot in zichzelf gekeerde schoonheid. Maar vaker roept Mering een verleidelijk, dromerig sfeertje op met soms een sereen randje. Daarbij stoeit de zangeres, die in de Amerikaans bible belt is opgegroeid maar ook houvast vindt in het boeddhisme, met christelijke symboliek. Als ze de romantische liefde bezingt in Twin Flame en Hearts Aglow licht het heilige hart van Christus op haar borst op.

Een groot verschil met die eerste keer toen ze in 2007 Nederland optrad, met haar toenmalige noise-rockband Satanized en ze, volgens eigen zeggen, onder invloed van White Widow-wiet niet meer deed dan minutenlang in de microfoon krijsen.

Ze kan nog steeds losgaan, zij het bescheiden. Movies introduceert een beukende beat. En die mantel blijkt multifunctioneel als Mering hem openvouwt als witte doek voor lichtprojecties terwijl synthesizer-arpeggios door de ruimte dwarrelen. Meer trancy dan dromerig, maar de overgave is er niet minder om.

In het hoogtepunt God Turn Me Into a Flower komt alles samen. Als millennialhogepriesteres zingt Mering over een kerkorgeltje haar gebed om verlost te worden van de moderne dictatuur van het zelfbeeld. Terwijl er beelden van schoonheid achter haar verschijnen, word je door een balsemende stem in milde extase gebracht. Paradiso wiegt mee op een lentebriesje. We zijn gesticht en alsof ze de lichtvoetigheid heeft bewaard als toetje voor de minikatharsis, volgt Everyday als een huppelend jarenzeventigpopdingetje. En iedereen zingt mee van paaa pa-pa-pa paaa.