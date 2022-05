Wet Leg heeft onweerstaanbare liedjes, maar kijkt live nog als een konijntje in de koplampen ★★★☆☆

Hester Chambers (l) en Rhian Teasdale (r) van de Britse band Wet Leg in Ekko in Utrecht. Beeld Ben Houdijk

De doorbraak van Wet Leg verloopt zo stormachtig dat de band van het Britse eiland Wight in grotere zalen zou kunnen spelen dan ze de voorbije week in Nederland hebben gedaan.

Maar nee, Wet Leg zweert bij kleine clubs, zoals Ekko in Utrecht (waar donderdag de Europese voorjaarstournee eindigde)of de zalen die ze in november aandoen: Vera (Groningen) en de Tolhuistuin (Amsterdam).

Die keuze is sympathiek maar ook verstandig. Want Nederland maakte kennis met een weliswaar zeer innemende band die onweerstaanbare indierockliedjes in de rugzak heeft, maar live nog als een konijntje in de koplampen staart.

De hits in de tweede helft (Oh No, Ur Mum en afsluiter Chaise Longue) deden hun werk prima, maar in het eerste deel toonden de twee vrouwen van Wet Leg (Rhian Teasdale en Hester Chambers) zich vooral bleu en ook wat stijfjes in hun vertolkingen van die toch zo frivole liedjes.

Live is Wet Leg overigens een kwintet, met drie langharige mannen als tourpersoneel en één duidelijke frontvrouw. Teasdale (de brunette) heeft de stem en de verschijning die Chambers (de blondine) mist, al speelt ze wel beter gitaar.

Het draagt allemaal bij aan de charme: geen bijdehante Londense types maar schuchtere jeugdvriendinnen van het Texel van Engeland, die hun doorbraak stomverbaasd lijken te ondergaan en in Utrecht pas na een half uur iets durfden te zeggen. In hun hoofd lijken ze nog altijd in het reuzenrad te zitten, waarin ze – uitkijkend over een festivalweide – besloten dat ze een bandje wilden beginnen.

Wet Leg heeft groot gelijk: nog lekker een jaartje ontbolsteren voor twee-, driehonderd fans per avond. Als ze liedjes blijven schrijven zoals die op hun debuutalbum, komen de Paradiso’s en Ronda’s snel genoeg. Lowlands zal ze liefhebben, in augustus.

Wet Leg Pop ★★★☆☆ 26/5 Ekko, Utrecht.