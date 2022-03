West Side Story is genomineerd voor zeven Oscars, maar de hoofdrolspeler was niet uitgenodigd

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Rachel Zeglers leven is een sprookje. Toen ze 16 was, reageerde ze – net als 30.000 anderen – op een open casting call van Steven Spielberg op Twitter. Ze filmde zichzelf terwijl ze Tonight en I Feel Pretty zong en voor ze het wist maakte ze haar acteerdebuut als Maria in de remake van West Side Story. Ze verwierf een enorme wereldwijde fanbase, won een Golden Globe en stond bij de ene na de andere prestigieuze filmprijsuitreiking te borrelen met de Hollywood-elite.

Bij álle prijsuitreikingen? Nee, bij één ceremonie was Zegler niet welkom. De belangrijkste. West Side Story mag dan voor zeven Oscars zijn genomineerd, inclusief die voor beste film, maar de hoofdrolspeelster kreeg geen uitnodiging voor het bal. Geen mens had het geweten als een fan niet via Instagram had gezegd dat ze uitkeek naar Zeglers outfit. ‘Ik ben niet uitgenodigd, dus sweatpants en mijn vriends flanellen overhemd’, antwoordde de actrice. Ze had alles geprobeerd, maar helaas. Alleen een wonder op het laatste moment kon haar nog redden van een troosteloze avond op de bank. Spielberg die als een barmhartige fee zijn eigen kaartje afstaat, bijvoorbeeld.

Hoe is dit mogelijk? Welnu: elke genomineerde krijgt twee kaartjes voor de Oscaruitreiking – maar Zegler is zelf niet genomineerd. Verder is een groot deel van de uitnodigingen gereserveerd voor advocaten, journalisten, accountants en ‘andere insiders die de Academy ondersteunen’. En de studio’s mogen er een aantal verdelen dat afhangt van het aantal nominaties dat ze hebben binnengesleept. Met andere woorden: Zegler had een kaartje van Disney kunnen krijgen, maar volgens de studio zijn er blijkbaar mensen die meer recht hebben op zo’n plek dan een 20-jarig aanstormend talent dat nota bene de hoofdrol speelt in de film die al die lui überhaupt in die zaal heeft gebracht. Benieuwd wie dat zijn.

Dat Zegler niet mocht komen, straalt natuurlijk ook akelig af op de Academy, die met hun streven naar diversiteit en wanhopige gehengel naar kijkcijfers ongetwijfeld graag de charmante, jonge, Colombiaanse ster erbij had gewild. Dus werd er halsoverkop een oplossing verzonnen. Na een dag of wat ophef werd Zegler plots aangekondigd als een van de presentatoren van de show. Ze is er dus tóch, zondag.

Fijn, maar zuur blijft het. Niet alleen voor Zegler, maar ook omdat uit het verhaal nog maar eens blijkt dat de Oscarsuitreiking officieel misschien de viering van de film als artistieke prestatie is, maar dat andere, commerciële overwegingen in Hollywood uiteindelijk belangrijker zijn.