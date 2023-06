‘Asteroid City’ van Wes Anderson. Beeld Pop. 87 Productions / Focus Features

Wes Anderson adviseerde onlangs dat je Asteroid City eigenlijk twee keer zou moeten zien. Dit had Brian De Palma gedaan, zijn collega. Die vond ’m de eerste keer al leuk, maar na de tweede keer sloeg-ie pas echt aan. Maar, realiseerde Anderson zich, zoiets kun je niet op voorhand vragen van je publiek.

Het is waar: zijn nieuwe speelfilm komt met een dilemma. Gaat de aandacht naar de verwarrende raamvertellingsstructuur, die de besnorde presentator (Bryan Cranston) vluchtig uiteenzet in de zwart-witte beginscènes, in wat zich aandoet als een televisieshow over de totstandkoming van het toneelstuk Asteroid City? Een puzzelstuk is dat. Is Asteroid City een film over een toneelstuk in een televisieshow? Of een film in een film náást dat toneelstuk (in die televisieshow)?

Of parkeer je zulk gemijmer over de ma­troesj­ka-achtige verpakking, en de bedoeling ervan, zodra Asteroid City overgaat in het weidse en kleurrijke filmdecor van een nabij een krater gelegen woestijnstadje anno 1955? Om gewoon eerst rond te kijken, in Andersons etalage. Je vergapen aan het werk van zijn decorbouwers, hun hemelse jarenvijftigdesign. Het motel, de diner, die billboards. Grinniken om de passerende vrachttrein, waarop naast wat vee ook een kernraket wordt vervoerd; ‘Do not detonate!’ waarschuwt de tekst op de zijkant. Zo veel te zien, zo veel details.

En dan de stoet filmpersonages. Allereerst de gevoelsarme oorlogsfotograaf Augie Steenbeck (Jason Schwartzman), die met zijn gezinsauto op een takelwagen arriveert en de as van zijn drie weken eerder overleden echtgenote meedraagt in een tupperwarebakje. Hij moet zijn kinderen (drie schattige miniheksjes en een geniale puberzoon) nog op de hoogte stellen van haar overlijden.

Er zijn meer naar dit gehucht afgereisde gezinnen, elk voorzien van een briljant puberkind dat hier zijn of haar potentieel wereldveranderende uitvinding mag demonstreren op de ‘junior stargazer’-verkiezing van het plaatselijke militair-wetenschappelijke observatorium. Zoals de botanisch begenadigde dochter van alleenstaande moeder en verbitterde Hollywood-ster Midge Campbell (Scarlett Johansson).

En nóg meer wonderlijke figuren stranden in het ene motel van Asteroid City als er zich een kosmisch verschijnsel voordoet, waarna de overheid een quarantaine afroept. Een christelijk schoolklasje met juf (Maya Hawke), plus de naar haar lonkende cowboy-zanger in spijkerpak (Rupert Friend). Ondertussen leren Augie en Midge elkaar vanuit hun motelraam iets beter kennen, slaan er barstjes in hun pantser – Johansson tilt die scènes op.

Asteroid City schakelt tussen de verschillende werkelijkheden van de personages, die zelf ook weer acteur zijn in de andere televisie- en theaterdimensie. Een gekunstelde vorm, die de kijker wat op afstand zet, maar Anderson toch nét voldoende ruimte biedt om zijn vaste thema’s aan te snijden: de voorkeur voor geremde emotie tegenover de valse Hollywood-variant, plus de worsteling van het ouderschap. De filmmaker lijkt zijn vaste stijlkenmerken nog wat te verhevigen in Asteroid City. Het kijkdooseffect in optima forma, de symmetrieknop helemaal open, het pastelpedaal diep ingetrapt. Niemand doet hem dat na.