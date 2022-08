Werkplekkomedie Brooklyn Nine-Nine krijgt een fraai slotakkoord in het laatste seizoen

Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine, seizoen 8 ★★★★☆ Comedy Serie van Dan Goor en Michael Schur met 153 episodes, in 8 seizoenen Met Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Andre Braugher Te zien op Netflix

Hele volksstammen vinden de Amerikaanse versie van The Office de beste werkplekkomedieserie, maar onze voorkeur gaat uit naar Parks and Recreation van Michael Schur en Dan Goor, dat zich afspeelt op de gelijknamige afdeling van het gemeentehuis van het fictieve stadje Pawnee in Indiana. Indiana is een staat die kennelijk staat voor een soort gemiddeld Amerika: zie ook Hawkins, Indiana uit Stranger Things. Eveneens fictief, zeggen we er voor de zekerheid bij.

Schur en Goor wilden hun nieuwe serie op een politiebureau situeren, in een mengeling van twee populaire genres, waarbij de werkplekkomedie de politie-procedure-serie ontmoet. Brooklyn Nine-Nine speelt zich weliswaar af in het bestaande New York, maar er is geen 99ste politiedistrict. De tien afleveringen van het achtste en laatste seizoen van Brooklyn Nine-Nine zijn nu te zien op Netflix, waarmee in totaal 153 episodes beschikbaar zijn. Dit seizoen werd eerder in het najaar van 2021 op de Amerikaanse televisie uitgezonden.

Van Parks and Recreation kon ook wel worden gezegd dat het op een bepaalde, soms compleet verknipte manier een satire was op de Amerikaanse samenleving, maar Brooklyn Nine-Nine stond vanaf de eerste afleveringen dichter bij het turbulente moderne leven. Dat begon al met de diverse casting, die inmiddels wat meer school aan het maken is, maar in 2013 (eerste seizoen) was de serie bepaald een voortrekker. In die eerste aflevering krijgt bureau 99 een nieuwe commissaris, Captain Raymond Holt, onverstoorbaar gespeeld door Andre Braugher. Hij is niet alleen een zwarte politieman, maar ook nog eens getrouwd met een man, die hoogleraar is. En waar zijn tegenspeler, rechercheur Jake Peralta (Andy Samberg, ster van de show), probeert van elke werkdag een soort miniversie van zijn lievelingsfilm Die Hard te maken, is Holt meer een man die de wereld van de oude muziek en met name ‘fluitspeler Frans Brüggen’ als referentiekader heeft. Dat die twee elkaar snel zullen vinden was vanaf de eerste geestige scènes tussen Braugher en Samberg duidelijk.

En zoals in elke goede werkplekkomedie is de werkvloer gevuld met kleurrijke types, gespeeld door een bonte club van acteurs en comedians, waarbij in de loop van de acht seizoenen steeds meer nuances in het spel verschijnen. Vanaf dat eerste seizoen was Brooklyn Nine-Nine een serie die te midden van breed uitgespeelde kolder serieuze onderwerpen aan de orde stelde, zoals politiegeweld, discriminatie op de werkvloer en de manier waarop de queer-personages probeerden zich staande te houden in het politiemilieu.

Het laatste seizoen van tien afleveringen eindigt met een dubbele heist-aflevering, een elk seizoen terugkerende vorm waarin de mannen en vrouwen van Brooklyn Nine-Nine het tegen elkaar opnemen in een wedstrijd om te bepalen wie de superieure speurder is. Laten we zeggen dat deze puzzeltochtafleveringen altijd extreem uit de hand lopen, maar in die laatste aflevering (nummer 153) met een melancholiek beeld eindigen, waarin een sluitende liftdeur een fraai slotakkoord is.