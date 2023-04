'Meisje zittend op de grond', tekening van Gerard Bilders. Beeld Getty

Amsterdam, 5 april 1860

De nieuwe maand is begonnen met hemels weer en slechte zaken. Wat de hemel geeft aan allen tezamen is goed en heerlijk, wat mensen elkander geven is bitter weinig goeds, veel haat, veel kwade trouw.

Hoe gelukkig zou men wezen, als men alleen nodig had wat de hemel ons direct toebedeelt en niet nodig had afhankelijk van de mensen te zijn.

Gekrenkt te worden in het gevoel, in het talent, in de geest is zwaar en moeilijk te verdragen, doch hoeveel zwaarder wordt die last, als zulks tevens noodlottig werkt op het maatschappelijk bestaan! Verworpen worden en arm zijn! Wat wordt men republikeins van zin; welk een haat en wrok ontstaat er tegen alle wetten en regels, die in de maatschappij zijn aangenomen!

Werken, zwoegen, lijden, verachting en smaad tot loon, terwijl anderen lachend en genotvol op een bloemenpad voortwandelen en het voor een voorname fatsoenlijkheid houden een medelijdende verachting of een verachtend medelijden over te hebben voor de minder begunstigden.

Laat ze praten, die goede theologen, die hun buiken vullen en hun hoogmoed strelen aan de vette tafels der rijken, laat ze praten van het geluk dat in een schamele hut woont en van het ongeluk der paleizen!

Ramp en miskenning te dulden in een paleis, gaat nog. Er zijn altijd nog duizenden gedienstige geesten, die om de gezegende rondwaren. Maar ongelukkig te zijn in een hut, behoefte te hebben, geldt dat niet?