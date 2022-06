Werk voor een schilderijendetective: welke Vlaamse en Hollandse meesters schilderde David Wilkie na?

David Wilkie, ‘De tentoonstelling van oude meesters van de British Institution in Londen’ (circa 1815). Beeld Dordrechts Museum

In het Dordrechts Museum hangt tussen de metershoge schilderijen van woeste zeeën en rustige natuurzichten sinds kort een klein paneeltje van de Schotse schilder David Wilkie (1785-1841). Het laat een schilderijententoonstelling zien bij de British Institution, een kunstsociëteit in Londen. Wilkie portretteerde de eerste tentoonstelling van Hollandse en Vlaamse kunst in Londen, in 1815. Op het schilderij, dat niet groter is dan 17,8 bij 20,3 centimeter, is te zien hoe de markies van Safford zijn eigen collectie en de vaste tentoonstelling laat zien aan de prins regent (de latere koning George IV).

Als een detective probeert conservator Sander Paarlberg van het Dordrechts Museum alle afgebeelde schilderijen te identificeren. Hij zag het werk van David Wilkie enkele jaren geleden in een veilingcatalogus. Op de prent herkende hij gelijk het schilderij Ceremonie op de Waal bij Nijmegen van de Dordtse schilder Aelbert Cuyp (1620-1691): ‘Je ziet de masten van de twee schepen en de lichtblauwe lucht met een gele gloed van de ochtendzon. Ik dacht: verdomd, een Nederlands werk op een Engels schilderij.’

Het Dordrechts Museum kocht het schilderij pas vorig jaar (voor 21.943 euro), toen het andermaal werd geveild. Inmiddels heeft Paarlberg veertien van de veertig schilderijen kunnen thuisbrengen. Het zijn werken van onder anderen Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn en Gabriel Metsu. ‘Het kleurcontrast, de thematiek van bepaalde schilders en de compositie verraden al vaak om welk schilderij het kan gaan’, legt hij uit. ‘Op een van de werken zie je een man en vrouw in een deuropening staan. Je ziet veel wit en rood. Ik weet dit een thema is dat Adriaen van Ostade veel schilderde. Ik heb het inmiddels kunnen identificeren, het is een werk uit 1667.’

Maar hoe dieper je de zaal van de British Institution in kijkt, des te lastiger het wordt om iets te herkennen. Ook de werken uit de privécollectie van markies van Safford zijn moeilijker te traceren. Bovendien schilderde Wilkie ook schilderijen die destijds niet in de zaal hingen. Paarlberg blijft puzzelen.

Het schilderij van David Wilkie is te zien in het Dordrechts Museum.

Drie van de werken die conservator Paarlberg al heeft herkend

David Wilkie, ‘De tentoonstelling van oude meesters van de British Institution in Londen’ met daarop: 1. Anthony van Dijk: ‘Ruiterportret van Karel I van Engeland’ 2. Peter Paul Rubens: ‘Boslandschap met drinkplaats’ 3. Peter Paul Rubens: ‘Minerva beschermt de Vrede tegen Mars’ Beeld Dordrechts Museum, bewerking Studio V

Ruiterportre Karel I door Anthony van Dyck, ca. 1637-38, collectie National Gallery Beeld Wikipedia Commons

(1) Het ruiterportret van Karel I, geschilderd door Anthony Van Dyck (1633-1699), was gemakkelijk te herkennen voor conservator Sander Paarlberg. ‘Het grote ruiterportret hing in de originele tentoonstelling tegen de achterwand. Wilkie heeft deze zelf duidelijk naar voren gehaald, omdat hij dit een van de meest opvallende werken vond.’ Net zoals hij het doek van Albert Cuyp op de voorgrond heeft gezet, waardoor het werk opviel bij het Dordrechts Museum.

Peter Paul Rubens, ‘The Watering Place’ ofwel Boslandschap met drinkplaats (circa 1618). Beeld National Gallery Londen

(2) Sander Paarlberg over Boslandschap met drinkplaats van Peter Paul Rubens: ‘De bomen zijn absoluut niet herkenbaar, maar in het blauw van de waterplaats herkende ik de groene verticale penseelstreken. In dit geval is het lijngebruik duidelijk overgenomen. De verhoudingen kloppen daarnaast met het echte werk, dus ik weet dat dit een Rubens is.’

Peter Paul Rubens, Minerva beschermt de Vrede tegen Mars (Oorlog en Vrede) Beeld National Gallery Londen

(3) Conservator Sander Paarlberg over Minerva beschermt de Vrede tegen Mars (Vrede en Oorlog) (1929-1630) van Peter Paul Rubens : ‘Rubens gebruikte een unieke vleeskleur om figuren in zijn werken aan te geven. Je herkent deze kleur ook in zijn andere werken. Links onderin gebruikt Wilkie een aantal vegen rood en de jaguar of tijger staat aan de verkeerde kant.’