Wereldwijd betalen nu meer dan 200 miljoen mensen om Netflix te kijken

Anya Taylor-Joy in The Queen’s Gambit. Beeld Netflix

In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar kreeg streamingdienst Netflix er 8,5 miljoen nieuwe abonnees bij, waarmee het totaalaantal nu op 203,6 miljoen komt. Over heel 2020 verwelkomde het bedrijf 37 miljoen nieuwe klanten – een record.

Dat de dienst zo veel nieuwe kijkers wist te trekken, is te danken aan de wereldwijde covid-19-pandemie. Met name in de eerste helft van het jaar, toen wereldwijd steeds meer mensen verplicht thuis moesten blijven, stroomden de abonnees toe. Tegen oktober 2020 had de dienst er al meer gebruikers bij gekregen dan in heel 2019. De omzet bedroeg in het laatste kwartaal van vorig jaar 6,64 miljard dollar (5,48 miljard euro), de winst 587 miljoen dollar (bijna 485 miljoen euro).

Door al die nieuwe betalende gebruikers verwacht Netflix in 2021 quitte te spelen. Voor de (dure) producties die het platform zelf uitbrengt, moest het bedrijf de afgelopen jaren veel geld lenen. Dat zou eind dit jaar voorbij moeten zijn.

Abonnees keken in het laatste kwartaal vooral naar The Queen’s Gambit, een serie over een briljante vrouwelijke schaker. Meer dan 62 miljoen huishoudens stemden daarop af. Na de documentaireserie Tiger King is het daarmee de best bekeken serie van één seizoen op Netflix.

Concurrentie is moordend

De strijd om de aandacht van de kijker is intussen weer heviger geworden. Amazon heeft met videodienst Prime wereldwijd 150 miljoen abonnees. Disney+, dat pas sinds najaar 2019 in de lucht is, nu 87 miljoen. Die dienst kondigde voor komend jaar en daarna bovendien een hele trits nieuwe films en series aan binnen de populaire Marvel-superheldenreeks, en een aantal die zich binnen het Star Wars-universum afspelen.

In 2020 werd ook HBO Max gelanceerd. De streamingdienst, die eigendom is van WarnerMedia, kondigde aan alle zeventien films die in 2021 gepland staan tegelijk met hun bioscooppremière online uit te brengen. HBO Max wordt halverwege dit jaar in Europa verwacht. Apple TV+, dat niet zegt hoeveel abonnees het nu heeft, maakte bekend dat het tot juli gratis beschikbaar is.

Netflix wil uiteraard de eerste keuze blijven voor gebruikers en kondigde voor dit jaar aan elke week een nieuwe film uit eigen huis online te zetten. Intussen sust het bedrijf al te hoge verwachtingen voor weer grotere aantallen betalende gebruikers dit jaar. De abonnementsprijzen zijn al iets omhoog gegaan. En, zeker in de VS, waar de concurrentie het grootst is: op een gegeven moment is het aantal mensen dat potentieel een abonnement zou kunnen of willen nemen gewoon op.