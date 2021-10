Wensley Piqué brengt met Granm’ma een ode aan zijn lievelingsoma en dat voel je aan alles ★★★★☆

Granm’ma, oma, valt na haar wintiritueel in slaap. Beeld Mark Bolk / Rose Stories

In het huis van granm’ma (Sranantongo voor oma) is het zo stil dat je de klok hoort tikken. De bejaarde Afro-Surinaamse vrouw wacht bij de telefoon. Haar verrimpelde hand neemt de hoorn op en houdt het ding even tegen haar oor. Alsof ze wil controleren of-ie het nog wel doet.

Het is een van de vele ontroerende momenten in de poppenvoorstellingen Granm’ma van theatermaker en poppenspeler Wensley Piqué. De theatervoorstelling, die gaat over zijn grootmoeders laatste dagen, is een ode aan zijn lievelingsoma en dat voel je aan alles: de manier waarop hij haar draagt, de aai over haar bol voor het slapen. Als ze moeizaam haar benen het bed optrekt, zien we niet alleen kwetsbare vrouw maar ook een kleinzoon die zijn oma helpt.

Granm’ma is een warme en intieme voorstelling die ondanks de eindigheid van oma’s leven ook feelgood is. De scènes ontroeren in hun eenvoud en dat komt door het verfijnde poppenspel van Piqué die zowat samenvalt met zijn personage, en niet in de laatste plaats door de prachtige pop van beeldend kunstenaar Rosa Verloop die bekendstaat om haar menselijke en aaibare nylonobjecten.

Oma slijt haar dagen moederziel alleen, maar blijkt nog een levenslustige vrouw. Zoals in een heerlijke dansscène waarin de bejaarde vrouw laat zien haar heupen nog behoorlijk te kunnen schudden. Maar misschien wel de mooiste scènes zijn die waarin haar winti-geloof centraal staat. Bijzonder: omdat het intiem is, en omdat het – net als de zwarte pop – zeldzaam is in het toch nog overwegend witte theaterlandschap.