Wende Snijders hurkt, kruipt en klautert over toneel, fluistert, zalft, vloekt en fleemt ★★★★☆

Wende Snijders in 'The Promise – The Song Project'. Beeld Foto Raymond van Olphen

‘Sommige dingen kun je alleen maar zingen.’ Dat is het motto van The Promise – The Song Project, de nieuwe muziektheatershow van Wende Snijders. Te gast bij het legendarische Londense theater The Royal Court vroeg zij vijf vrouwelijke Britse toneelschrijvers geen stuk voor haar te schrijven, maar een lied. Ze gaf ze geen eenduidige opdracht mee, maar wel veel vragen. Hoe klinkt moed, bijvoorbeeld? Hoe klinkt een vloek? Hoe klinkt een schaamteloos orgasme? Hoe klinkt eenzaamheid om drie uur ’s nachts? Het leverde achttien hypnotiserende songs op, gezongen korte verhalen met een kloppend hart.

Volmaakte miniatuurtjes zijn het, even poëtisch als invoelbaar, en altijd met een vrouwelijke hoofdpersoon. Begeleid door cello, toetsen en drums voeren ze van woede en rouw naar voldoening en verzoening. Als opzwepende frontvrouw neemt Wende het publiek moeiteloos mee in die boog. Ze hurkt, kruipt en klautert over toneel, fluistert, zalft, vloekt en fleemt. Haar stem wordt voortgestuwd door militaire percussie, of gewiegd door warmbloedige cello. Als haar muzikanten haar meerstemmig zingend bijstaan, ontstaan momenten van pure muziektheatrale magie.

De teksten van onder anderen Sabrina Mahfouz, Stef Smith en E. V. Crowe zijn op muziek gezet door door Wende in samenwerking met Isobel Waller-Bridge, zus van actrice en scenarioschrijver Phoebe en componist van de muziek van hitserie Fleabag. Zij schreef grillige melodieën die krullen en botsen, noten die verrassend klimmen en dan onverwacht de diepte in duiken. Wende volgt elke buiteling, elke afslag met haar krachtige, wendbare stem – met dat kenmerkende rauwe vibrato dat in de diepte een fluwelen jazzy warmte vindt.

Terwijl lichtbundels verspringen als bliksem en drums exploderen als donder, klinken liedjes als zweepslagen, als clusterbommen, als noodweer. De energie van de show is hoog; het humeur fel en strijdbaar. Iets meer ruimte voor verstilling was welkom geweest. Af en toe refereert Waller-Bridge in een pianolijntje subtiel aan Schubert of Debussy, maar meestal is de sfeer militant theatraal, à la Florence and the Machine.

Een paar nummers springen eruit, zoals het geestige Lonely Bitch (Crowe) en het bijtende Good Woman (Mahfouz). Het tedere The Promise (opnieuw Crowe) is een brief van een vrouw aan haar oudere zelf. Een getuigenis van het besluit om geen kinderen te nemen, in de hoop dat de kracht van die keuze herinnerd wordt. Desondanks is er ruimte voor verdriet. The Promise is ook rouwzang; de piano hint naar Schuberts Der Tod und das Mädchen.

Betoverend is de a capella samenzang in het verrassende Unlove Song (Crowe), waarna de avond eindigt in euforisch majeur. Met het frisse Let it Be (Stef Smith) krijgt Wende de volle zaal van de schouwburg aan het zingen. Het onverwacht ontroerende refrein – ‘Let it be a chorus, a whole fucking forest’, wordt zo een innemende ode aan het publiek, en, in zekere zin, de mensheid.

The Promise - The Song Project Theaterconcert ★★★★☆ Door Wende en Chloe Lamford ism The Royal Court en Internationaal Theater Amsterdam. Met Nils Davidse, Louise Anna Duggan, Midori Jaegar. 14/9, ITA, Amsterdam. Daar t/m 18/9.