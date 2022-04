Wende is in De wildernis het ravissante middelpunt van een adembenemende show ★★★★☆

Wende en de zangers van NKK NXT in ‘De Wildernis’ Beeld Foto Raymond van Olphen

Als een hogepriesteres stijgt ze uit boven haar volgelingen, zes jonge zangers van het Nederlands Kamerkoor, in glanzend gewaad, zwevend, transparant haast. In de daaropvolgende anderhalf uur zal Wende steeds dieper afdalen, in het leven, de liefde en zichzelf. Tot ze stevig op de grond staat, satijnen jas en jurk afgestroopt, ego en zelfhaat overwonnen: dit is ze, ze is hier, en dat is genoeg. Al lijkt ‘genoeg’ te klein voor een uitzinnig tot de nok gevuld Carré, dat haar nieuwe, door corona vier keer uitgestelde show De wildernis euforisch onthaalt.

De transitie van de zangeres op het podium gaat over haar driedaagse beleving bovenop een berg, in eenzame afzondering in de natuur, waar ze tot antwoorden, rust en zelfacceptatie hoopt te komen. Dat lukt, maar niet eer ze ook de pijnlijke, lelijke, beangstigende kanten van haar leven heeft onderzocht. De dood van haar vader, bindingsangst en verlatingsangst, intergenerationeel trauma, drift, ambitie, afgunst, onzekerheid; alles komt langs in achttien spannende verhalende songs, meestal begeleid door drums en elektronica. Het Nederlandse theaterlied heruitvinden op housebeats – laat dat maar aan Wende Snijders over.

Hoe concreter de nummers, hoe beter, met als hoogtepunt een schitterende echtelijke ruzie die zo herkenbaar vals is dat het pijn doet. ‘Als jij dit niet kan, wat wil je dan/ Je vlucht is zo voorspelbaar, kleine man.’ Au. Heel soms bezwijkt een lied onder algemeenheden, maar waar Wende een personage wordt, is algauw elk woord raak. Daarbij is ze een hypnotiserende performer: ze danst, schreeuwt, ragt op een elektrische gitaar, en is het volgende moment weer innemend, warm en zalvend. Als ravissant middelpunt van een adembenemende show verzorgt Wende zo een nagenoeg volmaakte muziektheateravond.