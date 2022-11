Welmoed Sijtsma laat zien hoe groot het probleem van de deepfake is

Toen ik eens bij een talkshow had gezeten, kwam ik er later achter dat op een website screenshots van dat optreden verzameld waren – niet één, maar tientallen; honderden. Wat moeten mensen hiermee, vroeg ik me destijds af. Ik voelde zelfs een vaag soort trots: naast die van mij stonden er screenshots op de site van eindeloos veel andere vrouwen – presentatrices, actrices, allemaal knap, of in elk geval: aantrekkelijk volgens traditionele schoonheidseisen. Hoe treurig ook: doorgaans word je intuïtief toch liever wel dan niet ingedeeld bij de lekkere wijven. Als ik denk aan GeenStijl-reacties op mijn persoon, denk ik gek genoeg vooral aan diegenen die mij niet wilden neuken. (‘Serieus, al zou ik ervoor betaald krijgen.’)

Hoe die giftige male gaze zich in je hoofd kan nestelen, wordt ook duidelijk in de lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen van Welmoed Sijtsma in haar nieuwe serie Welmoed en de seksfakes, waarvan NPO3 gisteravond de eerste aflevering uitzond. ‘Fijn dat ze eindelijk haar mond houdt’, leest ze een reactie voor onder een pornofilmpje waarin zijzelf figureert middels een deepfake. Dat is een levensechte avatar gemaakt van – inderdaad – zo veel mogelijk verschillende digitale beelden. Sijtsma probeert cynisch te klinken, geloof ik, maar haar blik verraadt dat deze opmerking zich al in haar hoofd verankerd heeft zoals nare anonieme reacties dat kunnen: als een echoënde stem die op onverwachte momenten keihard nagalmt.

Welmoed Sijtsma leest reacties voor op ‘haar’ deepfake Beeld NPO Start

‘Wie heeft een nepvideo van mij gemaakt en verspreid?’, is de centrale vraag in Sijtsma’s vierdelige serie. Deze vraag voert haar in aflevering één onder andere langs een gerenommeerd deepfakemaker, twee cyber-experts die alles weten van de online zwarte markt en een privacy-onderzoeker. Die laatste vertelt dat 96 procent van alle deepfakes voor porno wordt ingezet. ‘Wow’, zegt Sijtsma. ‘Maar waar heb je het dan over, miljoenen video’s?’ Ja, dus.

Het valt te prijzen dat een zender als WNL en een presentatrice als Sijtsma dit onderwerp aanpakken – voor de hand liggender was een productie van BNNVara geweest, met Geraldine Kemper of iemand anders uit de Spuiten en Slikken-stal. Door juist Sijtsma aan het woord te laten, een publiekslieveling met een smetteloos imago (tijdens het kijken naar een gangbang reageert ze zonder ironie met ‘jeminee’), wordt onderstreept hoe groot het probleem van deepfake is en hoezeer het iedereen aangaat. En door het onderwerp aan te vliegen vanuit rechtsgeoriënteerde hoek worden hopelijk eerder mannen bereikt die filmpjes als dat van Sijtsma klakkeloos doorsturen in de groepsapp – al maak ik me hierover geen illusies; ook linkse VPRO-kijkers houden ongetwijfeld van frauduleuze ranzigheid.

Aan het eind van de aflevering bekijkt Sijtsma het filmpje met haar moeder, die haar blik al snel moet afwenden. Ze reageert zoals de meeste kijkers zullen doen: geschokt, verontwaardigd. Sijtsma’s vader wil het filmpje niet zien. ‘Daar wil ik mijn hersenen niet mee bezoedelen.’ Begrijpelijk. Maar als vrouw, en zeker als vrouw in de media, heb je die keuze doorgaans niet.