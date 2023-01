Welke series van 2022 scoren hoog bij Volkskrant-lezers? ‘Oogappels is ontzettend herkenbaar’

Bracha van Doesburgh (Fabie) en Eva van der Gucht (Carola) in Oogappels.

Nieuw jaar, nieuwe series. Maar laten we allereerst nog één keer terugblikken. Welke series van afgelopen jaar scoorden hoog onder lezers, Mark?

‘Al een aantal jaar vragen we Volkskrant-lezers om – naast hun favoriete films – te stemmen op wat zij zien als de beste series van het jaar. Wat zij oppikken wil nog weleens verschillen van de keuzes van de redactie, maar dit jaar gaat het redelijk gelijk op. Zowel lezers als het Volkskrant-seriepanel vinden Het jaar van Fortuyn de beste serie van het afgelopen jaar.

‘Verder valt in deze top-25 het algehele succes op van de Nederlandse serie. Oogappels is enorm populair en staat op de vierde plek. En ook series als Rampvlucht en De verschrikkelijke jaren tachtig staan hoog genoteerd. Dat zegt veel over de grote sprong voorwaarts die Nederlandse series in brede zin hebben gemaakt. Er is duidelijk een soort strijd gaande met de internationale streamingpartijen, waarbij Videoland en de publieke omroep simpelweg meer moeten investeren in series om de aandacht van het publiek vast te houden.

‘Je zíét ook echt dat er meer budget is. Meer budget betekent niet per se alleen maar dat er wordt gefilmd op meer locaties, of meer spektakel. Het betekent ook: meer tijd, tijd om aan een scenario te schrijven of om scènes te perfectioneren. En dat werd dus duidelijk ook gezien door onze lezers.

‘Nog wel grappig om te noemen: Oogappels eindigde onder lezers zo hoog – veel hoger dan op de redactielijst – omdat zij massaal zeggen hoe herkenbaar deze serie is. Oogappels gaat over families met opgroeiende kinderen die wonen in een gemiddelde Nederlandse stad. Daar komen allerlei herkenbare kwesties bij kijken: burenruzies, huwelijksproblemen, opvoedperikelen. En natuurlijk gaan er ook genoeg dingen goed. Lezers zeggen: dit is een van de weinige series die we samen met de kinderen kijken. ‘Een echte generatieverbinder’, noemt een lezer deze serie.

Dat belooft wat dit jaar. Welke internationale series eindigden dan hoog?

‘Op nummer twee staat Better Call Saul. Dat vind ik best verrassend. Niet omdat het niet steengoed is, maar omdat we het hier hebben over het zesde en laatste seizoen van een spin-offserie. Ik dacht: er zullen onderhand genoeg mensen zijn afgehaakt. Maar kennelijk is Better Call Saul onder onze serie-kijkende lezers nog altijd ontzettend populair. Het tweede seizoen van The White Lotus eindigt op de derde plek, net boven Oogappels.

En waar op de lijst vinden we zo’n Amerikaanse hitserie als The Bear, die je vijf sterren gaf?

‘The Bear staat op plek twaalf. Je moet natuurlijk bedenken: de meeste mensen kijken via NPO of NPO Plus, en hebben ook nog wel Netflix. Maar daarna wordt het publiek dat overblijft voor al die andere streamingdiensten steeds kleiner. Een grote serie als House of the Dragon is te zien bij HBO en The Bear bij Disney. Dat is meer voor de fijnproevers. We hebben het er steeds weer over: er zijn gewoon veel te veel streamingpartijen, het aanbod is enorm. Mensen moeten kiezen tussen inmiddels zo’n zeven, acht streamers. Dat zie je vervolgens terug in zo’n lijst.’

Om bij het succes van de Nederlandse serie te blijven: deze week tip je De stamhouder.

‘Ja, dit is voor Nederlandse begrippen echt een grote dramaserie, te zien bij de NPO. De stamhouder speelt zich in verschillende historische periodes af, van vóór de Tweede Wereldoorlog tot nu, en vertelt het familieverhaal dat is gebaseerd op het gelijknamige boek van journalist Alexander Münninghoff. Die werkte voor de Haagsche Courant, was Ruslandcorrespondent en versloeg diverse oorlogen.

‘Münninghoffs familieverleden lijkt volledig verknoopt te zijn met de Europese geschiedenis van de vorige eeuw. Hij had een Nederlandse grootvader die in Letland woonde en daar zakendeed. Diens zoon, Alexander Münninghoffs vader dus, sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de SS en vocht aan het oostfront.

‘Waar de serie in het kort over gaat: Münninghoff wordt verliefd en krijgt een vriendin. Zij gaat als buitenstaander eens een paar vragen stellen over zijn familieverleden. Onze hoofdpersoon realiseert zich dan pas wat voor uniek familieverhaal hij heeft, en hoe de beslissingen van eerdere generaties – met name die van zijn vader – doorwerken in zijn eigen leven. De maker van De stamhouder heeft de chronologie van het familieverhaal door elkaar gegooid. Een slimme zet, de nadruk wordt daarmee gelegd op het jonge stel, gespeeld door Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Sallie Harmsen.

‘Dat stel wordt geconfronteerd met de familiegeschiedenis, die we in de vorm van flashbacks zien. Om orde te scheppen in de vele tijdvakken waarin de kijker zich bevindt, wordt het er qua camerawerk en kleurgebruik soms wat dik bovenop gelegd. Dat is ook smaak, zeg ik er meteen bij. Scènes uit de jaren zeventig lijken wel voorzien van een oranje waas, scènes verder in het verleden ogen dankzij blauwig licht juist killer. Toch denk ik dat dit best wel eens een hit kan worden. Ik raad aan om via NPO Plus telkens een aflevering per week te kijken, omdat er véél in een aflevering zit. Goed, dat een grote Nederlandse serie een ambitieuze poging doet om een interessant en complex deel van de geschiedenis te vertellen, is écht toe te juichen.’