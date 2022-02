Welke serie we deze week moeten zien volgens serie-expert Mark Moorman

Nabhaan Rizwan als Frank Chaudhary in Station Eleven.

Hoi Mark. Van welke serie heb je deze week het meest genoten?

‘Ongetwijfeld van Station Eleven, een serie over een groep overlevers in een post-apocalyptische wereld. Het is sinds deze week te zien is bij Ziggo. Ik heb vorige week alles al kunnen zien. Nogal een klus, want het zijn tien afleveringen van een uur per stuk. Maar het was het waard. Af en toe kom je een serie tegen waarvan je denkt: dit heb ik nog niet eerder gezien. Station Eleven is daar een goed voorbeeld van.’

Dat zou je niet per se zeggen van een post-apocalyptische serie. Wat maakt Station Eleven anders dan andere dystopische series zoals The Walking Dead en The Rain?

‘Het beeld van hoe de wereld er na een apocalyps uitziet wordt een soort cliché. The Walking Dead is een van de bekendste series in die lijn: de hoofdpersonen zijn bezig met overleven en de vraag is vooral wie het einde van de aflevering gaat halen. In Station Eleven volgen we in verschillende tijdlijnen een aantal personen die een pandemie overleefden. De voornaamste verhaallijn gaat over een reizend theatergezelschap dat toneelstukken van Shakespeare opvoert. De serie ziet er waanzinnig uit, de acteurs zijn getalenteerd en de scènes worden opgetild door bijzondere muziekkeuzes.

‘In plaats van puur overleven gaat Station Eleven vooral over wat het leven de moeite waard maakt voor de overblijvers. In de serie wordt cultuur, gesymboliseerd door de werken van Shakespeare, centraal gesteld. Dat is wat ons mens maakt – ook in zo’n dystopische toekomst. Qua thematiek past dat natuurlijk goed in deze coronatijd, waarin cultuur het kind van de rekening is geworden. Ik raad aan om niet alle afleveringen achter elkaar te kijken. Met zo veel personages en tijdlijnen helpt het als je alles wat meer kan laten bezinken, dus het is beter om de afleveringen een beetje te doseren.’

Valt er dan ook nog iets te bingewatchen voor de liefhebber?

‘Jazeker, Pam & Tommy van Disney+ is deels te bingen. In deze achtdelige serie worden de gebeurtenissen rondom de diefstal van de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee gereconstrueerd, door twee geweldige acteurs. Echt een seks, drugs en rock-‘n-roll-serie. Los van hun romance komt de begintijd van het internet mooi naar voren. Nu worden sekstapes bijvoorbeeld gestolen uit de cloud, maar het begon destijds met een fysieke videotape waar de slachtoffers machteloos tegenover stonden. Alles waar we het nu nog over hebben – privacy, het faciliteren van criminaliteit – zat al in die oerdagen van het internet. Deze thema’s worden in de serie opgehangen aan de moeder aller sekstapes. De helft van de afleveringen staat nu online, elke week komt er eentje bij.’

En verder?

‘De echte bingewatchers kunnen ook naar het tweede seizoen van de documentaireserie Cheer kijken op Netflix. Het gaat over cheerleaders, maar laat je vooral niet afschrikken door het Amerikaanse gehalte van die sport. Voor de jongeren in de serie is het cheerleaden een uitweg, een mogelijke ontsnapping naar een beter leven. En het sportieve niveau is echt onvoorstelbaar. Je ziet vijfdubbele salto’s voorbijkomen.’