Welke klassiekers zouden in de boekentempel van John le Carré moeten staan?

Na zijn vlucht uit het Londense zakencentrum The City begint de bleue hoofdpersoon Julian Lawndsley in Silverview – het boek van John le Carré dat we deze maand lezen met de Volkskrant Leesclub – zijn eigen boekhandel. Al snel krijgt hij bezoek van de mysterieuze Edward Avon, die hem een advies geeft: doe iets met die kelder. ‘Als je daar nu eens iets zo aanlokkelijks en origineels zou creëren dat elke geletterde en aanstaande geletterde in de wijde omtrek het erover zou hebben?’

Hij bedoelt: geen willekeurige boekenopslag maar een met zorg ingerichte tempel voor de grootste geesten van onze tijd – van alle tijden.

En ze noemen het: de Republiek der Letteren. Of, nou ja, in de Engelse editie staat: ‘Republic of Literature’. Leesclubbegeleider Rob van Scheers vertelt: ‘Ik vermoed dat het een grapje is van de vertaler, een verwijzing naar de boekenbijlage van Vrij Nederland: de Republiek der Letteren.’

De leesclub deed alvast suggesties over welke klassiekers in die kelder zouden moeten staan. Oorlog & vrede, Das Kapital maar ook The Art of Motorcycle Maintenance, 'een boek dat alle boekenkastopruimingen heeft doorstaan', schrijft lezer Antke Meintema.