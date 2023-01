Welk drama gaat er schuil achter deze unieke foto uit 1856?

De door conservator Anneke van Veen ontdekte daguerreotypie van de familie Crone in Batavia, 1856-1857. Vanaf links: Theodoor, moeder Louisa Wilhemina, Maria Louise, vader Thomas en Charlotta. Beeld Gemeentearchief Amsterdam

Elke familiefoto uit de 19de eeuw bevat een element van tragiek, want één ding weten we zeker: de zichtbare personen, jong en oud, hebben allemaal het leven allang verloren. De hedendaagse beschouwer legt zich neer bij hun onvermijdelijke lot. Totdat een gezinsportret uit de vroegste jaren van de fotografie aanleiding geeft tot nader onderzoek en de details die uit het verre verleden worden opgediept opnieuw tot leven lijken te komen. En daarmee de afgebeelde personen. Dat gebeurt bij de ontdekking die scheidend, inmiddels gepensioneerd conservator Anneke van Veen van het Stadsarchief Amsterdam deed.

Om de afbeelding op het koperplaatje te kunnen zien, moet je het licht er uit een gunstige hoek op laten vallen. En dan nog kost het moeite de gestalten te ontwaren die in 1856 of 1857 in Batavia poseerden voor de daguerreotypie van een vermoedelijk Zweedse fotograaf. In december maakte het Stadsarchief Amsterdam de vondst van deze unieke foto bekend. Uniek vooral vanwege de samenstelling van het gezin Crone dat erop te zien is: een Europese (Nederlandse) vader, een Aziatische moeder en hun drie kinderen. Een dergelijk ‘gemengd’ huwelijk was toentertijd uitzonderlijk, het vereeuwigen ervan op een foto is voor zover bekend zonder precedent.

Een onverwachte wending

Een maand na de bekendmaking blijkt dat het koperplaatje met de schemerige afbeelding, en het lang geleden aan Amsterdam overgedragen familiearchief waarvan het kleinood deel uitmaakt, niet al zijn geheimen had prijsgegeven. Er is meer bekend geworden over de achtergrond van de vrouw. De veronderstelling was dat zij een njai was, een huishoudster annex maîtresse van inheemse of Chinese afkomst. Veel alleenstaande koloniale mannen hielden er, een publiek geheim, zo’n njai op na, met wie zij dikwijls kinderen kregen, maar zelden trouwden.

Na het openbaren van de vondst kreeg Van Veen via de site van de Indische Genealogische Vereniging de huwelijksakte van 28 juni 1856 onder ogen en neemt het verhaal van de afgebeelde familie Crone een andere wending. Want een njai kun je de moeder van het gezin misschien niet noemen. Van Veen vermoedde aanvankelijk dat de vrouw, Louisa Wilhelmina geheten, zich tot het christendom had bekeerd vanwege haar relatie met de Nederlandse handelsman van Duitse komaf Thomas Crone. Maar uit de huwelijksakte blijkt dat zij is geboren als Louisa Wilhelmina Thomass.

Gezicht op de Molenvliet te Batavia, 1870-1872. Ingeplakte foto in het fotoalbum getiteld: Gezichten van Java. De familie Crone woonde aan de Molenvliet. De foto werd gemaakt door de beroemde fotostudio Woodbury & Page. Beeld Woodbury & Page

‘Haar voorouders zijn al generaties vóór haar gedoopt’, zegt Van Veen. Vermoedelijk al in de tijd dat de Portugezen heersten over wat later Nederlands-Indië werd, bekeerden zij zich tot het christendom om aan de slavernij te ontkomen. ‘Het lijkt erop dat Louisa Wilhelmina afstamt van zogenoemde Mardijkers, vrijgemaakte slaven die in ruil voor de vrijheid het protestantisme praktiseerden.’ Uit het feit dat Louisa Wilhelmina haar handtekening onder de ondertekening van de huwelijksakte zette, blijkt dat ze niet ongeletterd was. Meestal was een njai het lezen en schrijven niet machtig. De benaming Mardijkers was in de 19de eeuw in onbruik geraakt en de groep werd aangeduid met ‘inlandse christenen’. Ze stonden in de koloniale standenmaatschappij in lager aanzien dan de Indo-Europeanen.

Het is fascinerend hoe Van Veen het verhaal achter het familieportret ontrafelde. Brieven aan het thuisfront die Thomas Crone schreef, na zijn vertrek uit Amsterdam tot vlak voor zijn dramatische dood, schetsen de moeilijkheden waarop het echtpaar stuitte. Door het uitpluizen van advertenties in kranten (zoals die van de Java-Bode) achterhaalde ze wie de daguerreotypie maakte en hoe de jonge beroepsgroep – de fotografie werd pas in 1839 ontdekt – klandizie trachtte te werven.

Noodlot slaat toe

Bovendien heeft Van Veen vermoedens over waarom de omlijsting is verwijderd die de fotoplaat had kunnen behoeden voor kwaliteitsverlies. Alsook over hoe de foto, na de dood van Thomas en Louisa Wilhelmina Crone in 1860, in Nederland terecht is gekomen – met de brieven de enig tastbare voorwerpen van Crone die uit Indië resteren. Het is een verhaal van familiegeluk dat is vereeuwigd door de prille fotografie en van het noodlot dat het gezin drie jaar na de huwelijksvoltrekking zou treffen.

Als jongeman was Thomas Crone, blijkbaar na een jeugd vol onmin met zijn vader, in 1842 naar Indië verkast, waarmee hij ‘zodoende ons onaangenaam, onhuiselijk leven [is] ontlopen, maar ten koste van mijn geld’, zoals hij in mei 1856 aan zijn broer in Amsterdam schrijft. Zijn moeder was overleden toen Thomas 7 was. Hij vestigt zich, net als zijn vader in Amsterdam had gedaan, in Batavia met een handelshuis. In diezelfde brief maakt Thomas ook zijn voornemen bekend te gaan trouwen met ‘een gezellin, waaraan ik nu gekluisterd ben door 3 kinderen’. Door het huwelijk zal hij die kinderen ‘wettigen’: Maria Louise (geboren in 1846), Theodoor (1847) en Charlotta (1851). Een vierde kind, een dochtertje, was in 1853 gestorven aan hersenvliesontsteking, dertien maanden jong.

Visitekaartje van Maria Louise Crone (ca.1865-1868). Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

Crone deed de aankondiging van het huwelijk nadat zijn vader in 1855 was overleden. Blijkbaar voelde hij zich toen pas verlost van diens negatieve oordeel over een huwelijk met een niet-Europese vrouw, een in Nederland (en Indië) alom heersend sentiment, dat heden ten dage racistisch heet. Een paar weken na de huwelijksvoltrekking op 28 juni 1856 schreef hij aan zijn broers en zusters over zijn warme en zorgzame gevoelens voor de ‘kristin’ Louisa en hun kinderen en bekritiseert hij de ‘Europese kleingeestigheid’. ‘Mijn kinderen heb ik gegeven wat hun toekomt’, en: ‘mijn Louisa heb ik de door haar verdiende kroon op ’t hoofd gezet. […] Menigeen heeft een vrouw blanker van kleur dan de mijne, maar weinigen met een beter hart dan dat van mijn vrouw.’

Het gezin moet toen in goeden doen zijn geweest. Crone bezat onroerend goed en landerijen op diverse plekken in Batavia, waaronder vlak bij het Paleis van de Gouverneur-Generaal. En ook de aanschaf van de daguerreotypie, de visuele bezegeling van het huwelijk en het ‘wettigen’ van de nakomelingen, duidt op welstand. De kosten voor de foto bedroegen 15 gulden of meer, omgerekend 170 euro.

De vraagprijs valt op te maken uit de advertentie van de Zweedse fotograaf Cesar Düben in lokale kranten. Hij bood gedurende één maand in 1857 zijn diensten aan in zijn Nieuwe Photographische Galerij, gevestigd in Hotel der Nederlanden in Batavia. ‘Fotografen waren toentertijd avontuurlijke en ondernemende figuren’, zegt Van Veen. ‘Ze trokken rond, richtten tijdelijk een studio in, vaak in een hotel, en plaatsten advertenties om klandizie te werven.’ De advertenties uit de jaren vijftig van de 19de eeuw, door Van Veen nagespeurd op de krantensite Delpher, weerspiegelen dat slechts een handvol fotografen Batavia aandeed.

Vroegste fotografie

Na het huwelijk van de Crones waren er weliswaar enkele fotografen in Batavia actief, maar op één na maakten zij allen gebruik van een nieuwe opnametechniek, waarbij een glasplaat werd begoten met lichtgevoelige vloeistof. Het glasnegatief dat zo ontstond, werd gebruikt bij het afdrukken van een foto op papier. Düben was in Batavia de enige die nog daguerreotypieën maakte. De vroegste vorm van fotografie, vernoemd naar de uitvinder Louis Daguerre, was toen al op zijn retour. Het werken met glasnegatieven ging sneller, was goedkoper en bood de mogelijkheid tot meervoudige afdrukken, terwijl alle daguerreotypieën, lichtgevoelig zilver op koper, unica zijn. Hoewel Van Veen geen bewijs heeft dat Düben het familieportret Crone maakte, blijft er na deductie van het rijtje namen eigenlijk geen andere optie over.

Lang heeft het in dat flinterdunne zilverlaagje op koper vastgelegde gezinsgeluk niet geduurd. In 1858 werd zoon Theodoor, 11 jaar oud, naar familie in Nederland gestuurd om daar naar school te gaan. Hij zou zijn ouders niet meer terugzien. In januari 1860 stierf moeder plotseling aan een ziekte. Vader durfde het onheil niet aan Theodoor over te brengen. Drie maanden later, op 11 april, maakte de vader een einde aan zijn leven. Niet alleen uit rouw om het verlies van zijn Louisa maar ook uit schaamte voor zijn faillissement.

Visitekaartje van Theodoor Crone in KNIL-uniform. (ca. 1870). Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

Met de zaken was het bergafwaarts gegaan, een brief aan het thuisfront in Amsterdam begint hij met: ‘Vergeef mij mijn verregaande slechte handeling. Ik heb allen bedrogen, maar ook ik werd verregaand bedrogen.’ Verderop schrijft hij: ‘Help mij nog, want als de schande die ik zal moeten dragen te groot is, dan moet ik zelf een eind aan mijn leven maken.’ En: ‘Dit schrijven zal u schokken, maar o God, ook ik ben geschokt. Mijn geluk, mijn zijn, alles is weg. Hoe is het toch mogelijk dat ik zo ben.’ Hij trekt het boetekleed aan: ‘Zware, zware verliezen heb ik geleden en [er] toch maar op los geleefd. Uwe verregaande verachting verdien ik.’

Krap twee weken later, in een brief gedateerd op 20 april 1860, brengt een vriend van Crone het schokkende nieuws van diens dood en de dramatische episode die eraan voorafging. ‘Op 4 dezer [april] kwam hij echter des ochtends weder bij mij in zenuwachtige toestand en verklaarde mij [dat hij] radeloos was, zo hij niet met geld werd geholpen.’ De vriend had, in de veronderstelling dat Crone een solide zakenman was en slechts tijdelijk in de problemen zat, een goed woordje voor hem gedaan bij de directie van de bank. Zo dacht hij soelaas te hebben geboden. Een misrekening: ‘Woensdagochtend, nadat zijne beide zich hier bevindende kinderen ter school waren gebracht, heeft een bedroefde ramp het leven van uw broeder geëindigd en nog dezelfde avond is zijn stoffelijk overschot op de hier gebruikelijke wijs plechtig ter aarde besteld.’ In een al negen jaar eerder opgesteld testament had Crone zijn vriend benoemd tot voogd, mocht hemzelf of zijn echtgenote iets overkomen. ‘Thans echter heb ik de vaderzorg voor drie wezen zonder enige middelen hoegenaamd om in hun onderhoud te voorzien.’

Daags na Crones zelfdoding werden zijn woonhuis en kantoor zoals te doen gebruikelijk door de Weeskamer verzegeld. In de maanden na Crones overlijden verschenen er veelvuldig advertenties in de kranten met aankondigingen van ‘venduties’, veilingen per opbod van alle bezittingen: zonder scrupules werd de materiële nalatenschap in de etalage van de openbaarheid gezet.

Een klein half jaar na hun vaders dood zouden de twee verweesde zussen Maria Louise (inmiddels 14) en Charlotta (9) op de boot naar Nederland worden gezet. Op 1 september 1860, valt te lezen in de rubriek ‘Vertrokken passagiers uit Batavia’ in de Java-Bode, zijn ze vertrokken op het zeilvrachtschip de Philips van Marnix. Ze waren de enige passagiers op een zeereis die drieënhalve maand duurde. Op 17 december arriveerden ze in Amsterdam, na zo hevige noordwester stormen bij het passeren van Madeira en de Canarische Eilanden dat de kapitein had gevreesd voor schip en lading. Uit de scheepsbrief van kapitein Duinker werd geciteerd in de ‘Scheepsberigten’ in Nederlandse kranten.

Visitekaartje van Charlotta Crone (ca. 1870). Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

Dierbare herinnering

Uit de nalatenschap van Crone resteert nagenoeg niets, alle bezittingen zijn in de mist van het verleden verdwenen. Behalve dan de daguerreotypie. Conservator van Veen vermoedt dat de afbeelding is meegegeven aan Theodoor bij zijn vertrek naar Amsterdam, als dierbare herinnering aan zijn geliefde familie in Batavia. Of misschien hebben de zusjes de foto, als die aan de verzegeling van de ouderlijke woning is ontkomen, meegenomen toen zij hun geboorteland verlieten.

Het blad uit het familiearchief van de familie Crone, met linksboven de envelop waarin de daguerreotypie was opgeborgen die in 1856 of 1857 in Batavia is gemaakt. Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

Rest de vraag waarom de omlijsting van de daguerreotypie, de gebruikelijke en noodzakelijke bescherming van het kwetsbare koperplaatje, is verdwenen. Ook daarover bestaat geen zekerheid, maar het ligt voor de hand dat de chroniqueur van de firma en de familie Crone verantwoordelijk is. Van Veen wijst op het blad waarop cartes de visite zijn geplakt met afbeeldingen van de drie kinderen, op jongvolwassen leeftijd. Dergelijke visitekaartjes waren toentertijd populair in de fotografie: één glasplaatnegatief werd gebruikt voor meerdere portretten, wat de kosten drukte en de winstmarges vergrootte.

Bovenaan het blad is een envelop vastgeplakt waarin de daguerreotypie was opgeborgen. Van Veen: ’Ik denk dat het lijstje is verwijderd omdat het te dik was en daardoor lastig te combineren met de andere foto’s op het blad.’ Het heeft de kwaliteit van de foto geen goed gedaan. Maar zeker op de infraroodopnamen van het plaatje is zelfs het door tijd en klimaatinvloeden aangevreten gezicht van Theodoor herkenbaar, en nu voor de eeuwigheid bewaard.

Volkstelling: 923.722 burgers Batavia was in het midden van de 19de eeuw een grote, multiculturele stad, waar de diverse bevolkingsgroepen doorgaans gescheiden leefden, de oorspronkelijke bewoners in de kampongs en de andere bevolkingsgroepen ieder in hun eigen wijk. Een volkstelling uit 1867 maakt melding van de volgende samenstelling: Inheemsen: 853.256; Europeanen: 6.772; Chinezen: 62.857; Arabieren: 513; Andere ‘vreemde’ Oosterlingen: 324. Totaal: 923.722.

Te koop aangeboden Uit advertenties waarin de venduties van de nalatenschap van Crone werden aangekondigd: - een fraaije Kinder Tentwagen met 2 banken en een Char à Banc [een grote wagen met veel zitplaatsen]; - een Ameublement voor Boudoir, een Ameublement voor Salon, Twee grote spiegels en een Melodium van Alexandre te Parijs; - 24 kistjes met superieure Manilla Sigaren, Londres in kistjes van 125 per stuk. Deze sigaren zijn voor privaat gebruik besteld; - Goud, Juweelen en Zilverwerken; - Een erf bebouwd met een steenen huis en twee dito bijgebouwen, met pannen gedekt, aan Koningsplein Oostzijde, getaxeerd op 23.000 gulden [wisselkoers in 2021: € 259.266]; - Een pakhuis aan de Groote Rivier en een huis en erf staande in de Gang Secretarie [=noordzijde Koningsplein]; - Prachtorgel van Alexandre & Fils te Parijs. Dit instrument is van palissanderhout, gothische stijl, sterk twintig registers en voorzien van twee klavieren, het positief en groot-orgel. Zeer geschikt voor kerkgebruik.