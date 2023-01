Sinds ik een hond heb (ik heb een hond) heb ik, behalve een nieuw leven, meer oog voor borden in de stad en andere uitingen van de gemeente.

Je moet wat, als je staat te wachten bij de ruikstruik. De ruikstruik is elke struik. Mijn hond wil ruiken aan elke struik. Dus ik sta vaak bij een struik, dan verveel ik me, en kijk ik of er ergens iets te lezen is.

Op de Weesperzijde in Amsterdam zag ik tijdens het wachten bij een struik de volgende tekst op de stoep staan: ‘Dank. Ik kan erlangs.’ Erbij stond een tekening van een vrouw met een knot, een lange jurk en een rollator.

Een paar meter verderop stond weer: ‘Dank. Ik kan erlangs.’ En weer, en weer, en weer.

Ik begreep waarom iemand van de gemeente dit had bedacht. De Weesperzijde was nu uitgestorven, maar in de zomer verandert de stoep in Ibiza, met mensen in strings op handdoekjes die in de Amstel duiken. Ze hebben ook weleens lachgas bij zich. Ze zwemmen, ze lachen. Ze nemen de hele stoep in beslag. En als je daarlangs wil met je knot, je bochel en je rollator, kan dat niet.

Dus daarom staat er nu ‘Dank. Ik kan erlangs.’ Ik vond het passief-agressief. Waarom stond er niet gewoon ‘Stoep vrijhouden a.u.b.?’ Wat is er mis met een beetje directief zijn? En vooral: wat is er mis met ‘a.u.b.’?

Ik ben gek op a.u.b. Ik gebruik het zelf ook. In bozige appjes naar mijn man, vooral, dat geef ik toe. Oké, a.u.b. is dwingend, maar ik vind het eerlijker dan het zogenaamd netjes bedoelde, maar ondertussen hyperagressieve ‘Dank.’

Nog vreemder is het bord dat ik nu elke dag tegenkom, naast een struik in het park. Daarop staat: ‘De meeste mensen in dit park gooien hun afval in de bak of nemen het mee naar huis.’

Welk complex psychologisch proces had de ambtenaar van dienst voor ogen toen hij dit bord bedacht? ‘Hmm... In dat park ruimt niemand z’n rommel op. Ik moet een soort groepsdruk creëren. Ik zeg gewoon dat alle andere mensen wel hun rommel opruimen. Of nee, dat is ongeloofwaardig. Ik zeg dat de meeste mensen hun rommel opruimen. Dan zullen ze wel drie keer nadenken voordat ze zeventien flesjes Flügel en een uitgebrande wegwerpbarbecue op het grasveld achterlaten!’

Zet er gewoon op: ‘Ruim uw afval op a.u.b.’ Dreig met boetes. Maar kom niet met een subtiele mindfuck om de hersenen van hangjongeren te bewerken.

In dat park vind ik elke ochtend minstens dertien lege bierblikjes en ook regelmatig wc-papier met mensenpoep eraan.

Het bord helpt niet.

Meer a.u.b., a.u.b.