Welk boek is echt heel belangrijk? De jury van een nieuwe prijs weet het wel: dat van Tom Naegels

Welk boek is belangrijk? Hangt ervan af aan wie je het vraagt natuurlijk. De Bijbel, zullen veel gelovigen zeggen, nee, de Koran! The Origin of Species, roepen de atheïsten. Relativiteit van Einstein voor de wetenschappers. Het werk van Aristoteles voor de filosofen, De tweede sekse van De Beauvoir voor de feministen, De vorst van Niccolò Machiavelli voor de politici, Animal Liberation van Peter Singer voor de veganisten, Lonely Planet voor de backpacker, Dr. Spock voor nieuwe ouders, Mein Kampf voor de nazi’s, Harry Potter voor de millennials, Het grote boek van Kikker en Eend voor mijn dochter. ‘Theorieboek rijbewijs B’, opperde mijn man, ‘heeft mijn leven veranderd.’

Voor mij persoonlijk? Misschien wel Kleine ijsbeer, een kinderboek van vroeger. Uit dat boek las ik bewust mijn eerste woordje: Wit (het speelde op de Noordpool). Altijd onthouden omdat ik verpletterd werd door het besef: ik kan lezen – van klein belang voor de mensheid, van groot belang voor mij.

Tom Naegels schreef het Belangrijkste Boek van het Jaar, volgens de jury van de gelijknamige prijs.

De Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar heeft een eenduidiger antwoord op de vraag, en wel in de vorm van een nieuwe prijs, u voelt ’m al aankomen: De Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar. ‘Het Belangrijkste Boek van het Jaar is een boek dat je nu moet lezen om deze tijd te begrijpen; het is relevant, invloedrijk en biedt een nieuw perspectief. Het is niet alleen gebaseerd op diepgaand onderzoek, maar ook nog eens origineel en uitstekend geschreven’, aldus de stichting.

De winnaar van de eerste editie (en van een bedrag van vijftienduizend euro) is de Vlaming Tom Naegels met het boek Nieuw België – Een migratiegeschiedenis. Een titel die klinkt als het hoofdpijndossier van een uitgebluste ambtenaar, maar niks daarvan, het is een relevant, invloedrijk boek dat een nieuw perspectief biedt, vindt de jury, die het werk uit bijna vierhonderd inzendingen koos. ‘Met een kritische, empathische, en nooit vooringenomen blik beschrijft Tom Naegels hoe in de loop van de twintigste eeuw migratie in West-Europa werd vormgegeven, door de politiek en onder druk van werkgevers die goedkope arbeidskrachten verlangden voor vaak hard fysiek, weinig aantrekkelijk werk. Naegels schreef een grondig geresearcht, meeslepend verteld en prachtig uitgegeven boek dat ook buiten ‘Nieuw België’ brede weerklank verdient.’ Dat is duidelijk. Move over, Kleine ijsbeer.