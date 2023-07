Wel of niet naar Rammstein? ‘Als Lindemann veroordeeld wordt voor verkrachting, mag hij rotten in de cel’

De aanloop naar de twee Rammstein-concerten in Groningen verliep allerminst stilletjes: twee rechtszaken over geluidsoverlast en vuurwerk, en beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van frontman Till Lindemann. Voor aanvang van het eerste concert reageren fans wisselend op de aantijgingen.

Op het gras voor de voormalige drafbaan in het Stadspark in Groningen vermengt de geur van houtsnippers zich met die van bier en sigaretten. De geuren worden opgesnoven door fans van Rammstein, die al uren voor aanvang van het concert zijn toegestroomd. Op donderdag en vrijdag worden 110 duizend fans verwacht. Maar lang niet iedereen staat te springen om de Duitse industriële metalband te verwelkomen.

Vanwege het vuurwerk en de snoeiharde decibels, twee kenmerkende aspecten van de Rammstein-optredens, probeerde de Natuurbeschermingswacht Meppel via de rechtbank en de Raad van State de shows te verbieden. Pas enkele uren voor het eerste concert kwam er groen licht voor Rammstein.

Maar er speelt meer. Frontman Till Lindemann wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Fans zouden online zijn geronseld voor backstagefeesten en Lindemann zou vervolgens kiezen wie van hen seks met hem zou hebben, al dan niet met wederzijdse instemming. Sommige slachtoffers zeggen te zijn gedrogeerd, anderen zouden verwondingen hebben overgehouden aan de ontmoeting.

Deze gang van zaken wordt bevestigd door werknemers rondom concerten van de band, meldt de Britse krant The Guardian. In Berlijn loopt een onderzoek naar de beschuldigingen.

‘Mijn vader mocht niet mee’

Toch twijfelde Rammstein-fan Simone (22) geen seconde of ze wel naar Groningen moest gaan. Sterker nog, in 2019 kreeg ze ook een berichtje van Alena Makeeva, degene die vrouwen zou hebben benaderd voor de backstagefeesten van Rammstein. Simone haalt haar telefoon uit haar zwarte heuptasje en toont een chatbericht via Facebook Messenger. Alena Makeeva nodigt Simone uit voor een ‘afterparty met haar en de band’ na het concert in Rotterdam.

Ze is niet gegaan. ‘Toen ik vroeg of mijn vader ook mee mocht, zei ze dat het alleen voor vrouwen was. En ik moest foto’s van mijn outfits sturen.’ Ze heeft weinig medelijden met de vermeende slachtoffers, omdat het volgens haar duidelijk is waar je mee instemt. ‘Dan is achteraf zeuren gewoon flauw.’

Anderen nemen het minder luchtig op. Rond zes uur ’s avonds verzamelen zo’n vijftig demonstranten zich voor het hoofdstation. Ze dragen borden met teksten als ‘No = No’ en ‘Geen podium voor verkrachters’. Twee vrouwen dragen een lange rode jurk met een witte kap, een verwijzing naar de dystopische serieThe Handmaid’s Tale waarin vrouwen als bezit van mannen worden gezien.

‘Seksueel misbruik is altijd verschrikkelijk en het is extra kwalijk als artiesten dit doen. Zij hebben een voorbeeldfunctie’, zegt Mathilde van Heereveld (33), een van de initiatiefnemers van de demonstratie. Ze had twee concertkaartjes voor Rammstein, maar verkocht ze zodra de verhalen over de backstagefeesten naar buiten kwamen.

Geen excuus

Ook Arden Bruinsma (19) loopt in de stoet mee. Ze draagt een wit shirt, waarop met stift op de achterkant ‘Free hugs’ is geschreven. ‘Het is lastig om precies te weten wat er is gebeurd, maar ik geloof altijd de slachtoffers’, zegt ze. ‘Ik ben ooit zelf verkracht, ik weet hoe alleen en onbegrepen het voelt als je niet geloofd wordt. Dat is een intense pijn. Over dit soort dingen lieg je niet. En al zijn er een paar mensen die er wel over liegen, dat is geen excuus om de rest ook niet te geloven.’

Protest in Groningen naar aanleiding van de aantijgingen van seksueel misbruik door de voorman van Rammstein. Beeld Lina Selg

Ondanks de ophef zijn er niet meer kaarten van de hand gedaan dan gemiddeld. Op de houtsnippers voor de ingang wacht de familie Cuperus tot ze het terrein op kan. Vader Johan (61), moeder Marian (58) en zoon Alwin (35) zitten met elkaar te kletsen, dochter Selma (30) staat verderop met andere fans te praten. Het gezin is al heel lang fan van Rammstein, zegt Alwin.

‘Toen we klein waren, heeft mijn oom een cd van Rammstein voor ons gebrand. Die namen we mee op vakantie naar Tsjechië. Dat vonden we zo vet dat we besloten om naar een concert te gaan.’ Sinds het concert in de Kuip in 2019 is de band steeds meer voor de gezinsleden gaan betekenen, ze lieten zelfs samen een Rammstein-tattoo zetten.

De beschuldigingen tegen Lindemann houden ze niet tegen om zowel donderdag als vrijdag naar Rammstein te gaan. ‘Als het waar is, is het heel erg’, zegt Alwin. ‘Maar hij is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.’ Selma knikt. ‘De band betekent zo veel voor ons. Dat gaat veel verder dan de muziek. Het klinkt heftig, maar voor ons is het echt een levensstijl’, zegt ze. ‘We komen hier voor Rammstein, niet voor de persoon Till Lindemann’, zegt Johan.

De familie Cuperus, vanaf links moeder Marian, dochter Selma, zoon Alwin en vader Johan. Beeld Lina Selg

Online laten sommige fans van Rammstein giftige reacties achter bij berichtgeving over de beschuldigingen van Till Lindemann. Mediawetenschapper Simone Driessen onderzoekt wat er met fans gebeurt als hun idool in een kwaad daglicht komt te staan. ‘De normen en waarden die heersten in de groep fans worden ineens verstoord. Sommige fans kunnen daar goed mee omgaan, anderen wat minder. Die kunnen dan ineens in de verdediging schieten.’

Als het terrein wordt geopend, stromen horden fans het veld op. Een 26-jarige fan die niet met haar naam in de krant wil, heeft getwijfeld of ze wel zou gaan. ‘Net als veel vrouwen heb ik zelf ook weleens zoiets meegemaakt, dat maakt het meteen persoonlijk. Ik weet dat het iemands leven volledig kan verwoesten.’ Ze gaat toch, maar ze is niet onvoorwaardelijk fan: ‘Als hij veroordeeld wordt voor verkrachting, mag hij rotten in de cel.’