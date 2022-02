Weinig voelt lekkerder dan een argeloze Pokémon een bal in zijn rug te smijten

De Pokémon Rhydon uit Pokémon Legends: Arceus. Beeld Nintendo

Er is wat vreemds met de Pokémon-spellen. Een kwarteeuw geleden vormden ze het startschot van de lucratiefste mediafranchise aller tijden − opbrengst tot nu toe: een slordige 100 miljard euro. Zet bij een willekeurige groep twintigers of dertigers het openingslied van de tv-serie aan, en goede kans dat een aantal spontaan ‘I want to be the very best, like no one ever was’ mee kan zingen. Het stond dit jaar niet voor niets weer in de Top 2000.

Toch zie je het er niet aan af, dat het geld bij spelontwikkelaar Game Freak tegen de plinten moet klotsen. Terwijl andere gamebouwers de afgelopen jaren weidse, driedimensionale universums bouwden, bleven nieuwe Pokémon-games telkens ingesnoerd in dezelfde formule.

Keer op keer werd je in een rechte lijn van stadje naar stadje gevoerd, totdat je alle relevante trainers had verslagen met je eigen team gehoorzame monsters. Interacties met de wezens waar het om draait beperkten zich vooral tot houterige gevechten, waarin het een kwestie was van om en om een aanval kiezen. Visueel bleven de spellen hopeloos achter.

Een Pokémon-game verkoopt toch wel, maar buiten de salesafdeling van Game Freak begon deze creatieve stagnatie te wringen. Dat lijkt de spelontwikkelaar zelf ook door te hebben gehad, want nu is daar Pokémon Legends: Arceus, dat je vrij laat in uitgebreide bos- en berggebieden waar de kleurrijke schepsels gewoon rondzwerven. Een verademing.

Pokémon prikkelt de fantasie juist omdat achter elke boom of steen een tot de verbeelding sprekend monster kan schuilen. Je kunt ze bevechten en vangen om je eigen team aan te vullen (ja, dierenactivisten hebben nog wat werk te verzetten in deze wereld). Deze game weet dit gevoel van vrijheid en avontuur eindelijk te vatten.

Vergeleken met eerdere Pokémon-games geeft Pokémon Legends: Arceus de speler een enorme vrijheid. Beeld Nintendo

Eerst moet je een tergend uur vol uitleg door, maar daarna mag je los, de wildernis in. In de verte zie je de monsters al rondlopen en -vliegen. Gehurkt sluip je door het gras om ze te kunnen verrassen − sommige soorten gaan ervandoor zodra ze je zien, andere worden juist agressief. Wat een levendigheid, ten opzichte van vroeger. Hier gaan twintig jaar oude jongens- en meisjesdromen in vervulling.

Het verhaal is niet bijster interessant, zeg maar gerust een zwak punt, omdat het in veel te lange lappen tekst wordt geserveerd. Van belang is dat je de wezens nader moet bestuderen door er een heleboel te vangen en te verslaan.

Dat vangen gebeurt met de iconische ‘pokéballen’, waarin je de soms metershoge beesten kunt opslaan om ze aan je broekriem te hangen − Pokémon is niet voor niets een afkorting van pocket monsters, zakmonsters. Het loont voor het onderzoek om dezelfde soort meermaals te vangen, wat het verslavend maakt om rond te blijven struinen, zelfs op dezelfde plek. Weinig voelt lekkerder dan een nietsvermoedende Pokémon een bal in zijn rug te smijten.

Ook de trainer zelf moet in dit spel oppassen voor wilde monsters. Beeld Nintendo

Sommige dingen zijn bij het oude gebleven, het is immers nog wel een Pokémon-game. De gevechten verlopen in grote lijnen als vanouds, met om en om een aanval, al ligt het tempo hoger en zijn de wilde Pokémon stukken gevaarlijker.

Loopt een gevecht verkeerd af, dan moet je het daadwerkelijk op een lopen zetten, al dan niet wegduikend voor aanvallen. Ook de trainer zelf kan rake klappen krijgen en bewusteloos raken. In eerdere spellen kreeg je weleens te horen dat de Pokémon-wereld gevaarlijk kan zijn. Nu ervaar je dit daadwerkelijk.

Het blijft ook op andere vlakken duidelijk een Pokémon-spel: het blinkt niet uit in de afwerking. Het spel oogt ruw en kon sfeervoller, interacties tussen personages verlopen stijfjes. Blijft opvallend, gezien de enorme bedragen die de games opbrengen. Het is desondanks fijn dat er na jarenlange uitputting van de oude formule weer een nieuw, eigentijds Pokémon-universum is gecreëerd waar Game Freak aan kan schaven.