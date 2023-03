Weinig songschrijvers komen met dramatiek zo elegant weg als Finn Andrews van The Veils ★★★★☆

Tussen 2004 en 2016 verschenen vijf mooie albums van The Veils, maar toen werd het stil. Frontman Finn Andrews maakte een soloalbum, brak zijn pols tijdens een optreden, moest lang revalideren, verhuisde van Londen (zijn geboortestad) terug naar het land van zijn jeugd (Nieuw-Zeeland), waarna de pandemie alles lamlegde, ook zijn inspiratie.

Andrews trad in het huwelijk, dacht nooit meer muziek te zullen maken, raakte met zijn vrouw in blijde verwachting en begon van de weeromstuit weer liedjes te schrijven.

Zo keren The Veils dus terug, na zeven jaar, met een zwaarbeladen dubbelalbum waarvan de titel de jaren van inactiviteit en wanhoop samenvat: ...And Out of the Void Came Love, over het leven, liefde, God en de duivel.

Soms vermoed je met Nick Cave van doen te hebben: de oudere Cave aan de piano (No Limit of Stars, Rings of Saturn) of een enkele keer juist de freakrocker uit The Birthday Party (Epoch). Ook Leonard Cohen waart rond: The Pearl (Part II), The Day I Meet My Murderer.

Álles wat Finn Andrews schrijft en zingt, komt uit zijn tenen. Weinig songschrijvers komen met dramatiek zo elegant weg als hij.

De reis over de bodem van zijn ziel eindigt bij Cradle Song, een liedje dat zijn vader Barry (frontman van Shriekback) na de geboorte van zijn zoontje schreef. Nu zingt Finn het zelf, 39 jaar later, voor zijn pasgeboren dochter.

The Veils ...And Out of the Void Came Love Pop ★★★★☆ Ba Da Bing/Konkurrent