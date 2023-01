Weinig Nederlandse romans in de top 100 van best verkochte boeken van 2022

In de week die begon met een aflevering van De Slimste Mens waarin geen enkele deelnemer wist wie Salman Rushdie is (#auteur van De Duivelsverzen #al gecanceld toen niemand nog wist wat cancelen was #maar dan écht, door een enge ayatollah #moest zijn leven lang onderduiken #werd afgelopen zomer alsnog neergestoken #nu blind aan 1 oog #maar komt op 7 februari gewoon met een nieuwe roman, Victoriestad #leve Salman Rushdie), maakte de CPNB de top honderd bekend van bestverkochte boeken van 2022.

Salman Rushdie heeft de lijst niet gehaald maar nummer 1 is wel een oudje: Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens uit 2020 (212 duizend verkochte exemplaren). Op 2 staat de in 2021 overleden Lucinda Riley, die in totaal veertien (!) keer in de lijst voorkomt, en op 3 De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, ook al een oudje. Wie op zoek gaat naar Nederlandse literatuur moet even doorbijten. De eerste Nederlandse roman in de lijst staat op 18 en is Ik ga leven van Lale Gül uit 2021 (‘tussen de 30 en 50 duizend’ exemplaren verkocht), gevolgd door Aleksandra van Lisa Weeda (ook 2021) op 20.

Salman Rushdie was al gecanceld toen niemand nog wist wat cancelen was. Beeld Getty Images

Pas op 41 vinden we de eerste Nederlandse roman uit 2022,Wat stilte wil van Arthur Japin. Op nummertje 62 staat Het koninklijk huis van Herman Koch (25-30 duizend exemplaren) en op 68 in diezelfde categorie Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje, door critici terecht de hemel in geprezen en winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs. Met Philip Huff (Wat je van bloed weet, nummer 74), Pieter Waterdrinker (Biecht aan mijn vrouw, 76), het kwartet Marion Pauw-Elle van Rijn-Roos Schlikker-Femmetje de Wind (Vier wandelaars en een Siciliaan, 86) en Wormmaan van Mariken Heitman op 87 komt het totale aantal Nederlandse romans in de top 100 op een magere negen. Thrillers zijn er van Suzanne Vermeer (Roadtrip op 12, Gletsjer op 64) en Esther Verhoef (De nachtdienst, op 78).

Het gaat niet goed met de Nederlandse literatuur: in 2022 werd 10 procent minder Nederlandse fictie verkocht dan in 2021. Dat is niet zozeer zielig voor de boekhandel (die zijn kasten royaal vult met Engelse titels) en ook niet voor de uitgevers (waarvan de meeste veel meer boeken uitbrengen dan de kleine lezersmarkt aan kan), maar wel voor de Nederlandse schrijver die rillend op zijn tochtige zolderkamertje zit te ploeteren op romans die helaas onopgemerkt blijven.

De laatste op de lijst met best verkochte boeken is een kinderboek van Toon Tellegen met de prachttitel Het komt goed. Laten we het hopen.