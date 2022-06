Weinig inspiratie en matige grappen bij Louis C.K. in Carré ★★☆☆☆

Louis C.K. in zijn stand-upcomedyshow 'Sorry' uit 2021.

Is komiek Louis C.K. uit de gratie geraakt? In Amsterdam lijkt daar geen sprake van. Maandagavond is Koninklijk Theater Carré tot op de allerlaatste stoel uitverkocht, tegen hoge ticketprijzen. De sympathie van het (Europese) cabaretpubliek is Louis C.K. dus niet kwijtgeraakt sinds 2017, toen hij door vijf vrouwen werd beschuldigd van seksueel wangedrag, onder meer door in hun bijzijn te masturberen. Wanneer de 54-jarige stand-upcomedian kalmpjes het podium van Carré betreedt, klinkt er een oorverdovend applaus en gejoel van het publiek, dat naast Nederlanders ook uit veel expats en toeristen bestaat.

De show zelf valt helaas tegen. Na twee warming-upacts van naar Nederland meegereisde komieken (onder wie de geestige Robert Kelly), duurt de hoofdact van Louis C.K. een krap uurtje. Er komen vooral ongeïnspireerde verhalen en matige grappen voorbij. Het begin is nog wel interessant, wanneer C.K. een bijbel omhoog houdt en zich richt op de raarste verhalen die daarin over Jezus te vinden zijn. Hij gaat ook in op zijn katholieke opvoeding in Boston, en vertelt geestig hoe hij al snel in zijn jeugd van zijn geloof viel.

Daarna wordt het erg onsamenhangend en bestaat de show uit losse invallen. Louis C.K. staat bekend om het opzoeken van taboe-onderwerpen in zijn comedy. Met zwarte humor leidt hij je naar duistere krochten van het menselijk brein. Ook nu gaat het over incest, porno, een opvallend standpunt over abortus en een vriend met een obsessie voor de Holocaust. Heel sterk is dat materiaal niet, om nog maar te zwijgen van de momenten waarop C.K. accentjes imiteert van Afro-Amerikanen, Zweden en Aziaten.

Nu C.K. zijn nieuwe werk niet meer kan vertonen op streamingdiensten als Netflix of HBO Max, heeft hij de laatste jaren zijn eigen winkel steeds verder uitgebouwd. Op zijn site louisck.com kun je tegen betaling naar zijn theatershows kijken, en sinds dit weekend zijn daar ook de vijf seizoenen te zien van de geprezen persoonlijke comedyserie Louie, die hij tussen 2010 en 2017 maakte voor zender FX. Begin juli komt er ook een nieuwe film uit, Fourth of July. Deze door C.K. geschreven en geregisseerde komedie gaat over een New Yorkse jazzmuzikant die tijdens de nationale feestdag zijn familie opzoekt. Voor die film is C.K. momenteel druk bezig om genoeg Amerikaanse bioscopen te vinden die hem willen vertonen.

Hoewel de productieve Louis C.K. dus laat zien dat je je carrière zeker kunt voortzetten na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het spijtig dat een ijzersterke nieuwe comedyshow, die kan wedijveren met zijn beste werk, voorlopig uitblijft.