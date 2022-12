Weiger die koptelefoon en durf zelf naar kunst te kijken – de audiotour vermaalt elk museumbezoek tot eenheidsworst

‘Laten we door een museumzaal struinen zoals Goethe zich door de natuur bewoog’, betoogt schrijver Bert Natter. Hij drukt museumbezoekers op het hart om zelf om zich heen te kijken, ‘zonder de ballast van anderen waarmee onze indrukken worden gestuurd en verzwaard’.

In het Rijksmuseum is Onderkruipsels te zien, een prachtige tentoonstelling over insecten, amfibieën en al wat er verder over de aarde kruipt. Het begint allemaal met een in 1505 door Albrecht Dürer geschilderd vliegend hert en concentreert zich op kunstenaars en wetenschappers die zich in de eeuwen daarna over allerlei fascinerende wezentjes bogen. Ik betrapte mezelf erop dat ik even naar een object, schilderij of tekening keek, dan me over het toelichtende bordje boog, las wat ik had gezien en vervolgens doorliep.

Ik moest denken aan Jan Peter Balkenende die in 2004 in Kyiv een tentoonstelling over de Koenigs Collectie bezocht. Het journaal besteedde er aandacht aan: de premier loopt verloren door het museum. Hij buigt naar voren en kijkt op een bordje. Hij leest boven de naam van de kunstenaar: ‘Twee hofdames te paard, vergezeld van een ruiter.’ Dan kijkt hij naar de tekening die ernaast hangt. Je ziet hem tellen: drie paarden, twee vrouwen en een man, klopt als een bus. Goed bordje!

Maar ik was in het Rijks niet veel beter dan onze gewezen minister-president. Ook ik deed wat de natuurvorsers uit vroeger tijden over wie het hier ging juist niet hadden gedaan. Zij namen geen genoegen met wat hun werd verteld over deze krioelende schepselen, of wat anderen erover hadden geschreven. Om vliegen, wespen, muggen en libellen te kunnen bestuderen, tekenen en schilderen, bekeken mensen als Maria Sibylla Merian die insecten van alle kanten – ze waren er dagen mee bezig.

Alleen door te kijken werden er geweldige ontdekkingen gedaan. Zo was het tot in de 17de eeuw niet bekend dat een rups en een vlinder één en hetzelfde wezen zijn dat een metamorfose doormaakt. Een kleuter kan je tegenwoordig vertellen hoe dit wonder der natuur in elkaar zit, die heeft dankzij een lespakket van de Vlinderstichting met de hele klas kunnen waarnemen hoe rupsen zich in een bak met onbespoten groenten verpoppen en vervolgens als koolwitjes door het lokaal fladderen.

Geduldige ogen

Het uiterlijk en het gedrag van de echte beestjes waarvan de afbeeldingen en afgietsels in Onderkruipsels te zien zijn, werden honderden jaren geleden bestudeerd door mensen die niets anders deden dan zelf kijken, en die alleen hun eigen geduldige ogen wilden geloven.

Tegenwoordig wordt het je als museumbezoeker echter behoorlijk moeilijk gemaakt om precies dat te doen: zelf kijken. Op zaal vind je vaak al behoorlijk wat informatie, er worden films vertoond, er zijn interactieve schermen, en als je het museum binnengaat krijg je een kastje en een hoofdtelefoon aangeboden. De afgelopen tijd werd ik meermaals meewarig aangekeken toen ik een audiotour weigerde en één keer zei een suppoost: ‘U moet het zelf weten, maar zonder audiotour is er niks aan.’

Deze vaak mooi gemaakte audiotours vertellen bezoekers als onvermoeibare geschiedenisleraren van alles en nog wat over de schilderijen, de kunstenaars, stromingen, tijdgenoten, de maatschappelijke context of historische gebeurtenissen. Ik zit niet altijd op al die informatie te wachten en ik bevind me in goed gezelschap van een van mijn collega-schrijvers.

Op woensdag 4 april 1787 bezocht Goethe het schilderachtige dal van de Oreto, in de buurt van Sicilië. Hij beschrijft het in zijn Italiaanse reis: ‘Het mooiste lenteweer en een opwellende vruchtbaarheid breidden een gevoel van bezielende vredigheid over heel het dal uit, die de tactloze gids me met zijn geleerdheid vergalde, doordat hij breedvoerig vertelde hoe Hannibal hier eertijds slag had geleverd.’ Goethes lieflijke dal veranderde voor zijn ogen in het decor van een bloedige veldslag.

Nuttig

Ik begrijp dat veel mensen anders dan Goethe blij zijn met mondelinge toelichting op wat ze zien. Voor hen moet een bezoek aan het museum vooral nuttig zijn. Maar in een zaal gaan staan en eens om je heen kijken en naar de dingen lopen die je aantrekken en die eens goed bekijken, zou ook voor die mensen waardevol kunnen zijn.

In 1985 namen onze ouders mijn oudere broer en mij mee naar Amsterdam om de afscheidstentoonstelling van directeur Edy de Wilde, La grande parade, te zien. Voor mij als 17-jarige was dit bezoek aan het Stedelijk Museum niets minder dan een openbaring. Onder de namen van de veertig moderne kunstenaars waren er maar enkele die ik kende: Appel, Mondriaan, Picasso. Vol verwondering ging ik van zaal naar zaal en alles wat er te zien was vond ik mooi, boeiend en verrassend. Bij de schilderijen hing alleen een bordje met de naam van de kunstenaar en de titel van het werk. Zo weinig toelichting bij een blockbustertentoonstelling zou nu ondenkbaar zijn. Toch werd La grande parade een gigantisch succes: er kwamen meer dan 400.000 mensen op af.

Kunstcriticus John Russell was er destijds in The New York Times enthousiast over. In zijn recensie looft hij het streven van De Wilde als samensteller ‘vrijwel geen commentaar’ te leveren: ‘Er is ook geen Acoustiguide (een vroege voorloper van de moderne audiotour), geen tendentieuze catalogus en nergens een prekerige uitleg op een kaartje. Het werk, niet de samensteller, does the talking.’ Lezen en luisteren kon ik al, maar toen ik in het Stedelijk Museum door La grande parade liep, leerde ik in één middag kijken.

‘Laten we door een museumzaal struinen zoals Goethe zich door de natuur bewoog.’ Beeld Arne Höpfner

Er bestaat een beroemde anekdote van Anton Kerssemakers die op een regenachtige herfstdag in 1885 afsprak met Vincent van Gogh in Amsterdam om het pas geopende Rijksmuseum te bezoeken. Kerssemakers was een succesvolle leerlooier uit Eindhoven die van Van Gogh schilderles kreeg toen deze in het nabijgelegen Nuenen woonde.

Eenmaal in het museum hield Van Gogh gefascineerd stil voor Het Joodse bruidje. Hij ging op een stoel zitten en zei: ‘Je zult mij hier wel terug vinden.’ Inderdaad zat Van Gogh een paar uur later nog altijd voor het meesterwerk van Rembrandt. Hij reageerde verbaasd op het voorstel van Kerssemakers om weer eens op te stappen en zei: ‘Geloof je nu wel, en dat meen ik oprecht, dat ik tien jaren van mijn leven wilde geven als ik hier voor dit schilderij veertien dagen nog kon blijven zitten met een korst droog brood voor voedsel.’

Van Gogh kende Het Joodse bruidje alleen van kleine zwart-wit reproducties uit boeken. Hij zat daar op een houten stoel om zich te laven aan het sublieme. Wij kunnen elk schilderij van Rembrandt in hoge resolutie thuis op het scherm van onze computer dichter naderen dan Van Gogh ooit kon, we kunnen er online een hele bibliotheek over lezen, maar echt ondergaan kunnen we het wonder van Het Joodse bruidje alleen door er net als Van Gogh oog in oog mee te komen en ons aan dit schilderij over te geven.

Bombardement aan informatie

Ik snap dat musea er alles aan moeten doen om een bezoek aan het museum zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar ik vraag me af of een bombardement aan informatie daarvoor de beste methode is. Als je de euvele moed hebt de audiotour hoogmoedig weg te wuiven, vind je jezelf soms terug in museumzalen die worden bevolkt door bekoptelefoonde zombies die worden bestuurd door een onzichtbare hand, en die zonder acht te slaan op de anderen door ruimte bewegen, van het ene hoogtepunt naar het volgende.

Deze audiotourterreur heeft een paradoxaal karakter, want je loopt door het museum alsof je de enige bent en je komt eruit als iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als de anderen die je al die tijd hebt genegeerd. Terwijl een bezoek aan het museum een unieke, individuele ervaring zou kunnen zijn, vermaalt de audiotour iedere bezoeker tot eenheidsworst.

De vroegere directeur van het Rijksmuseum, Henk van Os, had jarenlang een rubriek op televisie waarin hij kunstwerken besprak. Met warme stem probeerde hij uit te leggen hoe je zelf naar kunst kunt kijken. In een uitzending van een minuut of tien behandelde hij soms vier of vijf werken. Hij probeerde de kijker ogen te geven en geen informatie.

Later deed Joost Zwagerman aan tafel bij De Wereld Draait Door iets anders: hij dompelde de kijker onder in een indrukwekkende vloed van weetjes. In vijf minuten werden tientallen schilderijen getoond, die enkel dienden ter illustratie van Zwagermans virtuoos gebrachte ‘kunstcollege’. Het ging dus meer om het verhaal dan om de kunst. Zelfs het grootste meesterwerk verwerd aldus op televisie tot ‘een plaatje bij een praatje’.

Hapklare brokken

Dat gevoel bekruipt mij vaak ook als ik door een museum loop: gaat het hier nu om informatie of om kunst? Waarom willen we zo graag bij de hand worden genomen als we het museum binnengaan en in hapklare brokken worden toegesproken alsof we naar de televisie kijken?

Sommige musea blijven weg van de weetjes en bieden een mindfulness-audiotour aan, zodat je lekker in je ‘eigen bubbel’ kunt rondlopen. Als ik in het Kunstmuseum te Den Haag een stem in mijn hoofd hoor die lijzig vraagt: ‘Hoe vind je het om hier te staan zonder concrete input?’, krijg ik zin om te schreeuwen: ‘Geef me een houten stoel en een korst droog brood!’ Je kunt net zo goed met deze audiotour in je ‘eigen bubbel’ voor het zuivelschap in de supermarkt gaan staan: ‘Terwijl je dit hoort, sta je al ergens. Hoe voelt deze plek?’

In het Singer Museum in Laren zag ik de schitterende expositie De nieuwe vrouw. Daar word je aangeraden de audiotour op je telefoon te zetten en met je eigen hoofdtelefoon te beluisteren. Ze verkopen die dingen zelfs in de winkel. Ik zou liever een kleerkast bij de deur zien die zegt: ‘Inleveren die telefoon, je krijgt hem wel weer terug als je naar buiten komt.’

Het unieke van je in dezelfde ruimte bevinden als kunstwerken of historische objecten, de magie daarvan moet je leren ervaren, maar dreigt teloor te gaan door alles wat er om die artefacten van historische waarde en menselijk vernuft wordt bedacht om het leuker, interessanter en beter verteerbaar te maken. Sta je daar in het Singer op het schermpje van je telefoon te staren, terwijl de portretten vanaf de wanden smeken om bekeken te worden.

Laten we door een museumzaal struinen zoals Goethe zich door de natuur bewoog – we kunnen er als Van Gogh bij gaan zitten en alleen maar kijken. We kunnen ons niets aantrekken van al die informatie die het zicht op de unieke voorwerpen beneemt en om te beginnen zelf om ons heen te kijken, zonder de ballast van anderen waarmee onze indrukken worden gestuurd en verzwaard. Als het veertig jaar geleden kon met La grande parade waarom dan nu niet meer?

Als we willen, keren we vervolgens terug naar het begin van de tentoonstelling en zoeken alsnog naar verdieping in de vorm van toelichtingen, filmpjes en de audiotour. Dan heeft de kunst al tot ons gesproken en met een beetje geluk hebben we iets unieks ervaren.

Dat is oneindig meer waard dan welk weetje ook.