Wegens stijgende besmettingscijfers worden de Emmy's dit jaar buiten uitgereikt

Acteur Ron Cephas Jones en zijn dochter Jasmine kondigden in juli virtueel aan wie er dit jaar voor een een Emmy Award in aanmerking komen. Beeld Danny Moloshok/Invision/AP

Het paviljoen is een buitenlocatie die voor een deel of helemaal overkapt kan worden. De locatiewijziging is niet de enige maatregel die de TV Academy neemt: er zijn ook minder kaarten voor genomineerden. Teams die in de running zijn voor de felbegeerde televisieprijs, mogen met nog maar maximaal vier mensen aanwezig zijn. De uitnodigingen zijn al verstuurd, dus de teams zullen zelf moeten kiezen wie er naar de uitreiking komt.

,,De gezondheid en veiligheid van onze genomineerden is het allerbelangrijkste”, aldus de organisator dinsdag na overleg met de lokale autoriteiten. ,,We blijven in gesprek en komen met meer informatie zodra die beschikbaar is.”

De maatregelen gelden voor zowel de Primetime Emmy Awards, die op 19 september worden uitgereikt, als voor de Creative Arts Emmy Awards, de prijzen voor kleinere acteercategorieën en technische prestaties die op 11 en 12 september worden verdeeld.

Vorig jaar waren de Primetime Emmy Awards de eerste grote entertainmentprijzen die volledig virtueel werden uitgereikt. Ook de organisatie achter de Golden Globes, die eerder dit jaar werden verdeeld, zag af van een ceremonie. De Oscars kozen in februari wel voor een evenement, maar kozen vanwege de pandemie wel voor een andere locatie: treinstation Union Station, dat met zijn hoge plafonds en overdaad aan buitenruimte beter geschikt was dan het Dolby Theatre in Hollywood.