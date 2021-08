Weg met de heilige huisjes van de Italiaanse keuken

Carbonara met room, amatriciana met knoflook, ragù alla napoletana zonder tomaat, tortellini zonder varkensvlees en mortadella, maar met rundermerg binnenin: Italianen en italofielen rijzen de haren te berge. Maar uit Een kleine geschiedenis van pasta van historicus Luca Cesari leren we dat ze ongelijk hebben. De Italiaanse culinaire erfenis is allerminst onveranderlijk; al die klassiekers waarvan beweerd wordt dat ze al ‘altijd’ gemaakt werden, blijken in hun nu geaccepteerde vorm opmerkelijk jong.

Luca Cesari Beeld Ambo Anthos

Wel jammer dat de vertaling hier en daar steken laat vallen, en een keer zelfs een flinke. Het resultaat is hilarisch: ‘Vier met vlees en vel gevulde cantharellen, gewikkeld in dierenvel…’ Het blijkt om haantjes te gaan (gallinacci, wat inderdaad ook cantharellen kunnen zijn) die een vulling krijgen tussen hun vel en het vlees – een vaker gebruikte techniek – en in varkensdarmnet worden gepakt om gebraden te worden. Toch is dit een verrukkelijk heilige huisjes omver schoppend boek, zeer kundig uitgezocht. Een aanrader dus, waarvan ik hoop dat ook heel veel Italianen het lezen.