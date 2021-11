Weesmeisje reist rond 1900 de wereld over, en Dirk Wolthekker gaat haar achterna

Roelfina? Niemand in de familie van Dirk Wolthekker had ooit van deze zus van overgrootvader Derk gehoord. Wolthekker had in de archieven ontdekt dat ze in 1897 in Groningen getrouwd was ‘met de handschoen’, met ene Thomas le Clerq in Zuid-Afrika. Die intrigerende mededeling werd het begin van een speurtocht die zou eindigen in Chili. Want Roelfina was een ondernemend type, dat is duidelijk. Opgegroeid in een weeshuis beproefde ze haar geluk eerst in Amsterdam, maar ze vertrok al snel naar Transvaal, de ‘Boerenrepubliek’ in Zuid-Afrika, waar Thomas, een jeugdvriend van haar zusters, haar opwachtte. Daar brak de oorlog uit, Roelfina en haar gezin keerden straatarm terug. Maar ze had de wereld gezien. Via Texas en Tiel kwam ze in Chili, waar veel ‘ex-Boeren’ hun heil hadden gezocht en waar ze met Thomas en dochter Renske een mager bestaan opbouwden.

Roelfina heeft vrijwel niets achtergelaten. Veel valt er niet te melden. Maar Wolthekker reisde haar achterna en beschrijft in Verre verwachtingen, heerlijk wijdlopig, wat ze wellicht heeft meegemaakt én het leven van de talloze andere immigranten, mensen als Roelfina.

Beeld Balans