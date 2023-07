Weer in Nederland: druppels zo groot als regendruppels

Beeld Getty

Dagen geleden begon rond 2 uur de ellende, vertelt Aisha uit Purmerend. ‘Ik zat op het terras toen het allemaal begon. Druppels water echt zo groot als regendruppels vielen overal neer. Op auto’s, op fietsen, luifels, tegen ramen aan maar ook op kinderen en andere voorbijgangers. Wij zijn er gelukkig nog goed vanaf gekomen.’

‘Het is duidelijk een trend’, zegt weervrouw Helga van Leur. ‘Het heeft te maken met de ligging van Nederland aan de Noordzee in het noorden van Europa. Daar vallen de laatste tijd veel regendruppels van deze omvang. Hoe groter de buien zijn, hoe meer druppels er ook vallen.’

Meteoroloog Misha van Driel raadt Nederlanders aan om in deze periode te evacueren naar overkappingen, of liever nog naar andere landen, ter bescherming. ‘Hoelang dit extreme weer zal aanhouden is nog onduidelijk. Als je echt naar buiten moet, raden we aan een soort uitklapbare tent op een stokje te kopen. Verder wil ik iedereen oproepen goed op elkaar te letten.’

De schade is volgens experts te overzien. In enkele gevallen zijn mensen nat aangekomen op hun werk, soms zelfs met natte sokken.