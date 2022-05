Wéér een veilingrecord voor een kunstwerk: wat zegt dat over Andy Warhol (en de superrijke verzamelaars)?

Andy Warhols Shot Sage Blue Marilyn in veilinghuis Christie’s. Beeld AP

Wat zegt zo’n veilingrecord over het werk van Andy Warhol?

Veilinghuis Christie’s prees de zeefdruk Shot Sage Blue Marilyn (1964) van Andy Warhol aan als een van de belangrijkste kunstwerken ooit, maar de aandacht ging toch vooral uit naar hoeveel er zou worden betaald voor het portret van Marilyn Monroe. De veiling wordt dan ook beschouwd als een economische graadmeter: hoe staat de kunstmarkt ervoor na de afgelopen twee coronajaren?

De verwachtingen waren dus hooggespannen in New York. Christie’s schatte in dat het werk 200 miljoen dollar zou opbrengen. Sommige experts kwamen zelfs op 400 miljoen dollar. The New York Times legde de veiling vooraf uit als een postume tweestrijd tussen Andy Warhol (1928-1987) en Jean-Michel Basquiat (1960-1988). In 2013 werd 105,4 miljoen dollar betaald voor een Warhol, vervolgens ging in 2017 een Basquiat onder de hamer voor 110,5 miljoen dollar.

Voor de Marilyn-zeefdruk werd maandag in New York uiteindelijk 195 miljoen dollar (185 miljoen euro) betaald. Dat was na alle opwinding een beetje een anticlimax, maar het is nog altijd het hoogste bedrag dat ooit op een veiling voor een 20ste-eeuws kunstwerk is betaald.

De komende twee weken volgen nog meer belangrijke veilingen van moderne en hedendaagse kunst. Het nieuwe record heeft mogelijk de kooplust aangewakkerd van de superrijken op de wereld.

Wie heeft er 195 miljoen dollar over voor een Warhol?

Vaak blijven kunstkopers in het topsegment anoniem. En vaak worden de werken ergens opgeslagen in een kluis in Azië of in een van de golfstaten. Kunst met deze waarde wordt door particuliere verzamelaars/investeerders geregeld gezien als statussymbool of beleggingsobject. Niet als iets voor boven de bank.

Dit keer is de koper geen onbekende: de 77-jarige Larry Gagosian, de invloedrijkste kunsthandelaar ter wereld, was persoonlijk in de veilingzaal van Christie’s op Rockefeller Plaza aanwezig om te bieden. Het is echter niet bekend of hij het werk heeft gekocht in opdracht van een klant, of voor zichzelf. Vanwege het geld hoeft hij het niet te laten.

In dat laatste geval is de cirkel rond: Gagosian verkocht de zeefdruk in 1986 voor een onbekend bedrag aan de Zwitserse kunsthandelaar Thomas Ammann. Het was de stichting van Thomas (1950-1993) en Doris Ammann (1944-2021) die het werk nu liet veilen. De opbrengst gaat naar gezondheids- en onderwijsprogramma’s om wereldwijd de levens van kinderen te verbeteren.

Is de kunstmarkt hersteld van de pandemie?

Galeries waren dicht, beurzen gingen niet door: 2020 was een ronduit slecht jaar. Al in 2021 revancheerde de internationale kunstmarkt zich: er werd wereldwijd voor 65,1 miljard dollar (58,8 miljard euro) aan kunst gekocht bij galeries en veilinghuizen. Tot die schattingen kwamen in maart de Zwitserse bank UBS en Art Basel, een van de meest toonaangevende kunstbeurzen ter wereld.

Hun jaarlijkse studie richt zich op het topsegment. Een op de drie van de verzamelende superrijken kocht in 2021 voor meer dan 1 miljoen dollar aan kunst en antiek. Deze fanatieke groep is volgens Art Basel en UBS vooral te vinden in China, en in mindere mate in Duitsland, Frankrijk en de VS.

Zij kopen bij galeries en kunsthandelaren, maar het waren in 2021 vooral de veilinghuizen als Sotheby’s en Christie’s die het grootste economisch herstel lieten zien. Op kunst- en antiekveilingen werd voor 26,3 miljard dollar verkocht, een groei van 47 procent ten opzichte van 2020.

De recordveiling van Andy Warhol lijkt erop te wijzen dat die trend dit jaar doorzet. Mogelijk gaat komend weekend ook een veilingrecord in de fotografiewereld aan diggelen. Zaterdag gaat een zeldzame vintageprint uit 1924 van Man Ray ter veiling in New York. Het is het bekende portret van Alice Prin, beter bekend als de surrealistische muze Kiki de Montparnasse, met twee f-vormige vioolopeningen in haar naakte rug. Met een verwachte prijs van tussen de 5 en 7 miljoen dollar zou Man Ray Rhein II van Andreas Gursky (4,3 miljoen dollar) ruim voorbij schieten.

Is kunst dus een goede belegging?

Dit soort records zeggen alleen iets over het topje van markt, dat verschrikkelijk veel geld te besteden heeft. Als minder vermogende particuliere verzamelaars hun collectie laten veilen (uit geldgebrek, vanwege een scheiding of omdat ze op leeftijd zijn en kleiner gaan wonen) valt de opbrengst vaak behoorlijk tegen.

Een wijsheid in de kunstwereld is dat je een nieuw schilderij moet vergelijken met een nieuwe auto: zodra je de showroom uitrijdt, ben je de helft van de waarde kwijt.