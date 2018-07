Weer een rapper doodgeschoten - de twaalfde dit jaar

Opnieuw is de hiphopwereld opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. Ditmaal kwam de Canadese rapper Smoke Dawg gewelddadig aan zijn einde voor een nachtclub in Toronto. Zijn dood volgt op het recente overlijden van de Amerikaanse rappers XXXTentacion en Jimmy Wopo bij schietpartijen in de Verenigde Staten.

De Canadese rapper Smoke Dawg . Foto Getty

Smoke Dawg werd bekend doordat hij in het voorprogramma stond van superster Drake tijdens zijn Boy Meets World tour door Europa in 2017. Drake reageerde op Instagram op de dood van de 21-jarige rapper: ‘Zoveel talent en zoveel verhalen die we nooit verder uitgewerkt gaan zien. Rust in vrede, Smoke.’ Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend.

Drake via his IG story. RIP Smoke Dawg 💔 pic.twitter.com/xRnKVZzncX Drake Direct

Vorige maand werden XXXTentacion (20) bij een roofoverval in Deerfield Beach, Florida, en Jimmy Wopo (21) in Pittsburgh doodgeschoten. Met de gewelddadige dood van Smoke Dawg zijn dit jaar al twaalf rappers vroegtijdig aan hun einde gekomen.