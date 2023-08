Weer een heerlijk album vol brute deathmetal-comedy van de fictieve band Dethklok ★★★★☆

Alles is grappig aan de fictieve metalband Dethklok. De aan hen gewijde cartoonserie Metalocalypse natuurlijk, te zien op HBO. De getekende bandleden, van de morbide frontman Nathan Explosion tot bassist William Murderface. En de titels van de nummers die de band speelt in de serie, en die natuurlijk de verhaallijn van de afleveringen volgen. Wat te denken van het zéér gevoelige I Ejaculate Fire, dat de gevolgen van een nare geslachtsziekte bezingt.

Het werd tijd voor een nieuwe verzameling songs en dus een vierde album vol deathmetal-comedy, geschreven en gebruld door de Amerikaanse komiek (en gitarist) Brendon Small en aan elkaar geslagen door de Dark Angel-drummer Gene Hoglan. Prachtig is het epische Gardener of Vengeance, over een op hol geslagen grasmaaier: ‘It’s inevitable, your blood in the soil.’ Ook mooi: de vanuit de darmen exploderende riff in Poisoned by Food, dat een slechte restaurantervaring bezingt. Je hoort de ellende tegen de toiletpot spatten: ‘Screaming out. Pressurized. Venomous. Exorcise. This is the punishment, you’re the accused. Forever sentenced to be poisoned by food.’

Dethklok Dethalbum IV Heavy ★★★★☆ Cartoon Network/ Turner Music