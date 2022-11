Weekends with Adele: de perfecte balans tussen het persoonlijke verhaal en de glitter van Las Vegas

Openingsweekend van de concertreeks 'Weekends with Adele' in Las Vegas. Beeld Getty Images

Het duurde even, maar daar was ze dan. Afgelopen weekend begon de Britse zangeres Adele aan haar veelbesproken, want moeizaam tot stand gekomen ‘residency’ in het casino Caesars Palace in Las Vegas: een concertreeks die tot april volgend jaar moet gaan duren, met twee shows per weekend.

De serie Weekends with Adele had al in januari moeten starten maar de zangeres besloot de première op het laatste moment af te blazen. De afmelding, nog geen vierentwintig uur voor aanvang van de eerste show, schokte de fans die inmiddels in Las Vegas waren gearriveerd met peperdure tickets en hotelrekeningen op zak.

Het was de moeilijkste beslissing uit haar carrière, zei Adele later in een interview met het blad Elle, maar toch was uitstel voor haar de enige optie. De vormgeving van haar show in de grote Colosseum-zaal van het casino was volgens haar niet intiem genoeg. Adele vreesde voor een fiasco omdat ze geen contact kon maken met haar publiek. En juist die ontspannen praatjes met haar fans maakten de optredens van Adele altijd zo speciaal en hartverwarmend, tot ze in 2017 voorlopig stopte met touren.

De zangeres werd na haar afzegging divagedrag verweten. Volgens Amerikaanse critici heeft de zangeres na het uitstel wel orde op zaken weten te stellen, want de show wordt laaiend ontvangen. ‘Adele’s podium is adembenemend, vol van drama en elegantie die bij haar stem past’, schrijft de New York Times. Volgens de recensent was haar optreden het ene moment bescheiden en bijna minimalistisch, het andere een typisch Las Vegas-spektakel.

‘Het was het wachten meer dan waard’, schrijft de Los Angeles Times. ‘Weekends with Adele heeft de perfecte balans gevonden tussen het persoonlijke verhaal en de glitter van Las Vegas. Haar vertolkingen zijn puur en emotioneel maar worden ondersteund door precies de juiste hoeveelheid podiumtechniek en show, waardoor je er ook aan wordt herinnerd waar je eigenlijk bent.’ Volgens de recensent staat zelfs in het exorbitante casino te Las Vegas de schoonheid van Adeles songs centraal. Haar zang, oordeelt de recensent, is haar belangrijkste ‘special-effect’.

Het muziekmagazine Billboard noemt Adeles show ‘adembenemend spectaculair’. Vooral de vertolking van haar hit Set Fire to the Rain was verbluffend, vanwege een gordijn van regen dat neerdaalde over de volle breedte van het podium en een daaropvolgende vlammenzee die het water weer deed verdampen.

Ook de Las Vegas Review Journal schrijft enthousiast over de wereldpremière in de eigen stad. ‘Als zij begint te zingen, begrijp je waarom ze zo geliefd is. Haar stem overtreft alles en doet denken aan die van Barbra Streisand, aan Céline Dion en aan Whitney Houston in haar beste jaren.’

De criticus stipt in zijn bespreking nog wel een gevoelig punt aan. De ticketprijzen voor Adeles shows stegen de afgelopen maanden tot astronomische hoogten. Er werden stoelen verkocht voor soms tienduizenden euro’s. ‘Het blijft frustrerend dat miljoenen fans deze shows niet kunnen zien, omdat ze veel te duur zijn en Adele zich dus eigenlijk buiten het bereik van haar gewone publiek heeft geplaatst.’