Webcomics laten zich moeilijk uitleggen, blijkt nog maar eens in de documentaire ‘In het echt heb ik een neus’

‘The medium is the message’. Dit idee van Marshall McLuhan uit de jaren zestig – het idee dat de vorm van populaire media onze samenleving meer bepalen dan de inhoud – wordt vijftig jaar later alleen maar relevanter. Ons wereldbeeld wordt niet zozeer bepaald door speculaties over Thijs Römer of Waylon, maar veel meer door het feit dat er ‘juicekanalen’ bestaan die wat privékwesties waren bombarderen tot onderwerp van publiek debat. Onze leefomgeving wordt niet gevormd door de laatste tweet van Geert Wilders, wel door het gegeven dat politici altijd rechtstreeks kunnen communiceren met een enorm publiek.

Eenzelfde theorie gaat op voor webcomics – onderwerp van de documentaire In het echt heb ik een neus die NTR dinsdagavond uitzond. Webcomics zijn kleine stripjes over menselijk ongemak die sinds vijf jaar een enorme vlucht nemen op sociale media. Regisseur Stephane Kaas, maar ook ikzelf en ontelbaar veel anderen halen dagelijks steun uit deze digitale tekeningen. Ik sla ze op, stuur ze door, maar vooral kijk ik ernaar in eenzame stilte, om me even gehoord en gezien te voelen in de afgesloten ruimte tussen mij en mijn telefoon.

Stephane Kaas scrollt door webcomics in ‘In het echt heb ik een neus’. Beeld NTR

De laatst opgeslagen webcomic in mijn bibliotheek is een lus waarin eenzaamheid en overprikkeldheid elkaar afwisselen, als op een oneindige rotonde. Loneliness en overwhelm staat er, met twee pijlen ertussen. Onbegrijpelijk? Vast. Webcomics laten zich moeilijk uitleggen. Daar zit dan ook het lastige van deze documentaire.

Webcomics werken zo geruststellend omdat je het gevoel hebt dat ergens aan de andere kant van het scherm iemand is die jouw gevoel precies begrijpt, en dat via digitale flessenpost laat weten. Ze zijn bij uitstek geschikt om in je eentje tot je te nemen, in de privéomgeving van je persoonlijke algoritme. Hoewel mogelijkerwijs honderdduizenden anderen op hetzelfde moment gerustgesteld worden door precies datzelfde plaatje, voelt een webcomic zo troostend vanwege die korte kunstmatige intimiteit.

Precies daarom wil je striptekenaar Renske de Greef eigenlijk niet horen uitleggen wat ze met die ene strip bedoelt. Goede webcomics zoals die van haar werken omdat je ze meteen begrijpt. Je kunt ernaar kijken, je kunt ze doorsturen, maar je moet er eigenlijk niet over praten – daarmee trek je die magische, persoonlijke sluier van intermenselijk begrip er vanaf. Bij een dansvoorstelling wil je ook geen uitleg over wat elke beweging betekent.

The medium is the message. De samenleving verandert niet zozeer door de inhoud van webcomics – door pijlen tussen loneliness en overwhelm – maar wel door de tegenreactie die dit soort getekende rotondes vormen op het jarenlang dominante discours van perfecte plaatjes. Doordat tussen al het succes en schoonheid ook ruimte wordt opgeëist voor angst, onzekerheid en kwetsbaarheid, zijn sociale platforms niet langer enkel arena’s voor jaloezie en fear of missing out, maar ook podia van troost en geruststelling. In het echt heb ik een neus is een relevante documentaire. Maar wie het effect van webcomics wil ervaren, moet ik toch naar die twee pijlen doorverwijzen.